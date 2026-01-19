Βίντεο πρεμιέρα: Δείτε το νέο βίντεο "333" των MOb

Οι MOb ανοίγουν την πρώτη οπτική χαραμάδα προς το καινούριο τους σύμπαν με το νέο video clip για το "333", ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του δεύτερου δίσκου τους, II. Το clip κάνει πρεμιέρα μέσα από το Avopolis και έρχεται σε σκηνοθεσία/μοντάζ του Γρηγόρη Πανόπουλου, με τη συμμετοχή των ηθοποιών Βαγγέλη Δαούση και της Βιβής Μπουτάτη.

Το βίντεο ξεκινάει με cut-up εικόνες, απανωτά καρέ, σφηνάκια σε κάποιο μπαρ, πρόσωπα χαρούμενα, στόματα που γελούν χωρίς ήχο. Και τότε, σαν να πέφτει απότομα ο διακόπτης, ο ήρωας ξυπνά. Σαν να βγαίνει από ένα όνειρο, το σπίτι του είναι το ίδιο, αλλά μπορεί και να μην είναι. Στην κουζίνα, στο σαλόνι, στον διάδρομο, η μπάντα είναι εκεί. Και παίζει. Σαν ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα, σαν μια σκιά που έχει κολλήσει πάνω του και δεν φεύγει.

Ο ήρωας πάει να πλύνει το πρόσωπό του και η μουσική τους ακούγεται από τον καθρέφτη. Πάει να φτιάξει καφέ και ο ρυθμός τους στάζει μαζί με το νερό. Ακόμη και όταν προσπαθεί να πει "καλημέρα" σε κάποιον στο zoom, τους βλέπει μπροστά του, τα λόγια του βγαίνουν σαν στίχοι που δεν έγραψε εκείνος. Και μετά έρχεται εκείνη. Η φίλη του. Μπαίνει στο σπίτι σαν να φέρνει μαζί της μια κανονική μέρα, μια σαμπάνια και μια διάψευση του παραλογισμού. Μόνο που η πόρτα δεν κλείνει ποτέ πραγματικά. Γιατί πίσω της, σε λίγο, έρχεται κι η υπόλοιπη παρέα. Και το σπίτι, αυτό το μικρό, υποτίθεται ασφαλές κουτί, αρχίζει να μεταμορφώνεται σε χώρο τελετουργίας ή σε ένα ατελείωτο πάρτι που δεν είναι χαρά, αλλά ανάγκη.

Με grip/φωτιστή τον Αποστόλη Κουτσιανικούλη, το clip αφήνει χώρο στις σκιές να μιλήσουν, να κάνουν τη δική τους "μουσική", και να στήσουν μια αλλιώτικη αθηναϊκή ιστορία όπου το βλέμμα δεν είναι ποτέ ουδέτερο: σαν να παρακολουθεί τον κεντρικό ήρωα αλλά και παρακολουθείται ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που λειτουργεί σαν μικρή τελετουργία μετάβασης: μπαίνεις για το κομμάτι, μένεις για την αίσθηση ότι κάτι μετατοπίστηκε... έστω ανεπαίσθητα.

Credits

Με τους: Βαγγέλη Δαούση, Βιβή Μπουτάτη

Σκηνοθεσία / Μοντάζ: Γρηγόρης Πανόπουλος

Γκριπ / Φωτιστής: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Ευχαριστίες στους: Κλαίρη Σ., Μάνθο Κ., Μιχάλη Μ., Αλέξη Α., Αντώνη Α., Μία Κ., Κώστα Α., Κώστα Σ., Φανή Χ., Αλέξη Φ., Άλεξ Π., Εμμανουέλα Μ., Ειρήνη Π.

και το Iznogood & Nephew για τη φιλοξενία.