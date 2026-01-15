Ο Ντίνος Μάνος και η Αμαλία Παύλου κυκλοφορούν τη jazz μπαλάντα "Trees"

Το “Trees” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στην instrumental εκδοχή του, καθώς ηχογραφήθηκε και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Ντίνου Μάνου Northwind (digital & CD κυκλοφορία του 2024 από την Puzzlemusik). Ωστόσο, από την αρχή ο δημιουργός του το φανταζόταν ως τραγούδι.

Ακούγοντας την Αμαλία Παύλου σε συναυλία στην Κέρκυρα, ο Ντίνος Μάνος την οραματίστηκε αμέσως να το ερμηνεύει — κάτι που της πρότεινε, και εκείνη αποδέχτηκε, γράφοντας παράλληλα και τους στίχους του τραγουδιού.

Το “Trees” είναι μια σύνθεση αφιερωμένη από τον Ντίνο Μάνο στον Chick Corea, ο οποίος με τη μουσική του υπήρξε πηγή έμπνευσης για το πνεύμα, όπως το οξυγόνο των δέντρων για το σώμα, τροφοδοτώντας τη δημιουργικότητά μας.

Το video clip του “Trees” εμφανίστηκε στο YouTube πριν από περίπου έναν μήνα (στην εκπνοή του 2025) και, από την Παρασκευή 16/01/2026, είναι διαθέσιμο και σε όλες τις γνωστές ψηφιακές πλατφόρμες download & streaming.

Στο “Trees” συμμετέχουν οι μουσικοί: Αμαλία Παύλου (φωνητικά), Λέανδρος Πασιάς (πιάνο), Γιώργος Κλουντζός-Χρυσίδης (ντραμς) και ο Ντίνος Μάνος (κοντραμπάσο).

Σύνθεση, ενορχήστρωση, παραγωγή: Ντίνος Μάνος

Στίχοι: Αμαλία Παύλου

Ηχογράφηση, μίξη & mastering: Γιάννης Μαυρίδης – Studio Cue, Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία εξωφύλλου (digital single): Τζένη Καπάδαη

Παραγωγή video: Bob Corey

Ntinos Manos Links:

Facebook: https://www.facebook.com/ntinos.manos

Instagram: https://www.instagram.com/manosntinos/

YouTube Channel: https://www.youtube.com/@ntinosmanos2602