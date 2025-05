Billy Lockett: «Μην επικεντρώνεσαι στα νούμερα και μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους, όλα αυτά οδηγούν σε ζήλεια, τοξικότητα ή αντιγραφή»

Δηλώνει piano man. Το μαλλί του είναι afro, «κατά λάθος». Έχει ανοιξει την Birdy, την Lana del Rey και την KT Tunstall, αλλά και τον Lewis Capaldi και την Electric Light Orchestra. Στο επίσημο website του αφηγείται την ιστορία της ζωής του και της καριέρας του με ένα "relatable" χιούμορ που τον κάνει προσηνή και συμπαθή εκ προοιμίου. Στο Instagram του έχει δεκάδες χιλιάδες followers και στα reels που μοιράζεται από τα live του τα κορίτσια στην πρώτη γραμμή γνωρίζουν όλους τους στίχους απέξω. Ο Billy Lockett από το Northampton συστήνεται στο Avopolis λίγα 24ωρα πριν καταφτάσει στην Αθήνα τόσο για να δώσει μία showcase συναυλία, όσο και για να μιλήσει σε ένα από τα panels του Athens Music Week που εστιάζουν στις προσωπικές ιστορίες και συνταγές επιτυχίας καλλιτεχνών από κάθε γωνιά του μουσικού φάσματος. Του στείλαμε δεκάδες ερωτήσεις για να γνωριστούμε καλύτερα. Τις απάντησε όλες.

Ας ξεκινήσουμε με τις συστάσεις.

Γεια σας, το όνομά μου είναι Billy Lockett και είμαι μουσικός.

Πώς θα περιέγραφες τη μουσική σου σε κάποιον που δεν σε γνωρίζει;

Η μουσική μου είναι ποπ, φολκ, μπαλάντες, synths, διασκεδαστική, χαρούμενη, λυπητερή, συναισθηματική, σόουλ. Είναι μεγάλο το mix, στ'αλήθεια.

Ποιοι είναι πιο πιθανό να κολλήσουν με τη μουσική σου ή/και να ταυτιστούν με τους στίχους σου;

Όσοι ακούνε Sam Smith, Tom Odell, Birdy, Coldplay, Jamie Cullum, Dean Lewis, Lewis Capaldi, Radiohead, Glass Animals και παρόμοιους καλλιτέχνες.

Πέντε κομμάτια που πρέπει να ακούσουμε, για να πιάσουμε το vibe σου:

"I Could Use A Friend"

"Hard Act to Follow"

"Miss Missing You"

"Last Thing On Your Mind"

"Call Me In The Morning"

Ποια είναι η πρώτη σου μουσική ανάμνηση;

Να παίζω πιάνο στο χωλ, την ημέρα που το αγόρασε η μητέρα μου και το παραλάβαμε σπίτι μας. Ήμουν 8 χρονών.

Ποιος σου έμαθε να παίζεις πιάνο και πότε το ερωτεύτηκες;

Είμαι αυτοδίδακτος και για να είμαι ειλικρινής, εκείνη η μέρα από την προηγούμενη απάντηση ήταν η πραγματική στιγμή που σκέφτηκα ναι, αυτό θα κάνω, για πάντα.

Ποιο ήταν το μουσικό σου είδωλο μεγαλώνοντας;

Ο Bob Dylan. Οι γονείς μου ήταν εμμονικοί και έτσι φυσικά τρεφόμουν με τη μουσική του από μικρή ηλικία.

Πες μου κάτι (περίεργο) που κάνεις με ευλάβεια κάθε μέρα.

Κάθε μέρα προσπαθώ με ευλάβεια να γράψω τουλάχιστον έναν στίχο ή ιδέα σε πιάνο ή κιθάρα.

Πες μου κάτι που δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό.

Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη γάτα μου, τον Bob.

Αγαπημένο φαγητό;

Το Pork Belly -μμμμ!

Τα χόμπι σου;

Τένις και snooker.

Πέντε highlights από την 13ετή καριέρα σου μέχρι στιγμής.

Όταν έπαιξα στο royal Albert hall, όταν άνοιξα τους Electric Light Orchestra στην περιοδεία τους, όταν έγινε sold out η τελευταία μου περιοδεία στην Αγγλία, η συμμετοχή μου στο The Voice και το ότι χρησιμοποιήθηκε κομμάτι μου στην εκπομπή (και το διαφημιστικό σποτ) The Golf Masters στο Sky Sports.

Πέντε καλλιτέχνες που έχουν επηρεάσει τρομερά τη μουσική σου.

Dean Lewis, Lana Del Rey, Jeff Lynne, Lewis Capaldi και Jamie Cullum. Και έχω περιοδεύσει και με τους πέντε.

Πέντε γεγονότηα που έχουν επηρεάσει τρομερά τους στίχους σου.

Όταν έχασα τον πατέρα μου, όταν χώρισα μετά από 10 χρόνια σχέσης, πράγματα που έχουν συμβεί σε φίλους μου, οι έρωτές μου, όλα τα εμπόδια που έχω συναντήσει στη μουσική βιομηχανία.

Πώς αντιμετώπισες τα όποια θέματα ψυχικής υγείας μπορεί να είχες ανά τα χρόνια;

Τα διοχέτευα όλα στη μουσική μου και προσπαούσα να απολαύσω και να αγκαλιάσω ακόμα και τα εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μου.

Τώρα είσαι χαρούμενος;

Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο χαρούμενος με το πού βρίσκομαι από ό,τι τώρα.

Ποιος σε βοήθησε όταν ήσουν ακόμα ένας νέος και ανερχόμενος μουσικός από το Northampton;

Είχα πολλή υποστήριξη όταν ήμουν νέος, όλη η σκηνή του Northampton υπήρξε στήριγμα για μένα στα πρώτα μου βήματα και με βοήθησε να εξελίξω την τέχνη και δεξιοτεχνία μου.

Πώς είναι το Northampton;

Το Northampton είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο (κατά τη γνώμη μου) και πολλοί θα διαφωνήσουν αλλά εγώ το αγαπώ και είμαι περήφανος που κατάγομαι από εκεί.

Πώς κατάφερες να κάνεις διασυνδέσεις όταν μετακόμισες στο Λονδίνο;

Έπαιζα live σε κάθε open mic night που μπορούσα να βρω.

Γιατί τα χαλάσατε με τη δισκογραφική σου;

Γιατί δεν πολούσαν αρκετά οι δίσκοι μου -fair enough χαχα!

Τι λειτουργεί καλύτερα όταν ΔΕΝ έχεις δισκογραφική;

Έχεις τον απόλυτο καλλιτεχνικό έλεγχο.

Πότε άρχισες να είσαι πιο κοινωνικός στα social;

Εξαρχής προσπαθούσα να είμαι όσο ποιο κοινωνικός γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να χτίσω το δικό μου community.

Μόνος σου έμαθες να δημιουργείς online περεχόμενο;

Ναι μόνος μου έμαθα, και πιστεύω μόνος του πρέπει να τα χειρίζεται κανείς για να φαίνεται αληθινό και αυθεντικό.

Σου αρέσει να δημιουργείς περιεχόμενο όσο σου αρέσει να δημιουργείς μουσική;

Ναι μου αρέσει το online content, όχι όσο το να γράφω μουσική αλλά το βρίσκω fun!

Μπορεί να τα καταφέρει σήμερα ένας καλλιτέχνης αν ΔΕΝ είναι στα social;

Πιστεύω οποιοσδήποτε μπορεί να τα καταφέρει αν η μουσική είναι αρκετά καλή, αλλά όσο περισσότερα κάνεις για να μεταδώσεις το vibe σου τόσο αυξάνονται οι πιθανότητές σου.

Πώς ήταν η εμπειρία σου στο μουσικό talent show The Voice;

Το ότι πήα στο The Voice ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ. Όλοι μου έλεγαν πως ήταν «καλλιτεχνική αυτοκτονία» και πως θα τελείωνε την καριέρα μου αλλά μου άλλαξε τη ζωή και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα.

Είσαι όντως φίλος με τον James Corden και την Beyoncé όπως γράφεις στο βιογραφικό σου;

Με τον James Corden ναι, με την Beyoncé όχι χαχα!

Ποια είναι η καλύτερη συναυλία που έχεις πάει ποτέ;

Οι Radiohead στο Reading Festival.

Ένα άλμπουμ, ένα βιβλίο και μία ταινία που σου άλλαξαν τη ζωή.

Άλμπουμ, το Rush of Blood to the Head των Coldplay, βιβλίο, The Subtle Art of not Giving a Fuck, ταινία το Monsters Inc.

Πες μου ένα πράγμα που κάθε ανεξάρτητος καλλιτέχνης μπορεί να κάνει για να μεγαλώσει το κοινό του.

Να κάνει focus στο ότι αγαπά πραγματικά το κάθε τι που δημιουργεί, αν δεν το αγαπάει, κάτι πάει λάθος.

Και κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνει, όσο προσπαθεί να μεγαλώσει το κοινό του.

Να μην επικεντρώνεται στα νούμερα, να μην συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους. Όλα αυτά οδηγούν στη ζήλεια ή στην αντιγραφή, πράγματα πολύ τοξικά για την καλλιτεχνική δημιουργία.

Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει για την καριέρα σου;

Ο Dean Lewis πάντα μου έλεγε “good art will always find a way” («αν η τέχνη σου είναι καλή, θα βρει το δρόμο της»).

Ποιο είναι το μυστικό σου;

Το να προσπαθώ να περνάω καλά συνέχεια, να παραμένω θετικός και αισιόδοξος και να κάνω manifest!

Ποιο είναι το όνειρό σου;

Το να είμαι χαρούμενος και υγιής. Και είμαι!

Πιο πρόσφατη κυκλοφορία σου;

Το "Pure Imagination", μια διαφορετική εκτέλεση στο τραγούδι του Jamie Cullum.

Επόμενη live εμφάνιση;

Ανοίγω τον Jamie Cullum στην Ουτρέχτη.

Τα πλάνα σου για το καλοκαίρι;

Θα παίξω σε πολλά φεστιβάλ σε όλον τον κόσμο!

Ο κόσμος βαδίζει προς την επανάσταση ή τη δυστοπία;

Σίγουρα διανύουμε περίοδο επανάστασης. Όσον αφορά τα μουσικά, οι καλλιτέχνες ξαναπαίρνουν τη μουσική βιομηχανία στα χέρια τους οι δισκογραφικές έχουν λιγότερη δύναμη κι εγώ είμαι εδώ για όλα αυτά.

Πώς έμαθες για το Athens Music Week και τι ελπίζεις να αποκομίσεις από αυτή την εμπειρία;

Έμαθα για το Athens Music Week όταν ο μάνατζέρ μου μού είπε πως θα έρθω να παίξω εκεί! Ανυπομονώ τρελά! Πρώτη μου συναυλία στην Ελλάδα!

Θα φέρεις και τη γάτα;

Δυστυχώς όχι, τον Bob δεν θα τον φέρω χαχα!

Σουβλάκι ή φρέσκο ψάρι;

Θα πω σουβλάκι.

Ο Billy Lockett εμφανίζεται στο showcase festival του Athens Music Week το Σάββατο 10 Μαΐου στις 23:30 στο REKTIFIE και συμμετέχει στη συζήτηση Artists unplugged. Raw talk on breaking through την Παρασκευή 9/5 στις 17:00 στο Olympias (2nd floor, Room 1).

https://amw.avopolis.gr/team/billy-lockett/

https://www.athensmusicweek.gr/artists/billy-lockett-uk/

Το Athens Music Week, η μεγαλύτερη συνάντηση για τη μουσική βιομηχανία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιστρέφει από τις 7 έως τις 10 Μαΐου και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με πάνω από 350 καλεσμένους από την Ελλάδα και 30 χώρες του εξωτερικού, 82 εκδηλώσεις (παρουσιάσεις, roundtables, πάνελ συζητήσεων, ομιλίες, workshops, networking events και άλλες ξεχωριστές δράσεις), και περισσότερες απο 42 showcase συναυλίες & dj sets από 44 ονόματα από 14 χώρες, σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης!

Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές, τους καλλιτέχνες και το τετραήμερο πρόγραμμα εδώ.

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται εδώ. Για όσους ενδιαφέρονται μόνο για τα live showcases, διατίθεται τετραήμερο εισιτήριο showcase (που επίσης εξασφαλίζει την είσοδο και στο special pre-event της Πέμπτης).

Το Avopolis σου προσφέρει έκπτωση -30% στα ημερήσια και full day pass + ειδικές τιμές με περαιτέρω εκπτώσεις για μαθητές, φοιτητές, άνεργους!

Μπες στο more.com

Promo Code: brainfoodpromoAMW25

Κάντε κλικ στο Avopolis AMW Microsite για να ακούσετε μουσική από κάθε καλλιτέχνη, να ανακαλύψετε αναλυτική ατζέντα και χάρτη της περιοχής και να τσεκάρετε τις μουσικές σας γνώσεις μέσα από ένα fun quiz!