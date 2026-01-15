Οι Remade κυκλοφορούν το “The Reign of Doubt” για τον θόρυβο της πληροφορίας

Με αισθητική και ηχητική προσέγγιση επηρεασμένη από τη rock σκηνή των ‘90s, οι Remade παρουσιάζουν ένα τραγούδι όπου κυριαρχούν οι μελωδίες της φωνής και οι δυνατές κιθάρες. Έμπνευση για το “The Reign of Doubt” αποτέλεσε ο «βομβαρδισμός» που δεχόμαστε συνεχώς από τα social media, τα ΜΜΕ και όλα τα κανάλια διάχυσης πληροφοριών και ειδήσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που σε κάνει να αμφιβάλεις και να αμφισβητείς τα πάντα. «Τα όρια μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος δεν είναι ξεκάθαρα και καταλήγουμε να αμφιβάλλουμε για το καθετί. Το να αμφισβητείς τον εαυτό σου και το περιβάλλον σου είναι θεμιτό, το να αμφιβάλλεις διαρκώς για την πραγματικότητα γύρω σου όμως καταλήγει να είναι δυστοπικό.» λένε οι ίδιοι σχετικά με το τραγούδι.

Το “The Reign of Doubt” ακολουθεί το single “In a Life of a Dream” που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025 και αποτελεί το δεύτερο δείγμα από τη νέα τους δισκογραφική δουλειά “Hug The Sun” που έρχεται πολύ σύντομα. Οι Remade συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του δίσκου με τους καταξιωμένους μουσικούς Μιχάλη Καπηλίδη στα ντραμς και Άλεξ Μπολαση στο μπάσο και την παραγωγή. Το αποτέλεσμα ένας δίσκος φρέσκος, δυνατός με στοιχεία σύγχρονα, αλλά και με αναφορές 90s, πάντοτε με μία συναισθηματική βαρύτητα .

Το “The Reign of Doubt” είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ: https://li.sten.to/thereignofdoubt

Οι Remade είναι: Γιάννης Παπαθεοδώρου (φωνή), Νίκος Παπαγεωργόπουλος (κιθάρες, φωνητικά), Σπύρος Λιγκώνης (ντραμς), Μάνος Ζαχαριάδης (μπάσο).