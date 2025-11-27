Stegi.Radio X Επτά Μάρτυρες: Τέσσερις εικαστικοί καλλιτέχνες στα decks του Onassis Ready

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου έχουμε δύο επιπλέον λόγους να επισκεφθούμε την έκθεση “you are invited” του Juergen Teller στο Onassis Ready. Τέσσερις εικαστικοί καλλιτέχνες επιμελούνται ένα τετράωρο DJ session, αντλώντας έμπνευση από το μοναδικό σύμπαν του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller.

Οι εικαστικοί καλλιτέχνες Κατερίνα Κομιανού, Μανώλης Δασκαλάκης Λεμός και Γιάννης Βαρελάς και ο συνιδρυτής και καλλιτεχνικός συνδιευθυντής του STEGI.RADIO, Voltnoi Brege, επιλέγουν μουσικές και μεταμορφώνουν τον εξωτερικό χώρο του Onassis Ready στον απόλυτο καλλιτεχνικό προορισμό της πόλης, εκεί όπου η περιέργεια και η έκπληξη παραμένουν πάντα μέσα στο κάδρο.

Από τις 6 το απόγευμα, ακούμε, γευόμαστε και ζούμε με όλες μας τις αισθήσεις την έκθεση “you are invited” του Juergen Teller. Τις μουσικές συναντούν τα εμπνευσμένα κοκτέιλ του wine bar «Επτά Μάρτυρες» και το μενού του NOKELA PROJECT: ένα street food concept που ενώνει διεθνείς γεύσεις και ελληνικές πρώτες ύλες.

Το DJ session “you are invited: artists on decks” πραγματοποιείται σε συνεργασία με το STEGI.RADIO και το wine bar "Επτά Μάρτυρες", στο πλαίσιο της έκθεσης του Juergen Teller στο Onassis Ready.

Η αναδρομική έκθεση του Τέλερ you are invited θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. H έκθεση, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Μια γιορτή της τέχνης του, ένας ενεργός διάλογος γύρω από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδρομές έμπνευσης και δημιουργικής εξερεύνησης που διατρέχουν το έργο του, στην πιο εκτενή ατομική έκθεση του Τέλερ που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Και αν και ο Τέλερ πάντοτε είχε να επιδείξει προσωπικά έργα, η παρούσα έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο όπου έχει βρει ένα νέο νόημα ως καλλιτέχνης. Καθηλωτικά έργα του με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου. Παράλληλα, τα τελευταία οκτώ χρόνια ο Τέλερ συνεργάζεται με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte, σε έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης τους αλλά και τη γέννηση της κόρης τους. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από ένα τυπικό μείγμα σοβαρών, οικείων και συχνά χιουμοριστικών χαρακτήρων, με μια αισθητική που αγγίζει το γκροτέσκο.

Στον χώρο της έκθεσης λειτουργεί βιβλιοπωλείο με τον κατάλογο της έκθεσης σχεδιασμένο από τον Peter Saville Studio από τον εκδοτικό Steidl, memorabilia και προσεκτικά διαλεγμένους τίτλους από την πορεία του καλλιτέχνη, αλλά και μουσική, φαγητό και ποτό που σας καλούν να μείνετε λίγο παραπάνω. Στον υπαίθριο χώρο έχει δημιουργηθεί ένα φιλόξενο χαλαρό lounge σε επιμέλεια της σκηνογράφου Όλγας Μπρούμα, με μουσική που επιμελείται το Stegi.Radio. Oι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κρασιά από τον ελληνικό και γαλλικό αμπελώνα, καθώς και νέα κοκτέιλ με την υπογραφή του wine bar Επτά Μάρτυρες που έχει ήδη αφήσει την ξεχωριστή σφραγίδα του ως ένα από τα πιο ποιοτικά μπαρ της πόλης. Οι Επτά Μάρτυρες μεταφέρουν το πνεύμα που τους ξεχώρισε από τον Νέο Κόσμο στον Ρέντη, κρατώντας την ενέργεια, την ένταση και το στυλ τους. Το μενού στο Onassis Ready, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την έκθεση από το NOKELA PROJECT, αντλεί έμπνευση από την αισθητική και το έργο του φωτογράφου και προτείνει ένα street food concept που συνδυάζει διεθνείς επιρροές με ελληνικές πρώτες ύλες, φρέσκες και προσεκτικά επιλεγμένες, για μια αξέχαστη γευστική εμπειρία.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ του Γιούργκεν Τέλερ και Στέγης αντανακλά μια κοινή πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενδόμυχη και πολιτική, ακατέργαστη και ποιητική, προσωπική και συλλογική. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η έκθεση you are invited ανοίγει έναν χώρο διαλόγου ανάμεσα στο συναισθηματικά φορτισμένο σύμπαν του Τέλερ και στις σύγχρονες πραγματικότητες της Ελλάδας, καλώντας σε μια ουσιαστική συνάντηση ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο.

Συντελεστές

Επιμέλεια έκθεσης: Juergen Teller και Dovile Drizyte

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έκθεσης: Tom Emerson, 6a architects

Διεύθυνση παραγωγής: Josselin Merazguia (Juergen Teller Studio)

Ανάθεση και παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

ONASSIS READY

Στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς καινούριο: το Onassis Ready. Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμο να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο και όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο. Εκεί όπου οι ιδέες του αύριο μπορούν να δοκιμαστούν, δυνατά, σιωπηλά, ελεύθερα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Juergen Teller

you are invited

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα)

19 Οκτωβρίου – 30 Δεκεμβρίου 2025

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 18:00-23:00

artists on decks

STEGI.RADIO X ΕΠΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Τέσσερις εικαστικοί καλλιτέχνες στα decks του Onassis Ready

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 | DJ session

18:00-22:00 | Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Ρέντη)

Κατερίνα Κομιανού, Μανώλης Δασκαλάκης Λεμός, Γιάννης Βαρελάς & ο συνιδρυτής και καλλιτεχνικός συνδιευθυντής του STEGI.RADIO, Voltnoi Brege

Εισιτήρια έκθεσης

Κανονικό εισιτήριο: 10 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος Στέγης & Παρέα 5-9 άτομα: 8 €

Ανεργία: 7 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €

Ομαδικές κρατήσεις στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσβαση στο Onassis Ready με τα μέσα μαζικής μεταφοράς:

Με λεωφορείο: Γραμμή 838 | Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.), Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21 | Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3 | Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)

Με UBER:

Eξασφαλίστε -30% για 2 διαδρομές σου με τον κωδικό READY30.

Μπείτε στο link και προγραμμάτισε τη διαδρομή σου από και προς την έκθεση.

