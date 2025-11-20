Πληροφορίες

Nalyssa Green – "Απαλό": Ένας νέος δίσκος που αναπνέει σαν ψίθυρος

Με το "Απαλό", η Nalyssa Green επιστρέφει σε έναν κόσμο ήσυχων χρωμάτων και λεπτών αισθήσεων. Κυκλοφορεί από την Inner Ear στις 25 Νοεμβρίου.

Nalyssa Green
Avopolis Team

Η Nalyssa Green παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Απαλόέναν δίσκο που, όπως λέει η ίδια, «ήρθε αυθόρμητα, αυτόματα και μαλακά», εξερευνώντας με τρυφερότητα την ησυχία και την απαλότητα.

Στο Απαλό, επιστρέφει με έναν απέριττο, καθαρό ήχο, όπου η ευαισθησία καθοδηγεί τις συνθέσεις και οι λεπτές ηλεκτρονικές υφές συναντούν οργανικές αρμονίες. Οι ενορχηστρώσεις των οκτώ κομματιών αναπνέουν, αφήνοντας χώρο στους στίχους να σταθούν στο επίκεντρο: μικρές, τρυφερές παρατηρήσεις και εξομολογήσεις για όσα αλλάζουν μέσα μας σχεδόν αθόρυβα.

Η ερμηνεία της είναι λιτή αλλά εκφραστική· κινείται φυσικά ανάμεσα στη γαλήνη και στην ήρεμη δύναμη, συνοδεύοντας τον ακροατή σε μια διαδρομή που θυμίζει σύννεφα που μεταμορφώνονται αργά και ανεπαίσθητα. Το Απαλό δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, ανοίγει έναν χώρο εσωτερικής ηρεμίας, όπου ο χρόνος επιβραδύνεται και η σιωπή αποκτά δική της μουσική, καλώντας μας να αφεθούμε μέσα του.

Κυκλοφορεί από την Inner Ear ψηφιακά στις 25 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει και έκδοση σε βινύλιο.

 

 

