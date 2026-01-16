Οι Dramachine επιστρέφουν με νέο single

Η στιγμή τους πλησιάζει και οι Dramachine έχουν τα γκάζια στο τέρμα: νέο single, ανακοινωμένες warm-up ημερομηνίες σε Πάτρα, Αθήνα, Βιέννη και Κύπρο (πριν το extended ευρωπαϊκό τους tour) και παράλληλα στήσιμο του πεδίου για το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους.

Σε μια εποχή όπου το mainstream λειτουργεί σαν αναισθητικό και η προσοχή μετριέται σε 12 δευτερόλεπτα, το αθηναϊκό underground καλείται ξανά σε ένα σοβαρό crash test. Κι αν στα social media κυκλοφορεί διάχυτη μια «αναισθητική της καταστροφής» (ένα μούδιασμα που μοιάζει να καταπίνει τα πάντα) οι Dramachine μοιάζουν αποφασισμένοι να κάνουν ακριβώς το αντίθετο: να επικοινωνήσουν πιο δυνατά με το ολοένα αυξανόμενο κοινό τους, να το τραβήξουν από το μισοσκόταδο, να το βάλουν σε κίνηση.

Στην πρόσφατη αντεπίθεσή τους έχουν ήδη βρει συμμάχους από την αθηναϊκή σκηνή, με μια παρέα μουσικών να σιγοντάρει το momentum: από το "Mind The Gap" με τους Turboflow 3000, μέχρι το "Μη Νομίζεις" με την Sci-Fi River, και φυσικά το δικό τους electro-punk "Fantasma", που κερδίζει ολοένα και περισσότερο DJ support από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Το νέο κομμάτι τους, η "Αναισθητική", έρχεται να περιγράψει την ασφυξία της σύγχρονης απάθειας σε έναν αποστειρωμένο κόσμο φωτογραφιών και φίλτρων, όπου η ζωή καταναλώνεται ως θέαμα. Με λέξεις που χτυπάνε πιο βαριά απ’ όσο «επιτρέπεται» συνήθως στα εγχώρια δεδομένα, πάνω σε ακόμα πιο επιβλητικά synths και beats, οι Dramachine επιμένουν στο πιο απλό και πιο ανατρεπτικό κάλεσμα: ξύπνα και χόρεψε.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις warm-up ημερομηνίες και το επερχόμενο ευρωπαϊκό tour αναμένονται σύντομα.