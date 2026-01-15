Πληροφορίες

Οι Remade κυκλοφορούν το “The Reign of Doubt” για τον θόρυβο της πληροφορίας

Οι Remade κυκλοφορούν το νέο τους single “The Reign of Doubt” αποκαλύπτοντας μια ακόμα πλευρά τους.

Remade
Avopolis Team

Με αισθητική και ηχητική προσέγγιση επηρεασμένη από τη rock σκηνή των ‘90s, οι Remade παρουσιάζουν ένα τραγούδι όπου κυριαρχούν οι μελωδίες της φωνής και οι δυνατές κιθάρες. Έμπνευση για το “The Reign of Doubt” αποτέλεσε ο «βομβαρδισμός» που δεχόμαστε συνεχώς από τα social media, τα ΜΜΕ και όλα τα κανάλια διάχυσης πληροφοριών και ειδήσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που σε κάνει να αμφιβάλεις και να αμφισβητείς τα πάντα. «Τα όρια μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος δεν είναι ξεκάθαρα και καταλήγουμε να αμφιβάλλουμε για το καθετί. Το να αμφισβητείς τον εαυτό σου και το περιβάλλον σου είναι θεμιτό, το να αμφιβάλλεις διαρκώς για την πραγματικότητα γύρω σου όμως καταλήγει να είναι δυστοπικό.» λένε οι ίδιοι σχετικά με το τραγούδι.

Το “The Reign of Doubt” ακολουθεί το single “In a Life of a Dream” που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025 και αποτελεί το δεύτερο δείγμα από τη νέα τους δισκογραφική δουλειά “Hug The Sun” που έρχεται πολύ σύντομα. Οι Remade συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του δίσκου με τους καταξιωμένους μουσικούς  Μιχάλη Καπηλίδη στα ντραμς και Άλεξ Μπολαση στο μπάσο και την παραγωγή. Το αποτέλεσμα ένας δίσκος φρέσκος, δυνατός με στοιχεία σύγχρονα, αλλά και με αναφορές 90s, πάντοτε με μία συναισθηματική βαρύτητα .

Το “The Reign of Doubt” είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ: https://li.sten.to/thereignofdoubt

Οι Remade είναι: Γιάννης Παπαθεοδώρου (φωνή), Νίκος Παπαγεωργόπουλος (κιθάρες, φωνητικά), Σπύρος Λιγκώνης (ντραμς), Μάνος Ζαχαριάδης (μπάσο).

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Wu Lyf

Οι Wu Lyf επιστρέφουν με 11λεπτο νέο single

Το "Tib St. Tabernacle" ανοίγει το νέο κεφάλαιο της cult μπάντας του Μάντσεστερ.
Blackpink

Οι Blackpink ανακοινώνουν το νέο mini album "Deadline"

Το τρίτο mini album τους σηματοδοτεί την πρώτη ομαδική τους κυκλοφορία μετά το "Born Pink" του 2022.
Paul McCartney "Man on the Run"

Το ντοκιμαντέρ του Paul McCartney "Man on the Run" έρχεται στο Prime Video

Νέο trailer για το "Man on the Run" φωτίζει τη μετά-Beatles περίοδο του McCartney, την ίδρυση των...

Featured

The Whole Story Of Ozzy & Black Sabbath

The Whole Story Of Ozzy & Black Sabbath: Η πλήρης ιστορία των Black Sabbath και του Ozzy, δίσκο-δίσκο

Οι Black Sabbath χώρισαν τη μουσική σε «πριν» και «μετά». Το "The Whole Story… (Εκδόσεις Οξύ)...
egg punk

Από το punk στο egg punk: 50 χρόνια από το DIY μανιφέστο στο meme

Πενήντα χρόνια μετά το «no future», το punk δεν είναι πια ιδεολογία αλλά αντανακλαστικό: από το...
John Lydon

Ο John Lydon, η showbiz και το τιμολόγιο

Από τον «compiler της εθνικής αγανάκτησης» μέχρι τον αντι-σταρ που έφτυνε χολή στη showbiz, ο...

Best of Network