O One of Vas με το νέο του single φωτίζει τους "low key" ήρωες αυτής της πόλης

Στην άκρη της νύχτας, εκεί κάπου που η Αθήνα μπορεί να μοιάζει για λίγο με Βερολίνο και οι άνθρωποι κινούνται σε «low key» συχνότητες κάτω από LED φώτα και σκονισμένους δρόμους, ο One of Vas επιστρέφει με το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του MIGMA. Το κομμάτι φέρει τον τίτλο "Low Key", κι έχει ακριβώς αυτό το βλέμμα: το μισόκλειστο, προσεκτικό, σχεδόν κινηματογραφικό, που παρατηρεί τους αθόρυβους τύπους της πόλης.

Με αέρινα φωνητικά, bass θεμέλια και μια drone αισθητική που θυμίζει τις πιο υποδόριες στιγμές της ηλεκτρονικής σκηνής του Βερολίνου, ο Βασίλης Τσαβδαρίδης (aka One of Vas) μας δίνει μια πρώτη γεύση από έναν δίσκο που μοιάζει να κρατά μέσα του πολλά επίπεδα, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, MIGMA («μίγμα»). Μια άσκηση παρατήρησης, όπου το beat σμιλεύει χαρακτήρες και οι σκιές γίνονται αφήγηση.

«Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», μας υπενθυμίζει ο δημιουργός του. Και το "Low Key" το λέει με έναν τρόπο που μόνο η ηλεκτρονική μουσική μπορεί: υπόγειο, υπαινικτικό, αλλά ταυτόχρονα ζωντανό και με παλμό.

Ποιος είναι ο One of Vas; Μουσικός, παραγωγός, τραγουδιστής. Από την Ιταλία του 2009 με τους Dropeners, μέχρι το αθηναϊκό του παρόν ως One of Vas, έχει χτίσει μια διαδρομή με 4 EPs, 2 singles και συνεργασίες που φτάνουν μέχρι το label All Day I Dream του Lee Burridge. Πάντα με μια ηλεκτρονική ταυτότητα που ξέρει να συνδυάζει συναίσθημα και club αισθητική χωρίς θόρυβο, αλλά με ακρίβεια. Kαι το "LOW KEY" είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Ένα soundtrack για όσους κινούνται αθόρυβα, αλλά δεν περνούν απαρατήρητοι.