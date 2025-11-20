Από την Ερεσό στο Μπρούκλιν, η "Πράσινη Σκάλα" της Lah Porella ανεβαίνει μέσα από μνήμες

Ερεσός, Αθήνα, Μπρούκλιν. Ένα παλιό νησιώτικο σπίτι ποτισμένο από την αλμύρα, ένα διαμέρισμα ανάμεσα σε τσιμεντένιες πολυκατοικίες με πιάνο που αντικρίζει το πιο κόκκινο ηλιοβασίλεμα του Ιουλίου, κι ένα σπίτι στην οδό Μονρόε, στην άλλη άκρη της γης, σε μια εντελώς διαφορετική ήπειρο. Τι τα ενώνει; Τι τα φέρνει κοντά; Η αλλαγή, οι αναμνήσεις και η μικρή Αφροδίτη που μεγάλωσε.

Πολύχρωμο, προσωπικό, αναπάντεχο - η Πράσινη Σκάλα είναι ένα φρέσκο μουσικό ταξίδι. Ένας δίσκος-υπενθύμιση, γεμάτος αντιθέσεις, ανεμελιά και εικόνες: κουβαλά την ευαισθησία ενός παιδιού που τραγουδάει χαρούμενα αλήθειες που πονάνε. Η Lah Porella, μαζί με τον Lorqa, έχουν δημιουργήσει έναν ήχο που μπλέκει την ελληνική electro-folk, με την indie και την alternative μουσική, με κάθε κομμάτι να αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε μία κοινή ιστορία. Μελωδίες, στίχοι και ιδέες που ξεκίνησαν δειλά-δειλά το 2020, παίρνουν πέντε χρόνια μετά, σχήμα και μορφή στις αποχρώσεις της ειλικρίνειας και της αλήθειας. Το άλμπουμ αποτελείται από 9 βασικά και 2 filler κομμάτια, που προσθέτουν τη ζεστασιά της παρέας & τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας.

Η Lah Porella (Αφροδίτη) είναι μία καλλιτέχνιδα που αρνείται να μένει ακίνητη, πότε τραγουδάει, πότε ζωγραφίζει και πότε παίζει bendir. Δεν έχει αγαπημένο χρώμα (τα αγαπάει όλα το ίδιο), λατρεύει τις ανατολίτικες μελωδίες, τα πολυφωνικά σχήματα, την ηλεκτρονική μουσική & την Ερεσό (απ’ όπου και κατάγεται). Παρά το ίσως λίγο ξενικό καλλιτεχνικό της όνομα, έχει γεννηθεί & μεγαλώσει στην ΑΘήνα, ενώ με τη μουσική ασχολείται από μικρή - λίγο πιάνο, γιουκαλίλι και κυρίως φωνή. Προτιμάει να μπλέκει στοιχεία, παρά να τα διαχωρίζει.

Τη γνωρίσαμε μέσα από τις συνεργασίες της με τον Papazó (Βασίλη Παπαζώτο), με τον οποίο έχουν κυκλοφορήσει τραγούδια όπως το "Σεπτέμβρης", "Πνοή" και το "Νύχτα", αλλά και με την συμμετοχή της στο πρώτο άλμπουμ του ελληνοαμερικανού Lorqa, Από Μακριά, που κυκλοφόρησε το 2022.

Fun fact: Πολλές φορές την ρωτάνε τι σημαίνει το Lah Porella - που ναι διαβάζεται ως “λα πορέλα” και όχι “λαχ πορελα” ή “λα πορέγια” - και εκείνη απαντάει το εξής: «Την 2η καραντίνα είχα την τύχη να την περάσω στο χωριό μου στην Ερεσό, και τότε ζωγράφιζα πίνακες που ήταν εμπνευσμένοι από λουλούδια. Έτσι έβρισκα συνέχεια περίεργα ονόματα φυτών & λουλουδιών μέχρι που ανακάλυψα ένα είδος ορχιδέας που λέγεται leporella και κάτι μου έκανε - μου άρεσε πολύ και έτσι έκανα μία μικρή αλλαγή αντί για “le” σε “lah” επειδή μου ακουγόταν πιο εύηχο, το έσπασα σε δύο λέξεις και κάπως έτσι γεννήθηκε το Lah Porella…».

Η συνεργασία με τον Lorqa

Το 2021, η Lah Porella γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον Ελληνοαμερικανό μουσικό παραγωγό & καλλιτέχνη Lorqa, αφού και οι δύο έτυχε να κατάγονται από το ίδιο χωριό. Έδεσαν αμέσως μουσικά και έτσι έκαναν την πρώτη τους συνεργασία για το πρώτο άλμπουμ του Lorqa με τίτλο Από Μακριά – ένα concept album φτιαγμένο εξ αποστάσεως, εν μέσω πανδημίας, με κομμάτια που αποτυπώνουν τη ανάγκη για ταυτότητα & επαφή, την μοναξιά, και την σχέση που έχουμε με τον τόπο που μας «μεγάλωσε». Μαζί κυκλοφόρησαν κομμάτια όπως το "Μη Φύγεις", το "Από Μακριά" και το "Στις εκβολές του ποταμού".

Λίγα χρόνια μετά, οι δρόμοι τους θα συναντηθούν ξανά, σε μία νέα συνεργασία για το νέο άλμπουμ Πράσινη Σκάλα. Ο Lorqa έχει επιμεληθεί τη μουσική παραγωγή του άλμπουμ, και η Lah Porella τη μουσική & τους στίχους. Μία συνεργασία που βγήκε οργανικά μέσα από μία κοινή αγάπη για πειραματισμό.

«Tο ότι ο δίσκος πήρε τελικά το όνομα Πράσινη Σκάλα μου φαίνεται σχεδόν αυτονόητο πλέον, αφού συγκεντρώνει όλα όσα σκέφτομαι και αισθάνομαι αυτό το διάστημα. Κάθε τραγούδι, με τον τρόπο του, με γυρίζει πίσω στην Ερεσό — στον τόπο που κουβαλάω πάντα μαζί μου. Όταν έψαχνα για το όνομα, μου περνούσαν από το μυαλό λέξεις όπως "Θάλασσα", "Ήλιος"… όμορφες, αλλά πολύ γενικές, σαν να μη λένε τίποτα συγκεκριμένο για εμένα ή την ιστορία που θέλω να πω. Εκείνη την περίοδο είχαμε μόλις ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις για το κομμάτι "Πράσινη Σκάλα", και συζητώντας με τον Lorqa συνειδητοποιήσαμε ότι αυτός ο τίτλος τα ενώνει όλα. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Τις εικόνες, τις μνήμες, τις αλλαγές. Κι αυτό γιατί στο σπίτι μου στην Ερεσό υπάρχει όντως μια πράσινη ξύλινη σκάλα που ενώνει τον κάτω με τον πάνω όροφο». – Lah Porella