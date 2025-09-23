Nerrves: Mια μπάντα σαν καταιγίδα σε αργή έκσταση

Οι Nerrves μπορεί να είναι μια μπάντα, αλλά είναι περισσότερο μια κατάσταση. Άλλοτε αναμονής, σαν τον ηλεκτρισμό που μαζεύεται πριν την καταιγίδα∙ άλλοτε ενέργειας, σαν τα feedback που σφυρίζουν στ’ αυτιά σου∙ άλλοτε παραίσθησης, σαν τον καπνό που γεμίζει το υπόγειο μετά την πρόβα. Παίζουν μουσική, ξεσπάνε, αυτοσχεδιάζουν, αφήνουν τον θόρυβο να πλάσει τα τραγούδια τους. Κι αυτά τα τραγούδια αλλάζουν, γδέρνονται, ξαναγεννιούνται κάθε φορά που ανεβαίνουν στη σκηνή. Το νέο τους single "Changer", που κυκλοφόρησε στις 19/9/ μέσω της Patari Records, είναι ακριβώς αυτό: ένα τραγούδι που γεννήθηκε το 2018 μέσα στη βαβούρα των προβών, απορρίφθηκε ως «πολύ φρέσκο» για το πρώτο τους άλμπουμ We Were Too Late Anyway, και τώρα επιστρέφει πιο ώριμο, πιο δηλητηριώδες, πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η μουσική τους δεν γράφεται σε αποστειρωμένα στούντιο, αλλά μέσα στη σύγκρουση: λάθη, θόρυβος, μπύρες, τσιγάρα, αλλαγές στη σύνθεση, riffs που εμφανίζονται σαν σπινθήρες και γίνονται τραγούδια μέσα από την τριβή. Και όταν αυτά τα τραγούδια παίζονται live, αλλάζουν ξανά∙ μεταμορφώνονται, όπως ακριβώς και οι ίδιοι πάνω στη σκηνή. Στις 28/9, στο AUX CLUB, θα παρουσιάσουν το "Changer" ζωντανά, ανοίγοντας τη συναυλία των Meatbodies (US), και αυτό δεν θα είναι απλώς support, αλλά μια συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων που μοιράζονται το ίδιο ένστικτο: να παίξουν δυνατά, να παίξουν αληθινά.

H τωρινή σύνθεση των Nerrves αποτελείται από τον Γιάννη Σκεύη (τύμπανα, φωνή), τον Στέλιο Βουμβάκη (κιθάρες), τον Νίκο Διαμαντόπουλο (μπάσο), τον Τζιόμυ Κυριακόπουλο (πλήκτρα, φωνή) και τον Άλεξ Παπαδόπουλο (κιθάρες, φωνή). Μιλούν για την ασθένεια του να προσπαθείς να φέρεις τα πάντα στα μέτρα σου: πολιτική, χουλιγκανισμός, εκπαίδευση. Το "Changer" είναι ένας καθρέφτης αυτής της εμμονής. Σκληρό, επίμονο, ωμό. Και γι’ αυτό ακριβώς αληθινό. Με αφορμή το νέο τους σινγκλ και το επερχόμενο gig οι Nerrves μάς άνοιξαν τις πόρτες στον αινιγματικό-γκαραζο-ψυχεδελικό τους κόσμο.

Φωτ.: Suki

- Πέντε φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι, δεν σας ξέρω, τώρα σας γνωρίζω… Αλλά πώς βρεθήκατε όλοι κάτω από την ομπρέλα των Nerrves; Πώς ξεκίνησε η ιστορία της μπάντας και πώς έχει εξελιχθεί να είναι σήμερα;

Γιάννης: Η μπάντα ξεκίνησε ως τρίο μετά την διάλυση των Vancouver, το καλοκαίρι του 2013. Ο Νίκος άλλαξε από κιθάρα σε μπάσο, ο Στέλιος το ανάποδο και ο Γιάννης ανέλαβε μαζί με τα τύμπανα και τις φωνές, μιας και υπήρχε η ανάγκη να συνεχίσουμε να παίζουμε οι τρεις μας, αλλά έπρεπε να βρούμε και το ποιος θα τραγουδήσει. Μετά από 2 χρόνια (το 2015) προστέθηκαν στην μπάντα τα πλήκτρα και η φωνή του Τζιόμυ με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια νέα διάσταση ο ήχος μας. Το 2020 ήρθε και ο Άλεξ ως επιπλέον κιθάρα και φωνή ωστέ να φτάσει το σχήμα σε τελική μορφή αναλαμβάνοντας παράλληλα και τα χρέη παραγωγής-ηχοληψίας στο καινούριο μας υλικό.

- Πώς θα περιγράφατε τη μουσική σας φιλοσοφία; Τι σημαίνει για εσάς η δημιουργία μουσικής;

Νίκος: Σημασία για εμάς έχει η μουσική αυτή καθαυτή και η επικοινωνία της προς το όποιο κοινό με τον σωστό τρόπο. Όλο αυτό επίσης να διακατέχεται από μια αξιοπρέπεια η οποία να πηγάζει από την κοσμοθεωρία μας γενικότερα. Για εμάς όλο αυτό είναι μια διαφυγή από την πραγματικότητα, ένας τρόπος ζωής.



Τζιόμυ: Για αυτό διαλέξαμε να κυκλοφορούμε μέσω του label μας Patari Records σε συνεργασία φυσικά και με άλλα αλληλέγγυα label, μας αρέσει να περνάει από το δικό μας φίλτρο το κάθε στάδιο της παραγωγής ενός δίσκου ή μίας κυκλοφορίας. Πιστεύουμε πως η δημιουργία έρχεται αβίαστα χωρίς στόχους και απαιτήσεις, πρέπει απλά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί να βγει κάτι καλό, ή τουλάχιστον κάτι που εμείς θεωρούμε καλό. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο, η κάθε μπάντα τη δική της “ιεροτελεστία” με στόχο να εμφανιστεί η πρώτη ιδέα , το πρώτο riff ή αλλιώς η βάση του κομματιού . Για εμάς συμβαίνει στο πατάρι μεταξύ μπύρας και τσιγάρου , εκει που , στο διάλειμμα της πρόβας και μεταξύ της πλάκας ή κάποιες φορές του διαπληκτισμού , κάποιος έπιασε ένα όργανο γιατί του ήρθε μια ιδέα. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται κάπως ενστικτωδώς.

- Τι ρόλο παίζει η αυτοέκφραση στη μουσική σας; Πώς συνδέεται η προσωπική σας εμπειρία με τις συνθέσεις σας;

Γ: Θα λέγαμε ότι οι προσωπικές μας εμπειρίες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό που κάνουμε και γενικότερα θεωρούμε πολύ σημαντικό να έχεις κάτι να πεις, να το εκφράσεις ανάλογα την διάθεση που έχεις, είτε είναι μουσική είτε στίχοι. Άλλωστε για οτιδήποτε άλλο συζητούσαμε στην τέχνη, πέραν της αυτοέκφρασης, θα το λέγαμε απλά “μίμηση” και είναι κάτι από το οποίο προσπαθούμε πάντα να αποστασιοποιηθούμε.

Φωτ.: Suki

- Ποια είναι η σημασία της συνεργασίας για εσάς; Η έννοια της «δημιουργικής ελευθερίας» πόσο ανοιχτή είναι στη μπάντα;

Γ: Χωρίς την συνεργασία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει τίποτα σωστά σε μία μπάντα. Και πόσο μάλλον στην περίπτωση μας που ειδικά την πρώτη περίοδο ήταν κοινή μας γραμμή στο να συμφωνούμε και να συνεργαζόμαστε όλοι σε κάθε μας κίνηση. Ο καθένας έχει το ελεύθερο να φέρνει ό,τι ιδέα μπορεί να έχει στο μυαλό του και μέσω της αλληλεπίδρασης μας, προχωράει ή δεν προχωράει αντίστοιχα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος συγκεκριμένος που έχει αναλάβει μόνος του το κομμάτι της δημιουργίας στα κομμάτια μας.

- Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι, αλλά μετά το σινγκλ στη Smash, το ντεμπούτο σας άλμπουμ είναι το We Were Too Late Anyway. Πώς προέκυψε η ιδέα για το άλμπουμ; Τι σας ενέπνευσε περισσότερο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας του;

Γ: Η βασική ανάγκη ήταν ότι θέλαμε να βγάλουμε από καιρό μια full-length δουλειά και να παρουσιαστεί το υλικό μας με τον καλύτερο τρόπο, αλλά για ένα μεγάλο διάστημα προέκυπταν προβλήματα που δεν μας βοηθούσαν ιδιαίτερα στο να το υλοποιήσουμε. Μπορεί να άργησε λίγο αλλά εν τέλει τα καταφέραμε. Σίγουρα έχουμε μάθει και από λάθη μας και ανυπομονούμε να προχωρήσουμε σύντομα τα καινούρια tracks που ήδη ηχογραφούμε.

- Πώς είναι η σχέση σας με το κοινό; Δεν σας έχω αλλά έχω ακούσει πώς τα σπάτε στη σκηνή. Πιστεύετε ότι οι ακροατές σας δέχονται τα μηνύματά σας με τον τρόπο που τα φαντάζεστε; Ή τα μεταφράζουν όπως θέλει ο καθένας;

Γ:Αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ακροατή. Πιθανότατα συμβαίνουν και τα δύο. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε την δικιά μας αισθητική και τον δικό μας τρόπο να εξωτερικεύουμε τις ιδέες μας. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να τις αντιλαμβάνεται όπως θέλει.



Τ: Το άν τα δέχονται οι ακροατές μας ή όχι θα το καταλάβει κανείς αν έρθει στα live μας εκεί που αρμόζει πραγματικά να ακούσει κάποιος τη συγκεκριμένη μουσική, ή στα μπάρς. Αλλα αυτό δεν έχει και πολύ σημασία για εμάς , πιο πολύ έχουμε στο μυαλό μας το αποτέλεσμα να ικανοποιεί τα δικά μας προσωπικά και ομαδικά κριτήρια που έχουμε διαμορφώσει ανα τα χρόνια. Τα οποία είναι κυρίως αισθητικής φύσεως και έχουν να κάνουν πιο πολύ με το αν αποδίδεται το βαθύτερο νόημα του κάθε κομματιού και αν πλαισιώνεται σωστά από την ατμόσφαιρα που δημιουργείται γύρω του.

Φωτ.: Suki

- Πώς βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής σκηνής στην εποχή του streaming; Εσείς, όταν μπορείτε, αγοράζετε δίσκους, ή φυσικά προϊόντα ή έχετε τα πάντα στο πιάτο από το Spotify;

Γ: Το Spotify έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Και πλέον όλα είναι εύκολα και στο πιάτο σου, κανείς δεν αμφιβάλλει για αυτό. Το να αγοράσεις όμως δίσκους ή οποιαδήποτε κυκλοφορία σε φυσική μορφή έχει μετατραπεί σε κάτι διαφορετικό. Ίσως πιο συμβολικό. Πλέον θα αγοράσεις κάτι κυρίως επειδή σου αρέσει ήδη, θες να το στηρίξεις και θες να το έχεις απτό σε μία μεριά στον χώρο σου. Και ναι, το κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς. Παλιότερα αγόραζες κάτι απλά για να το ακούσεις και να έρθεις για πρώτη φορά σε επαφή μαζί του.

- Τι σημαίνει για τον καθένα από εσάς η λέξη «γκαραζοψυχεδέλεια»;

Γ: Για όλους μας σημαίνει η μίξη της γκαράζ ροκ με ψυχεδελική μουσική. Άλλο ένα είδος που μπορεί να παίζουμε ή μπορεί και όχι.

- Υπάρχουν συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα που προσπαθείτε να κατανοήσετε ή να δώσετε τις δικές σας προτάσεις ή απαντήσεις σε αυτά μέσα από τα τραγούδια σας;

Τ: Οι στίχοι μας μιλάνε κάπως αφηρημένα για θέματα που μας απασχολούν , είτε αυτά έχουν να κάνουν με τη κοινωνία στην οποία ζούμε είτε με τη πολιτική. Σίγουρα δεν μας απασχολεί τόσο η επιστημονική φαντασία , όσο η ωμή πραγματικότητα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εξήγηση σε αυτό που βιώνουμε καθημερινά στην Αθήνα και το πώς σε διαμορφώνει σαν χαρακτήρα η γρήγορη ζωή στη πόλη.

- Τι σημαίνει να είσαι μια «ανεξάρτητη» μπάντα στην Ελλάδα του 2025;

Τ. Το να είσαι ανεξάρτητος σημαίνει ότι έχεις τον απόλυτο έλεγχο του υλικού σου. Από το πότε θα ηχογραφηθεί και με ποιό τρόπο μεχρι το πώς θα το κυκλοφορήσεις και πώς θα είναι το artwork ή το sleeve του βινυλίου. Σημαίνει επίσης όμως οτι αποδέχεσαι πως βασίζεσαι στις δυνάμεις σου και μόνο, σε όλες τις πτυχές της μουσική σου άρα και οτι αναλαμβάνεις την ολοκληρωτική ευθύνη. Πράγμα δύσκολο και επίπονο αρκετές φορές αλλα και λυτρωτικό άλλες. Το να μην έχεις μια δισκογραφική πάνω από το κεφάλι σου να σου ορίζει deadlines και να υπενθυμίζει όρους σε υπογεγραμμένα συμβόλαια ας πούμε είναι κάτι που σου δίνει απόλυτη ελευθερία. Επιβραδύνει πολύ τα πράγματα , κάτι που πιστεύουμε πως λειτουργεί ως αντίδοτο σε μία εποχή που όλοι βιάζονται να προλάβουν τη κάθε ευκαιρία.



- Την ελληνική σκηνή πώς την βλέπετε, όχι ως μέρος της, αλλά απ’ έξω; Σας γοητεύει κάτι σήμερα σε αυτήν, και όχι απαραίτητα ονόματα ή μπάντες; Σας συγκινεί, σας εντυπωσιάζει;

N. Διαθέτει τους ήρωες της και τους γελωτοποιους της. Θαυμάζουμε τους πρώτους και διασκεδάζουμε πολύ με τους δεύτερους. Η ελληνική σκηνή γενικά είχε πολύ ζουμί, για εμάς περισσότερο στην προ κόβιντ εποχή. Υπήρχαν και υπάρχουν μπάντες και πρότζεκτ που τα ακολουθούμε και παρακολουθούμε στενά τις δουλειές τους.

Τ. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από τα δύο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι για εμάς , θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει με το τρόπο που το φανταζόμαστε. Σίγουρα όμως, μας εντυπωσιάζει το work ethic κάποιων μπαντών που βγαίνουν στο εξωτερικό και προσπαθούν να ενταχθούν σε μια ευρύτερη παγκόσμια σκηνή , και μάλιστα κάποιοι τα καταφέρνουν. Εγχώρια τώρα , υπάρχει ανάγκη από περισσότερους χώρους μεσαίου μεγέθους για να υποστηρίξει τουρ και ευκολότερη πρόσβαση καινούριων μπαντών απο το εξωτερικό ωστε να υπάρξει κάποια νέα σκηνή που θα ανέλθει απο το underground.

- Πώς βλέπετε την εξέλιξη της καλλιτεχνικής σας πορείας; Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όραμα που θέλετε να υλοποιήσετε; Σχέδια;

Ν. Γενικά δεν μας αρέσει πολύ να κοιτάμε στο μέλλον. Αρχικά θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε το επερχόμενο μας mini LP/EP με τον Άλεξ στη παραγωγή και ηχογράφηση. Μετέπειτα θέλουμε να οργανώσουμε μία μικρή ευρωπαϊκή περιοδεία με αφορμή αυτό. Μέχρι τότε έχουμε καιρό να σκεφτούμε και ποιά θα είναι τα επόμενα βήματα.

Changer by Nerrves

29/10 Nerrves Live @ AUX CLUB, Athens, Supporting Meatbodies (US)

Tickets : https://www.more.com/gr-el/tickets/music/meatbodies-live-in-athens/

Facebook event : https://fb.me/e/6i2HyJLas







