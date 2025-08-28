Οι επόμενες συναυλίες των Φ hill sessions για τον Σεπτέμβριο

Το Φ hill sessions, το νέο φεστιβάλ της πόλης, ολοκλήρωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία το πρώτο του μέρος, από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο, φιλοξενώντας σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Χειμερινοί Κολυμβητές, το Stavros Lantsias Quartet, ο Tigran Hamasyan, ο Fantastic Negrito, οι Light In Babylon και οι Xylouris White. Το θέατρο «Δόρα Στράτου» γέμισε με μουσική, ενέργεια και κόσμο που αγκάλιασε τη διοργάνωση από την πρώτη στιγμή.

Οι βραδιές αυτές αποτέλεσαν μοναδικές εμπειρίες, τόσο για τους καλλιτέχνες, όσο και για το κοινό που ανταποκρίθηκε θερμά, αναδεικνύοντας το φεστιβάλ ως έναν νέο πολιτιστικό θεσμό που ήρθε για να μείνει καθώς συνδυάζει την μαγεία της μουσικής με την μοναδική ατμόσφαιρα του αθηναϊκού λόφου.

Το Φ hill sessions επιστρέφει δυναμικά για το δεύτερο κύκλο συναυλιών, προσφέροντας ακόμα περισσότερη μουσική και εκπλήξεις.

15 Σεπτεμβρίου | Μάρθα Φριντζήλα the Kubara Project & Kalogeraki Bros

16 Σεπτεμβρίου | Στέφανος Θωμόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Nίκος Γιούσεφ

17 Σεπτεμβρίου | Dhafer Youssef

27 Σεπτεμβρίου | Χειμερινοί Κολυμβητές

28 Σεπτεμβρίου | Λένα Πλάτωνος

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε συναυλία & Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/f-hill-sessions-lofos-filopappou

Θέατρο «Δόρα» Στράτου

Το θέατρο «Δόρα Στράτου» βρίσκεται απέναντι από την Ακρόπολη, στην πίσω πλευρά του Λόφου Φιλοπάππου. Κατασκευάστηκε το 1963 ειδικά για το μουσικοχορευτικό συγκρότημα “Δόρα Στράτου”, με μόνιμο σκηνικό του Σπύρου Βασιλείου.

Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ the KUBARA PROJECT & KALOGERAKI BROS | 15 Σεπτεμβρίου

Το Kubara project, αφού δοκιμάστηκε είκοσι χρόνια σε συναυλίες και περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζεται στο κοινό με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που χαρακτήρισαν και την πρώτη τους εμφάνιση, με μία ερμηνεύτρια στην καλύτερή της στιγμή και δεξιοτέχνες μουσικούς που δένουν ακόμη περισσότερο μέσα από τους κυριολεκτικούς προσωπικούς δεσμούς τους: Προσωπικές ιστορίες μπερδεύονται με παγκόσμια βιώματα για την αγάπη, τη φιλία τη μοναξιά, τον έρωτα, τη σχέση με τους άλλους, την επίθεση στη φύση.



Στo soundtrack της μουσικής παράστασης της Μάρθας Φριντζήλα the Kubara Project με τη συνοδεία των Kalogeraki Bros ακούγονται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και του κόσμου.

https://www.facebook.com/Martha.Frintzila/

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ – ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΥΣΕΦ

Ο Μπετόβεν, το Βιολί και η Κουκουβάγια

ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Γιούσεφ θα παρουσιάσουν την «μουσικοεικαστική καντάτα «Κουκουβάγια» καθώς και έργα κλασικών και σύγχρονων συνθετών (Ludwig van Beethoven, Γιώργου Κουμεντάκη, Ισμήνης Μπέκ, Ιάννη Ξενάκη, Philip Glass ) με τη δική τους ιδιαίτερη προσέγγιση.

Η «Κουκουβάγια» - πρωτότυπη ιδέα και ανάθεση του Kournos Music Festival στους συντελεστές - παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2024 στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης στη Λήμνο. Ο Στέφανος Θωμόπουλος συνεργάστηκε με τον Γιάννη Αγγελάκα, ο οποίος ανέλαβε την αφήγηση, τον μουσικό σχεδιασμό και την επιμέλεια κειμένου και τον πρωτοπόρο σολίστ του μουσικού πριονιού Νίκο Γιούσεφ. Αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής δραματουργίας τα γλυπτά της εικαστικού Ναταλίας Μαντά.

https://www.stephanos-thomopoulos.com/

https://www.facebook.com/giannisaggelakasofficial

https://ngioussef.wixsite.com/nikosgiousef/aboutgr

DHAFER YOUSSEF | 17 Σεπτεμβρίου

O Dhafer Youssef, o διεθνούς φήμης Τυνήσιος δεξιοτέχνης στο ούτι, τραγουδιστής και συνθέτης, θεωρείται ένας από τους ηγέτες του σύγχρονου μουσικού κινήματος που συνδυάζει την Ανατολίτικη και τη Δυτική μουσική. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 μετακόμισε στη Βιέννη όπου ξεκίνησε την καριέρα του ως τζαζ & έθνικ μουσικός καταφέρνοντας να απελευθερώσει το ούτι από τον παραδοσιακό του ρόλο και να πειραματιστεί με πολλά άλλα μουσικά είδη.

Από την πρώτη δισκογραφική του δουλειά ”Malak” (1999) ως το ”Streets Of Minarets” που κυκλοφόρησε το 2023, ο Dhafer Youssef έχει κυκλοφορήσει εννέα προσωπικά άλμπουμ, έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς μουσικούς από όλο τον κόσμο, τόσο για τα δικά του project όσο και άλλων καλλιτεχνών. Επιπλέον, έχει συνθέσει μουσική για ταινίες όπως οι The Amazing Spider-Man, Gods and Kings, κ.α.

https://dhaferyoussef.com/

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ | 27 Σεπτεμβρίου

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές έρχονται και πάλι στο Θέατρο Δόρα Στράτου, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Φ hill Sessions. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς! Η sold out συναυλία τους τον Ιούνιο σήμανε την έναρξη του φεστιβάλ με τον ιδανικότερο τρόπο και η όμορφη βραδιά έκλεισε με τον Αργύρη Μπακιρτζή να ανανεώνει το συναυλιακό τους ραντεβού για το Σεπτέμβριο ώστε να τους απολαύσουν και οι φίλοι που δεν χώρεσαν την πρώτη φορά.

Έτσι λοιπόν, 60 χρόνια απ’ τη συνάντηση των μελών του αρχικού πυρήνα των Χειμερινών Κολυμβητών, 45 απ’ την πρώτη τους συναυλία και 44 απ’ την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, το συγκρότημα θα βρεθεί και πάλι στη σκηνή του μαγικού θεάτρου «Δόρα Στράτου» στο λόφο του Φιλοπάππου. Ο Αργύρης Μπακιρτζής με τη μουσική του παρέα, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από την συνολική δισκογραφία τους τεσσάρων δεκαετιών και άλλα ανέκδοτα!

ΛΕΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 28 Σεπτεμβρίου

Η Λένα Πλάτωνος παρουσιάζει τραγούδια από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική πορεία της, με τη συνοδεία των δύο αγαπημένων της ερμηνευτών, Σαβίνας Γιαννάτου & Γιάννη Παλαμίδα, και του επί χρόνια στενού συνεργάτη της, Stergios T.. Τραγούδια μέσα από τους αγαπημένους δίσκους Σαμποτάζ, Καρυωτάκης: 13 τραγούδια, Γκάλοπ, Λεπιδόπτερα, Μάσκες Ήλιου, Το Σπάσιμο των Πάγων και Καβάφης: 13 τραγούδια και άλλες εκπλήξεις.

Το πρώτο άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος, «Σαμποτάζ», κυκλοφόρησε το 1981 και σηματοδότησε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα. Από τότε κυκλοφόρησε και συμμετείχε σε περισσότερα από 15 άλμπουμ, κυρίως ηλεκτρονικής μουσικής αλλά με τις κλασικές της επιρροές πάντα εμφανείς. Η συνεισφορά της στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική σκηνή είναι εμβληματική, με δίσκους που δημιουργήθηκαν από αναλογικά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα αλλά στην πορεία και ψηφιακά.