Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο: Η βροχή, η λάμψη και το show ενός αληθινού star

Το να έρθει μέσα σε 10 χρόνια 3 φορές ο Robbie Williams ήταν κάποτε ένα μακρινό όνειρο. Όχι τόσο για την αμοιβή του όσο για το εάν υπήρχε κοινό για να στηρίξει τις συναυλίες του. Μετά από 2 φορές στο Terra Vibe το 2015 και το 2023 ξανά στο Terra Vibe μέσα στο καλοκαίρι, φέτος μας ήρθε στο Καλλιμάρμαρο 2 Οκτωβρίου, και την ημέρα της συναυλίας είχε βροχές σε όλη την Ελλάδα. Το πρωί της συναυλίας, λόγω της βροχής στην Αθήνα, υπήρχε μια μικρή ανησυχία σχετικά με την πραγματοποίηση της συναυλίας, αλλά ευτυχώς οι τελευταίες σταγόνες της βροχής έπεσαν προς το μεσημέρι και η συναυλία έγινε κανονικά. Μια μικρή παρένθεση εδώ καθώς μερικοί στο Facebook έλεγαν να αναβληθεί η συναυλία την επόμενη ημέρα. Όντως η επόμενη συναυλία του Robbie Williams ήταν στις 7 Οκτωβρίου στην Τουρκία (η οποία τελικά δεν θα γίνει λόγω στήριξης του καλλιτέχνη στο Ισραήλ), αλλά με τόσο μεγάλη παραγωγή που είχε φέρει μαζί του, δεν ξέρω εάν τα logistics έβγαιναν ώστε να γίνει η συναυλία την επόμενη ημέρα. Πέρασα μια βόλτα από το Καλλιμάρμαρο νωρίς το απόγευμα, και υπήρχε κόσμος στην ουρά με αδιάβροχα έτοιμος για να μπει από νωρίς στον συναυλιακό χώρο. Τα πρώτα video με την άφιξη του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο έκαναν γρήγορα την εμφάνιση τους, τα πρώτα άρθρα γράφτηκαν αμέσως για το ντύσιμο του στο Καλλιμάρμαρο, και καθώς δεν υπήρχε support group (ενώ υπήρχε σε προηγούμενες συναυλίες του οι The Lottery Winners), μπήκα στο στάδιο λίγο πριν την ώρα έναρξης που είχε ανακοινωθεί στις 20:45.

Για 3η φορά η συναυλία του Robbie Williams μάζεψε κόσμο, σίγουρα περισσότερο από το Terra Vibe, αλλά σε καμία περίπτωση sold out που έγραψε κάποιο site. Μάλλον πρέπει να είχε πάνω από 35.000 θεατές, και έχοντας δει, ανάμεσα σε άλλα, και τους Madrugada στον ίδιο χώρο, τελικά το Καλλιμάρμαρο είναι ιδανικό για συναυλίες μεγέθους Robbie Williams/Muse/Green Day. Με ίδιες καιρικές συνθήκες θεατές που θα το σκεφτόντουσαν μέχρι τελευταία στιγμή, εάν η συναυλία γινόταν κάπου άλλου, μάλλον δεν θα πήγαιναν, τώρα μετρό, 10-15 λεπτά περπάτημα, και είσαι στον χώρο. Για καταστάσεις φεστιβάλ με 4-5 συγκροτήματα υπάρχουν άλλοι χώροι, αλλά για μια μεγάλη συναυλία με ένα support είναι ιδανικά πιστεύω.

Η ώρα είχε πάει 21:00 και από τα video-wall που ήταν τοποθετημένα τόσο στην σκηνή όσο και στην αρένα, με αποτέλεσμα όλοι οι θεατές να μπορούν να βλέπουν, υπήρχε ένα ολιγόλεπτο «διάγγελμα» σχετικά με το AI και το πως θα επιδρά στην μουσική και ειδικότερα στο συναυλιακό κομμάτι. Θα μπορεί το AI να σου προκαλέσει τα ίδια συναισθήματα όπως ο Elvis/Freddie Mercury/Bowie/ Lennon που εμφανίστηκαν στο video; Μια συζήτηση που δεν είναι του παρόντος, αλλά στο μέλλον θα μας απασχολήσει περισσότερο. Καθώς ο ίδιος ο Robbie Williams μας είπε ότι είναι ο King Of Entertainment μετά το πρώτο single το “Rocket” από το νέο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το 2026 με τίτλο Britpop, δεν υπήρχε πιο ταιριαστό τραγούδι για την συνέχεια από το “Let Me Entertain You”. Εκεί που είχαμε αρχίσει να ζεσταινόμαστε ένα μικρό medley με “Song 2” / “Seven Nation Army” / “Livin' on a Prayer” ήταν κάπως αχρείαστο, όπως και λίγο αργότερα με τα “Minnie the Moocher” (The Ho De Ho Song) / “Boom Boom Boom” / “Land of 1000 Dances”. Αλλά είναι ο Robbie Williams, λίγο να τον έχεις παρακολουθήσει σε συναυλίες του θα ξέρεις ότι μιλάει και μιλάει αρκετά. Και τι λέει το στόμα του; Από τους Take That, τον «αγαπημένο» του Gary Barlow, θα βρει κάποιον/α από το κοινό και θα παίξει μαζί του, θα μιλήσει μέσω AΙ με τον νεότερο εαυτό του σε μια κουβέντα που μέσα απο το σαρκασμό που υπήρχε μεταξύ τους ακούστηκαν σοβαρά πράγματα, θα μας πει αρκετές φορές embrace your inner cringe, θα μιλήσει με πραγματική αγάπη για την γυναίκα του και τα 4 παιδιά του, για τους γονείς του που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και θα καταλήξει να μην σκεφτόμαστε το μέλλον, να ζήσουμε το σήμερα και να το απολαύσουμε με κάθε τρόπο.

Φωτ.: Ejekt

Στην αρχή της καριέρας του ο Robbie ήταν "the fat dancer from Take That" και τώρα είναι ο Robbie "fucking" Williams, που όπως συνηθίζει να λέει στην αρχές της συναυλίας του ότι για τις επόμενες 2 ώρες μου ανήκετε απευθυνόμενος στο κοινό. Και μας κάνει δικό του με τον τρόπο του. Η Χάιδω που έγινε το πρόσωπο της συναυλίας, για δέκα λεπτά πρέπει να ένιωσε ως η πιο ξεχωριστή γυναίκα στον κόσμο, με τον Robbie Williams να της αφιερώνει το “She's the One”, να αφιερώνει το “Love My Life” στα παιδιά του και ενώ όσοι καλλιτέχνες έρχονται στην χώρα μας μας λένε ότι μας αγαπάνε και ότι είμαστε το καλύτερο κοινό (και άλλα πολλά κλισέ), ο Robbie Williams για δεύτερη φορά το έκανε: Όπως και το 2015 έτσι και φέτος αποκλειστικά και μόνο κατά την διάρκεια της περιοδείας, έπαιξε το “Me And My Monkey” στην Ελλάδα. Και μάλιστα μας ζήτησε συγνώμη που το 2023 δεν το έπαιξε γιατί απλά το είχε ξεχάσει στην ροή της συναυλίας (για την ιστορία το 2023 ακούσαμε ενα verse απο το τραγούδι στο τέλος της συναυλίας).

Φωτ.: Ejekt

Δεν ξέρω, το συγκεκριμένο τραγούδι μου αρέσει αφάνταστα, όποτε μια άναρθρη κραυγή βγήκε από το στόμα μου όταν μας είπε ότι θα το παίξει. Στο ενδιάμεσο είχαμε ακούσει “Monsoon”, “Rock DJ”, “Something Beautiful”, “Relight My Fire” με τον Robbie Williams να μας λέει ότι στις ημέρες των Take That θα αναλάμβανε για πρώτη φορά τα φωνητικά στο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά τελικά το τραγούδησε ο Gary Barlow μετά από παρέμβαση των παραγωγών. Πέρα από διασκεδαστής, ο Robbie Williams είναι και τραγουδιστής και μπορεί σε πολλά τραγούδια να τον συνόδευαν οι κοπέλες στα χορευτικά και στην φωνή, όμως το “New York, New York” και το “My Way” θέλει φωνή (και κάτι άλλο) για να μην γίνεις ρεζίλι των σκυλιών και ο Robbie τα έκανε όλα με τον δικό του τρόπο.

Είχαμε διαβάσει για μια έκπληξη ειδικά για την συναυλία στην χώρα μας και για κάποιον special guest. Mας είπε ότι για το Μουντιάλ του 2026 θα υπάρχει ένα τραγούδι του το “Desire”, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2025, ως το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, και του έχουν ζητήσει οι διοργανωτές του Μουντιάλ να γυρίσει ένα video. Κοίταξε λοιπόν τις χώρες που θα έκανε περιοδεία και αποφάσισε να γυρίσει το video clip στην χώρα μας. Μας ζήτησε λοιπόν να ανάψουμε τις αναπτήρες μας (πλάκα κάνω αυτό θα ήταν πριν από 20 χρόνια) ,να φωτίσουμε με τα κινητά μας το Καλλιμάρμαρο, και ειδικά για την περίσταση είχε καλέσει και την Ιταλίδα pop-star Laura Pausini για να τραγουδήσουν μαζί το τραγούδι και να γυρίσουν το video clip. Μετά τους Coldplay που είχαν γυρίσει video-clip στην Αθήνα, τώρα και ο Robbie Williams κάνει το ίδιο και περιμένουμε να δούμε το πως θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Φωτ.: Ejekt

Oι μουσικοί που συνοδεύουν τον Robbie Williams είναι πρώτης τάξης και πάντα ο Robbie Williams κάνει μια υπόκλιση προς την μπάντα του. Φέτος προτίμησε αντί να μας παρουσιάζει έναν-έναν τα μέλη της μπάντας του, σκέφτηκε το κάθε μέλος να έπαιζε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι για λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι ακούσαμε, ανάμεσα σε άλλα, τον κιθαρίστα να παίζει Guns N’ Roses, τον μπασίστα Queen, τον πληκτρά να παίζει το “Chariots Of Fire” (Vangelis) και όλα τα μέλη πήραν το εκτεταμένο χειροκρότημα που τους αναλογούσε. Η συναυλία πλησίαζε προς το τέλος της και μετά από μια μικρή διακοπή για encore, ήρθε η ώρα για τα 2 μεγάλα τραγούδια του φινάλε. Μπορεί να έχει και καλύτερα τραγούδια, μπορεί να είναι πια χιλιοτραγουδισμένα, χίλια μπορεί, αλλά το “Feel” και το “Angels” είναι τα τραγούδια που μόνο για αυτά είναι ικανά να τραβήξουν κόσμο σε συναυλία που να γνωρίζει μόνο 2-3 τραγούδια.

Φωτ.: Ejekt

Χιλιάδες θεατές τράβηξαν video με αυτά τα τραγούδια για να τα ανεβάσουν στα social media, αλλά το βλέμμα μου έπεσε σε μια παρέα, περίπου στην ηλικία του Robbie Williams, που ήξεραν όλα τα τραγούδια του Robbie Williams και τραγουδούσαν τους στίχους καθόλη την διάρκεια της συναυλίας. Από το σημείο που ήμουν, standing arena, είχα επαφή με τον κόσμο που ήταν στην αρένα, αλλά και στις εξέδρες. Το κοινό (που είδα εγώ) ήταν περίπου στην ηλικία του Robbie Williams και εάν πριν από 30 χρόνια κανένας από τους θεατές δεν θα έλεγε στην παρέα του ότι ακούει Robbie Williams, τώρα όλοι δίχως ντροπές για τις 2 και πλέον ώρες που κράτησε η συναυλία ένιωσαν ξανά όπως παλιά.

Τις επόμενες ημέρες διαβάσαμε πολλά για την συναυλία. Άξιζε να φύγεις στα τέσσερα τραγούδια όπως έγραψε ο Δημήτρης Κανελλόπουλος; Ήταν ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε όπως διαβάσαμε σε άλλο site; Με καθαρά μουσικούς όρους, η συναυλία είχε διάρκεια 140 λεπτά και δίχως υπερβολή η πρόζα-ψυχανάλυση του Robbie μπορεί και να κράτησε πάνω από 30 λεπτά. Ήταν κουραστική σε σημεία; Η απάντηση είναι "Ναι". Δυσαρεστήθηκε κανείς μέσα στο στάδιο; Οι φανατικοί οπαδοί όχι, οι άλλοι όχι εμφανώς. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τον Robbie Williams ξέρουν τι να περιμένουν. Και θα μιλήσει, και θα παίξει με το κοινό, και θα κάνει (χαζά) αστεία με την σεξουαλικότητα του, και θα πει σοβαρά πράγματα, και όλα αυτά γιατί; Μπορεί να είναι νάρκισσος, μπορεί να έχει σύνδρομο Τουρέτ, αλλά πάνω από όλα είναι star. Θέλετε να τον πείτε pop, θέλετε να τον πείτε rock, είναι star και το δείχνει από το ντύσιμο του, από την έκφραση του προσώπου του, από τις κινήσεις του, από τα εντυπωσιακά visual που είχε, από την αψεγάδιαστη μπάντα του, από μια σειρά από τραγούδια που έχουν αντέξει στον χρόνο, και όλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε ξανά στην Ελλάδα. Εάν η πρώτη φορά ήταν για εμένα η καλύτερη και η φετινή δεν πήγε πίσω. Την επόμενη ημέρα είδα ξανά το βιογραφικό Better Man που περιγράφει μέρος της ζωής του. Εάν σας αρέσει έστω και λίγο ο Robbie Williams κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και δείτε την ταινία. Θα τον εκτιμήσετε λίγο περισσότερo...

Φωτ.: Ejekt

Setlist: Rocket • Let Me Entertain You • Song 2 / Seven Nation Army / Livin' on a Prayer • Monsoon • Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) / Boom Boom Boom / Land of 1000 Dances • Rock DJ • Love My Life • Strong • Angels / Tripping / Better Man / Sexed Up / Candy • Relight My Fire • Me and My Monkey • Something Beautiful • Millennium • New York, New York • Come Undone • Beat It / Sweet Child O' Mine / Another One Bites the Dust / Enter Sandman / Could You Be Loved / Y.M.C.A. / Hey Jude • Desire (με τη Laura Pausini) • She's the One • My Way • Feel • Angels