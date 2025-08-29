Πληροφορίες

Δημήτρης Μητσοτάκης: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια αντοχή

Από τους Ενδελέχεια μέχρι το σήμερα, ο Δημήτρης Μητσοτάκης γιορτάζει τρεις δεκαετίες αδιάκοπης πορείας με μια μεγάλη συναυλία στη Ρεματιά Χαλανδρίου, στις 10 Σεπτεμβρίου, παρέα με παλιούς και νέους συνοδοιπόρους.

Δημήτρης Μητσοτάκης
Avopolis Team

Τριάντα χρόνια δρόμος, γεμάτος λέξεις και εικόνες που δεν βολεύτηκαν σε κουβέντες κι έγιναν τραγούδια. Τριάντα χρόνια αδιαπραγμάτευτης και ασυμβίβαστης πορείας. Από τον πρώτο δίσκο των Ενδελέχεια μέχρι σήμερα. Κουβαλώντας την αλμύρα των ’90s και τη σκόνη των δρόμων που περπατήσαμε ως εδώ. Τριάντα χρόνια πείσμα και επιμονή, με κιθάρες που ταρακουνούν τη σκέψη, με τύμπανα που δονούν την καρδιά και τους στίχους που γίνονται καταφύγιο όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Από το “Βουτιά από ψηλά” στην “Κυρά Κατίνα” κι από το “Διαμαντένια προβλήτα” και το “Τι τραγούδι να σου πω” στο “Αν” και το “Η λίστα (Όλα αυτά που δεν γουστάρω)”.

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης  επιστρέφει στη Ρεματιά Χαλανδρίου, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, σε μια συναυλία-γιορτή για όλα όσα καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανά, για όσα γράφτηκαν για να ακουστούν δυνατά, κι άλλοτε πάλι σαν ψίθυρος και σαν εξομολόγηση.

Τραγούδια που κουβαλάμε ακόμη στις τσέπες μας από παλιά κι άλλα που βρέθηκαν στο δρόμο μας σαν γράμμα προς άγνωστο παραλήπτη. 

Μαζί του θα βρεθούν παλιοί συνοδοιπόροι από την εποχή των Ενδελέχεια και νέοι φίλοι, μουσικοί και τραγουδιστές από τις τελευταίες του συνεργασίες, για να ενώσουν  φωνές και  όργανα σε αυτή τη βραδιά που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη.

Μαζί του οι μουσικοί:

Οδυσσέας Τζιρίτας: κιθάρα

Δημήτρης Κοσκινάς: κιθάρα, φωνητικά

Παντελής Πέτρου: μπάσο, φωνητικά

Ελένη Φουρλάνου: κλαρίνο, γκάιντα, βιολί

Κυριάκος Πέτρου: βιολί

Γιώργος Κανακίδης: τύμπανα 

Ιόμη: τραγούδι

Φιλική συμμετοχή (αλφαβητικά): Αυγερινή Γάτση, Σπύρος Γραμμένος, Χριστόφορος Ζαραλίκος, Θραξ Πανκc, Παναγιώτης Κατσιμάνης (Ενδελέχεια), Γρηγόρης Κλιούμης (Υπόγεια Ρεύματα), Κοινοί Θνητοί, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Εύα Λαύκα (Ευδαίμονες), Δημήτρης Λεοντόπουλος  (Ενδελέχεια), Magic De Spell, Σαββέρια Μαργιολά, Μάρθα Φριντζήλα, Χαονία

Φωνή από Μακρυά: Χάρις Αλεξίου

Ηχοληψία: Αντώνης Στάβερης

Φωτισμοί: Γιώργος Ελένης

Επικοινωνία: Goodheart productions

Παραγωγή: Γάιδαρος donkey production

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς - Χαλάνδρι

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Ώρα έναρξης: 20:30

Πόρτες 19:00

Τιμές εισιτηρίων: 

Προπώληση: 15€ | Tαμείο: 18€

Προπώληση Εισιτηρίων: 

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/dimitris-mitsotakis-30-xronia-apo-tous-endelexeia-eos-simera/

Φυσικά Σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1665974670756215

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Lady Gaga

H Lady Gaga χορεύει με τους νεκρούς στο νέο της single "The Dead Dance" για το "Wednesday"

Η pop βασίλισσα επιστρέφει πιο goth από ποτέ: στις 3 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το "The Dead Dance",...
Mudvayne

Οι Mudvayne επιστρέφουν μετά από 16 χρόνια με το νέο single "Hurt People Hurt People"

Με ασταμάτητα groove riffs, industrial nu-metal ενέργεια και ένα μήνυμα αυτογνωσίας, οι Mudvayne...
Neil Young

O Neil Young πυροβολεί τον Τραμπ με το νέο του φοβερό τραγούδι "Big Crime"

Χωρίς περιστροφές και με στίχους–μαχαίρια, ο Neil Young κατακεραυνώνει την απόφαση του Ντόναλντ...

Featured

Netflix

Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Σεπτέμβριο

Από πολυαναμενόμενες σειρές μέχρι νέες ταινίες και δυνατά ντοκιμαντέρ, ο Σεπτέμβριος στο Netflix...
χιτ

Μα που πήγαν όλα τα χιτ;

Φέτος το καλοκαίρι δεν είχαμε ούτε μια "Ανισόπεδη Ντίσκο", ούτε ένα "Ταξίδι", ούτε καν ένα "Ζάρι".
Africa Express

Africa Express – Africa Express Presents... Bahidorá

Περισσότερο από μπάντα, το Africa Express είναι μια κιβωτός ήχων και συνεργασιών· ένα project του Damon Albarn και του Nick...

Best of Network