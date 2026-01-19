Πληροφορίες

Βίντεο πρεμιέρα: Δείτε το νέο βίντεο "333" των MOb

Πρεμιέρα στο Avopolis: το νέο video των MOb για το "333" από το "II", ένα σουρεαλιστικό dream-trip όπου η καθημερινότητα καταλαμβάνεται από ρυθμό και φαντάσματα.

Βίντεο πρεμιέρα: 333, MOb
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι MOb ανοίγουν την πρώτη οπτική χαραμάδα προς το καινούριο τους σύμπαν με το νέο video clip για το "333", ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του δεύτερου δίσκου τους, II. Το clip κάνει πρεμιέρα μέσα από το Avopolis και έρχεται σε σκηνοθεσία/μοντάζ του Γρηγόρη Πανόπουλου, με τη συμμετοχή των ηθοποιών Βαγγέλη Δαούση και της Βιβής Μπουτάτη.

Το βίντεο ξεκινάει με cut-up εικόνες, απανωτά καρέ, σφηνάκια σε κάποιο μπαρ, πρόσωπα χαρούμενα, στόματα που γελούν χωρίς ήχο. Και τότε, σαν να πέφτει απότομα ο διακόπτης, ο ήρωας ξυπνά. Σαν να βγαίνει από ένα όνειρο, το σπίτι του είναι το ίδιο, αλλά μπορεί και να μην είναι. Στην κουζίνα, στο σαλόνι, στον διάδρομο, η μπάντα είναι εκεί. Και παίζει. Σαν ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα, σαν μια σκιά που έχει κολλήσει πάνω του και δεν φεύγει.

Ο ήρωας πάει να πλύνει το πρόσωπό του και η μουσική τους ακούγεται από τον καθρέφτη. Πάει να φτιάξει καφέ και ο ρυθμός τους στάζει μαζί με το νερό. Ακόμη και όταν προσπαθεί να πει "καλημέρα" σε κάποιον στο zoom, τους βλέπει μπροστά του, τα λόγια του βγαίνουν σαν στίχοι που δεν έγραψε εκείνος. Και μετά έρχεται εκείνη. Η φίλη του. Μπαίνει στο σπίτι σαν να φέρνει μαζί της μια κανονική μέρα, μια σαμπάνια και μια διάψευση του παραλογισμού. Μόνο που η πόρτα δεν κλείνει ποτέ πραγματικά. Γιατί πίσω της, σε λίγο, έρχεται κι η υπόλοιπη παρέα. Και το σπίτι, αυτό το μικρό, υποτίθεται ασφαλές κουτί, αρχίζει να μεταμορφώνεται σε χώρο τελετουργίας ή σε ένα ατελείωτο πάρτι που δεν είναι χαρά, αλλά ανάγκη.

Με grip/φωτιστή τον Αποστόλη Κουτσιανικούλη, το clip αφήνει χώρο στις σκιές να μιλήσουν, να κάνουν τη δική τους "μουσική", και να στήσουν μια αλλιώτικη αθηναϊκή ιστορία όπου το βλέμμα δεν είναι ποτέ ουδέτερο: σαν να παρακολουθεί τον κεντρικό ήρωα αλλά και παρακολουθείται ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που λειτουργεί σαν μικρή τελετουργία μετάβασης: μπαίνεις για το κομμάτι, μένεις για την αίσθηση ότι κάτι μετατοπίστηκε... έστω ανεπαίσθητα.

Credits

Με τους: Βαγγέλη Δαούση, Βιβή Μπουτάτη
Σκηνοθεσία / Μοντάζ: Γρηγόρης Πανόπουλος
Γκριπ / Φωτιστής: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Ευχαριστίες στους: Κλαίρη Σ., Μάνθο Κ., Μιχάλη Μ., Αλέξη Α., Αντώνη Α., Μία Κ., Κώστα Α., Κώστα Σ., Φανή Χ., Αλέξη Φ., Άλεξ Π., Εμμανουέλα Μ., Ειρήνη Π.
και το Iznogood & Nephew για τη φιλοξενία.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Μωρά στη Φωτιά

Τα Μωρά στη Φωτιά live στο Κύτταρο

Στις 27 Φεβρουαρίου 2026, τα Μωρά στη Φωτιά επιστρέφουν στο Κύτταρο για το "Ραντεβού της Φωτιάς",...
Βίντεο πρεμιέρα: 333, MOb

Βίντεο πρεμιέρα: Δείτε το νέο βίντεο "333" των MOb

Πρεμιέρα στο Avopolis: το νέο video των MOb για το "333" από το "II", ένα σουρεαλιστικό dream-trip όπου...
Irene Skylakaki

Η Irene Skylakaki επιστρέφει με το νέο single "Dead People"

Ένα σκοτεινό και ωμό κομμάτι για την αγάπη, την απώλεια και τον κύκλο της φθοράς, συνοδευόμενο από music...

Featured

Sienna Rose

AI, πλατφόρμες και η νέα κρίση εμπιστοσύνης

Η υπόθεση της Sienna Rose είναι το σύμπτωμα μιας νέας εποχής όπου η μουσική γίνεται dataset, η νέα...

Kreator – Krushers Of The World

Ενώ συνήθως οι Kreator κρατούν την μπάλα χαμηλά, στο Krushers of the World δείχνουν να έχουν πάρει αρκετά...
Dolly Parton

H Dolly Parton πέρα από τα στερεότυπα

Η σπουδαία συνθέτρια και ερμηνεύτρια της country γίνεται 80 ετών. Ο Θανάσης Μήνας επιλέγει 15...

Best of Network