O One of Vas με το νέο του single φωτίζει τους "low key" ήρωες αυτής της πόλης

Με το πρώτο του single από το επερχόμενο άλμπουμ "MIGMA", ο One of Vas χαρτογραφεί τους «low key» ανθρώπους της πόλης με αέρινα φωνητικά, bass παλμούς και μια drone διάθεση.

One of Vas
Avopolis Team

Στην άκρη της νύχτας, εκεί κάπου που η Αθήνα μπορεί να μοιάζει για λίγο με Βερολίνο και οι άνθρωποι κινούνται σε «low key» συχνότητες κάτω από LED φώτα και σκονισμένους δρόμους, ο One of Vas επιστρέφει με το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του MIGMA. Το κομμάτι φέρει τον τίτλο "Low Key", κι έχει ακριβώς αυτό το βλέμμα: το μισόκλειστο, προσεκτικό, σχεδόν κινηματογραφικό, που παρατηρεί τους αθόρυβους τύπους της πόλης.

Με αέρινα φωνητικά, bass θεμέλια και μια drone αισθητική που θυμίζει τις πιο υποδόριες στιγμές της ηλεκτρονικής σκηνής του Βερολίνου, ο Βασίλης Τσαβδαρίδης (aka One of Vas) μας δίνει μια πρώτη γεύση από έναν δίσκο που μοιάζει να κρατά μέσα του πολλά επίπεδα, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, MIGMA («μίγμα»). Μια άσκηση παρατήρησης, όπου το beat σμιλεύει χαρακτήρες και οι σκιές γίνονται αφήγηση.

«Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», μας υπενθυμίζει ο δημιουργός του. Και το "Low Key" το λέει με έναν τρόπο που μόνο η ηλεκτρονική μουσική μπορεί: υπόγειο, υπαινικτικό, αλλά ταυτόχρονα ζωντανό και με παλμό.

Ποιος είναι ο One of Vas; Μουσικός, παραγωγός, τραγουδιστής. Από την Ιταλία του 2009 με τους Dropeners, μέχρι το αθηναϊκό του παρόν ως One of Vas, έχει χτίσει μια διαδρομή με 4 EPs, 2 singles και συνεργασίες που φτάνουν μέχρι το label All Day I Dream του Lee Burridge. Πάντα με μια ηλεκτρονική ταυτότητα που ξέρει να συνδυάζει συναίσθημα και club αισθητική χωρίς θόρυβο, αλλά με ακρίβεια. Kαι το "LOW KEY" είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Ένα soundtrack για όσους κινούνται αθόρυβα, αλλά δεν περνούν απαρατήρητοι.

 

