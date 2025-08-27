Κ.Βήτα: Μια νύχτα ποίησης και ηλεκτρονικής μουσική στην Τεχνόπολη

Είναι ο μουσικός που πειραματίστηκε με τον ηλεκτρονικό ήχο και την ακουστική μουσική, δημιουργώντας έναν αντιφατικό, βαθιά προσωπικό κόσμο. Τα άλμπουμ του απέκτησαν χιλιάδες φανατικούς ακροατές, ενώ η ιδιαίτερη, εξομολογητική ποίησή του συντρόφευσε τις πιο μοναχικές μας στιγμές. Ο Κ.Βήτα έπλασε ηχητικά τοπία σπάνιας ομορφιάς, φανερώνοντάς μας τον εσωτερικό του κόσμο μέσα από μια πρόζα λιτή, ευθύβολη και αφοπλιστικά ειλικρινή.
Η αγάπη του για την κιθάρα και τα συνθεσάιζερ υπήρξε το θεμέλιο για το χαρακτηριστικό του ύφος – ένα ύφος που κινείται ανάμεσα στη μελαγχολία και την ηλεκτρονική ένταση. Ημιτελή τραγούδια, σαν φευγαλέες σημειώσεις σε χαρτιά, γίνονται ο δικός του τρόπος να μιλά για την αλήθεια που μόνο η ψυχή μας μπορεί να αναγνωρίσει.
Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Κ.Βήτα επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ποίηση και ηλεκτρονικά τοπία. Μαζί του, οι αγαπημένοι του μουσικοί, η μπάντα του, για να παρουσιάσουν τραγούδια από όλο το εύρος της μουσικής του διαδρομής – από τα πρώτα άλμπουμ έως το πιο πρόσφατο έργο του, Το Χέρι.
Βάιος Μαχμουντές: συνθεσάιζερ
Βαγγέλης Μπαλιούσης: ηλεκτρονικό ντραμ σετ
Θάνος Καλέας : Dj Programming
Γιάννης Λαμπρόπουλος: επιμέλεια ήχου
Phil Hill: Επιμέλεια φωτισμών
Παραγωγή: Menta Art Events
Κ.ΒΗΤΑ
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
Ώρα Έναρξης: 21.00
Εισιτήρια: 15 ευρώ
Προπώληση:
