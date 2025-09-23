ΑΦΦ25: Kατάθεση ψυχής από τον Άρη Νικολόπουλο

Από ένα προσωπικό compilation με τίτλο Ελαφρολαϊκά στο στήσιμο τριών σκηνών στο ΠΛΥΦΑ και στη δημιουργία ενός φεστιβάλ – "γλυκό φιλί για καληνύχτα σε ανθρώπους που εμπορεύονται την κινηματική τους ταυτότητα, γύρισμα του άλλου μάγουλου στον ελιτισμό, καθρεφτάκι σε όσους απαιτούν αποκλεισμούς ανεξαρτήτως αιτιολογίας" – που όταν κλείσει τον κύκλο του, ελπίζουμε μετά από πολλά χρόνια, θα φύγει με ένα "γράμμα" σαν αυτό της Sarah Records για την αξία του να δημιουργείς κάτι όμορφο και αγνό μόνο για την χαρά του να του βάλεις φωτιά και για εραστές που φεύγουν στην βροχή στις 5 το ξημέρωμα και δεν ξανασυνατιούνται ποτέ.

- Άρη, καλώς όρισες. Ας ξεκινήσουμε με το podcast που είχαμε κάνει μαζί τον Σεπτέμβριο του 2023 για το Avopolis, λίγο πριν την έναρξη του πρώτου Αγοραφοβικού, για να το συστήσουμε στον κόσμο, όπου είχες αναφέρει ότι η ιδέα υπήρχε στο κεφάλι σου από τα σχολικά χρόνια, όταν σχεδίαζες festival με πολλές σκηνές πάνω στο θρανίο. Περίγραψε μου τη στιγμή που σκέφτηκες "Ήρθε η στιγμή, πάμε να το κάνουμε".

Η ιδέα για το ΑΦΦ άρχισε να συγκεκριμενοποείται την περίοδο που άκουγα μανιωδώς μια λίστα με ελληνικά γκρουπ που είχα φτιάξει και την οποία είχα ονομάσει «ελαφρολαϊκά» - είχα βάλει και έναν τσολιά στο εξώφυλλο. Σκεφτόμουν ότι θα ήθελα πολύ να πάω σε ένα φεστιβάλ με πολλές σκηνές που θα χωρούσε όλα αυτά τα γκρουπ – σε μια περίοδο που είχα αρχίσει να απέχω από τις συναυλίες γενικά. Από εκεί μέχρι την υλοποίηση, τα στάδια ήταν πολλά και ήταν αρκετές οι φορές που σκέφτηκα ότι δεν κάνω εγώ για αυτό το πράγμα, όμως, από κάποιο σημείο και έπειτα, το να το υλοποιήσω εξελίχθηκε σε κάτι σαν ιερή υποχρέωση προς τον εαυτό μου.

- Αν έπρεπε να επιλέξεις τρεις λέξεις που συνοψίζουν την κεντρική ιδέα του Αγοραφοβικού, ποιες θα ήταν αυτές;

Πολύ / Κακός / Προϋπολογισμός.

- Πόσο βιώσιμο είναι στην Ελλάδα ένα φεστιβάλ χωρίς χορηγούς;

Δεν είναι. Όλες οι αμοιβές και τα κόστη έχουν διαμορφωθεί μέσα στα χρόνια με την παρουσία των χορηγών ως δεδομένη. Δεν φαίνεται με την πρώτη, αλλά οι χορηγοί στην πράξη, έχουν ανεβάσει τις απαιτήσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Έτσι, ακόμα και αν ειδικά για το ΑΦΦ είναι πολλοί εκείνοι που διαμορφώνουν αντίστοιχα τις απαιτήσεις τους (και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ), αφενός δεν το κάνουν όλοι, αφετέρου η εξίσωση δεν βγαίνει και πάλι.

- Αν εμφανιζόταν ένας μεγάλος χορηγός και σου πρότεινε να στηρίξει το φεστιβάλ, θα δεχόσουν;

Χωρίς δεύτερη σκέψη. No sponsors και αηδίες. Κοιτάζω τον προϋπολογισμό και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γεμίζουμε την είσοδο με μάρκες τσιγάρων, να περνάς την πόρτα και να σε ψεκάζουν κολώνιες με το ζόρι. Κανονικά θα έπρεπε σε όλες τις σκηνές να υπάρχουν τεράστια φουσκωτά αναψυκτικά, όλα τα act να φορούν υποχρεωτικά μπλουζάκια με φίρμες κινητής τηλεφωνίας και στα διαλείμματα μεταξύ των συναυλιών να παίζουν ασταμάτητα ραδιοφωνικά σποτάκια για μάντρες μεταχειρισμένων.

- Προσθέτει κάτι διαφορετικό το Αγοραφοβικό στον χάρτη των φεστιβάλ;

Τρέφω μεγάλο σεβασμό για όλους τους επαγγελματίες στον χώρο, μαθαίνω διαρκώς και βρίσκω ενδιαφέρουσες ακόμα και για τις πιο "νυχτερινές" συμπεριφορές που έχω συναντήσει, μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος υιοθετεί τέτοιες στάσεις όταν βιοπορίζεται μέσα από αυτό. Μου φαίνεται αμετροεπές το να πω εμείς είμαστε διαφορετικοί, εμείς είμαστε έτσι και εμείς είμαστε αλλιώς, όταν υπάρχουν άνθρωποι που στήνουν φεστιβάλ 30+ χρόνια.

- Υπάρχει, όμως, κάτι σε αυτό το φεστιβάλ που λείπει από τις μεγάλες διοργανώσεις;

Δεν θεωρώ ότι κάτι έχουμε εμείς και δεν το έχουν οι άλλοι – εκτός από κακό προϋπολογισμό. Από τις μεγάλες διοργανώσεις ωστόσο μου λείπει σταθερά η γενναία εκπροσώπηση της τοπικής σκηνής, ενώ νομίζω ότι πέρα από ιδεολογίες και ιδανικά ή οτιδήποτε, είναι αποπροσανατολιστικός ο οπτικός θόρυβος από τις διαφημίσεις.

- Ο Σεπτέμβριος είναι ένας δύσκολος μήνας για δύο βασικούς λόγους. Ο Αύγουστος είναι ένας "νεκρός μήνας", οπότε δεν μπορούν να γίνουν πολλά από άποψη προετοιμασίας και οι περισσότεροι από εμάς επιστρέφοντας από διακοπές ζοριζόμαστε οικονομικά. Γιατί διάλεξες αυτό τον μήνα;

Έχεις δίκιο. Δεν τον διάλεξα. Το πρώτο Αγοραφοβικό ήταν προγραμματισμένο για τον Μάη του 2023, όμως δεν ήμασταν έτοιμοι τότε, με πολλούς τρόπους. Συνεπώς ο Σεπτέμβρης ήταν απλά μια συγκυρία.

- Σε ό,τι αφορά το curating, από ό,τι έχουμε δει σκυτάλη δίνει ο προηγούμενος στον επόμενο. Εσύ έχεις λόγο σε αυτό;

Ο πρώτος επιμελητής ήμουν εγώ, οπότε εκ των πραγμάτων έδωσα την σκυτάλη στον επόμενο, αν και ο επόμενος αρχικά δεν ήταν ο Metaman. Αυτή είναι άλλη μια συγκυρία με ευτυχή εν τέλει έκβαση. Επίσης, αν και ήταν αυτός που την πρότεινε με θέρμη, η επιλογή της Sci Fi River δεν έγινε από τον Θωμά. Πίσω από το ΑΦΦ υπάρχει μια ομάδα εξαιρετικά έμπειρων ανθρώπων, οι απόψεις των οποίων είναι εξαιρετικά βαρύνουσας σημασίας για μένα. Έτσι, πρώτα έφαγα μια πάρα πολύ ευγενική χυλόπιτα από τον curator στον οποίο είχα καταλήξει μετά από αυτή την διεργασία, στην συνέχεια πέρασε η άποψη του Θωμά και η Φένια ανέλαβε να φάει το πακέτο.

- Στο πρώτο Αγοραφοβικό εσύ είχες διπλό ρόλο και όπως μου είχες πει πολύ εύστοχα αν είσαι "πρόεδρος και προπονητής" (διοργανωτής και curator) δυσκολεύει το πράγμα. Αυτό βέβαια άλλαξε και πλέον έχεις αποκτήσει και το "know how" και σε κάποια πράγματα πρακτικά, τα οποία φαντάζομαι έχουν μπει στον “αυτόματο πιλότο”. Είναι το άγχος, λοιπόν, μικρότερο για σένα;

Μπα, όχι ακόμα. Απλά έμαθα να χρησιμοποιώ κάποιες ορολογίες και να κάνω ότι είμαι μέσα στα κόλπα, μέχρι να μιλήσω με κάποιον που πράγματι είναι και να εκτεθώ. Το άγχος διαρκώς μεγαλώνει έτσι κι αλλιώς.

- Μου είχες πει χαρακτηριστικά "Είναι απαίσιο να είσαι διοργανωτής. Πρέπει να πάνε πολύ καλά τα πράγματα για να το ξανακάνω". Πήγαν τα πράγματα πολύ καλά;

Είναι όντως απαίσιο. Ο λόγος που το έκανα δεύτερη και τρίτη φορά είναι γιατί κάθε χρόνος μου προσφέρει και μερικούς παραπάνω φίλους και φίλες, καθώς και τις χαρές μιας χαζής ματαιοδοξίας που τελικά με καταρρακώνει όταν δεν ικανοποιείται.

- Είναι αλήθεια, δηλαδή, ότι γεννιούνται φιλίες που μένουν μέσα από όλη τη διαδικασία; Τις συναντήσεις, τα τηλέφωνα, τη συμφωνία, τις διαφωνίες, τις πρόβες, το στήσιμο;

Είναι ο λόγος που κάνω το φεστιβάλ, όπως είπα. Δεν το ήξερα από την αρχή, νόμιζα ότι υποκαθιστώ την ανάγκη μου για απόδραση. Η ομάδα του φεστιβάλ -σταθερή από την αρχή- καθώς και οι δύο επιμελητές είναι πια πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι – όσοι δεν ήταν ήδη.

- Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα σε αυτά τα δύο – πάμε για τρία χρόνια – που σκέφτηκες να τα παρατήσεις;

Το σκέφτομαι διαρκώς. Είναι απαίσιο να είσαι διοργανωτής.

- Ποια στιγμή ξεχωρίζεις από το πρώτο και ποια από το δεύτερο Αγοραφοβικό;

Η αγαπημένη μου στιγμή και από τα δύο ΑΦΦ είναι η είσοδος της Λένας Πλάτωνος στον χώρο, όταν σαν άλλος Μωυσής διαίρεσε την λαοθάλασσα στα δύο και πέρασε μέσα από το αδιαπέραστο μέχρι εκείνη την ώρα πλήθος, που δημιούργησε έναν ευρύχωρο διάδρομο μόνο για εκείνη. Θεωρώ την εμφάνιση της τη σπουδαιότερη στιγμή όλων των Αγοραφοβικών έτσι κι αλλιώς, ενδεχομένως και των επόμενων – αν υπάρξουν.

- Όταν ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ πέρσι κι άρχισαν να γεννούνται μέσα μου σκέψεις για το επόμενο, μία πολύ δυνατή που μοιράστηκα με κάποιους από τους ανθρώπους του φεστιβάλ είναι ότι την επόμενη χρονιά, θα ήθελα γυναίκα curator για να δω αν αλλάζει κάτι στα πράγματα. Όταν ανακοινώθηκε το όνομα της Φένιας φέτος, σκέφτηκα ότι υπάρχει κάποιος θεός των μικρών πραγμάτων που ακούει. Υπήρχε καθόλου η σκέψη ότι ένας διαφορετικού φύλου curator θα έφερνε μια διαφορετική οπτική και δράση ή απλώς η Sci-Fi River ήταν η επόμενη μουσικός που πήρε τα ηνία, γιατί βέβαια είχε και την εμπειρία δύο Αγοραφοβικών ;

Όσο συζητούσαμε για curator του ΑΦΦ25, ακούστηκε πολύ το ότι έπρεπε να είναι θηλυκότητα. Έπειτα η Νατάσσα είπε ότι «αυτό είναι βλακεία» και ότι έτσι κι αλλιώς το μόνο για το οποίο δεν μπορεί να κατηγορηθεί το φεστιβάλ είναι ο σεξισμός – με βάση το lineup, σε κάθε περίπτωση. Απελευθερωμένος από αυτό, έκανα πρόταση σε έναν ακόμα άντρα, όπως είπαμε, ο οποίος εξαιρετικά ευγενικά αρνήθηκε. Η επόμενη στη λίστα μου ήταν η Φένια.

- Το lineup φέτος πλημμυρίζει από νέο αίμα. Ουτεκάν, Libys, Xanthi, Tsolimon, Citizen Jim, Ms. Morris και πολλούς άλλους. Τους είχες ακούσει όλους ή σου σύστησε η Φένια κάποιους από αυτούς;

Ήταν μερικά ονόματα που έφερε η Φένια για τα οποία, πράγματι δεν είχα ιδέα. Η αρχική λίστα της ήταν έτσι κι αλλιώς για ψυχαναλυτική διατριβή. Περιείχε group που διαλύθηκαν δεκαετίες πριν γεννηθεί, περιείχε trap που θα έτρωγε cancel στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα ανακοίνωσης του lineup, περιείχε τον Τουρνά, με την ιδέα να παίξει τα Αστρόνειρα, αρκετούς νεκρούς ανθρώπους όπως ανακαλύψαμε στην πορεία, καθώς και πρακτικά οτιδήποτε μπορείς και δεν μπορείς να φανταστείς. Μίλησε με τον Αγγελάκα, μίλησε με τον Μιθριδάτη και τον Μεντζέλο, προσπάθησε να βρει άκρη με τον ΛΕΞ και τον Εθισμό, μίλησε με τον Χατζηνάσιο, είδε φίλους της να την απογοητεύουν, γενικά πέρασε έναν Γολγοθά στον οποίο δεν κώλωσε δευτερόλεπτο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γίναμε πιο σκληροί νομίζω κι εκείνη και εγώ, ο ρομαντισμός άρχισε να αναμετράται με τα πενηντάευρα. Δεν είναι τυχαία η ταυτόχρονη παρουσία της Τάμτας, του Τάκι Τσαν και του Τουρνά με όλους τους υπόλοιπους πιο αναμενόμενους ΑΦΦ καλλιτέχνες. Είναι μια δήλωση, που συνδέεται με το artwork στη χωματερή και τους γλάρους που βρίσκουν τροφή σε μια θάλασσα από σκουπίδια. Είναι ένα γλυκό φιλί για καληνύχτα σε ανθρώπους που εμπορεύονται την κινηματική τους ταυτότητα. Είναι το γύρισμα του άλλου μάγουλου στον ελιτισμό. Είναι το καθρεφτάκι σε όσους απαιτούν αποκλεισμούς ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Το ΑΦΦ δεν έχει πολιτικό πρόσημο και θα θέλαμε πολύ να μπορούμε να πούμε ότι είναι απολιτίκ, αν δεν ξέραμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.

- Τα ξεχωριστά γραφιστικά πώς λειτουργούν μέσα σε όλο αυτό το εγχείρημα ως ένας τρόπος έκφρασης που κρύβει τους δικούς του συμβολισμούς;

Βρίσκουμε διέξοδο μέσω των γραφιστικών, ενός από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ταυτότητας του ΑΦΦ. Το 2023, προσπαθώντας να αποτυπώσω το συναίσθημα της Αγοραφοβίας, μόλις βγήκε το 41% κατέβηκα στην Πειραιώς, χώθηκα ανάμεσα στους Νεοδημοκράτες που πανηγύριζαν και τράβηξα τα βίντεο που αποτέλεσαν αργότερα την βάση για το πρόμο του ΑΦΦ23. Σε χρώμα μπλε και κόκκινο, ήταν επίτηδες δυσανάγνωστο – θέλαμε να πούμε ότι είμαστε εδώ, όποιοι και αν είμαστε εμείς, ακόμα και αν χρειάζεται προσπάθεια να το δεις τώρα. Το 2024, με έμπνευση και έναν αγαπημένο μου στίχο των 2L8, «όχι πια ποίηση, μόνο ωμό κρέας», πήγα στην Βαρβάκειο αγόρασα μια μοσχαρίσια γλώσσα, μια καρδιά και ένα μυαλό και τα τράβηξα φωτογραφίες και βίντεο που έγιναν η βάση για την κατακίτρινη ανδροειδή δυστοπία του ΑΦΦ24. Το 2025, είχε σειρά ο φιλόξενος ΧΥΤΑ Φυλής. Οι τρεις αυτές δουλειές ανατέθηκαν στους φοβερούς Typical Organization και αποτελούν μια ενότητα που ακολουθεί την πορεία των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα σε παραλληλία με όσα συνέβαιναν στα μουσικά πράγματα – τουλάχιστον αυτά που μας ενδιέφεραν.

- Τι ξεχωρίζεις στον τρόπο που δόμησε η Φένια το lineup φέτος;

Ήταν σαν να πετάει όλες της τις αναφορές σε ένα μπλέντερ, σαν να φτιάχνει μια playlist τουρλουμπούκι, με όλα τα πράγματα που της αρέσουν. Το αποτέλεσμα είναι το πιο πολυσυλλεκτικό, το πιο ετερόκλητο, το πιο ανοιχτό lineup ως σήμερα. Για μένα, προσπαθώντας να το αποκωδικοποιήσω και ως εκπρόσωπος γηραιότερης γενιάς, είναι και ένας καθρέφτης του πώς και πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος ακρόασης μουσικής μέσα στα χρόνια, με κομβικό γεγονός το ότι οι άνθρωποι απέκτησαν με τις πλατφόρμες άμεση πρόσβαση σχεδόν σε όλη την μουσική του κόσμου.

- Κάθε curator φέρνει και μια μεγαλύτερη αντιπροσώπευση του είδους του πάντα, βέβαια σε μια ξεχωριστή μείξη με τα άλλα είδη και με "αταίριαστα" φαινομενικά πράγματα. Στο πρώτο αγοραφοβικό επικράτησε η indie σκηνή, στο δεύτερο η ηλεκτρονική και τώρα το hip hop. Ποιο είναι το act που ανυπομονείς να ακούσεις φέτος;

Είναι εντελώς λάθος που το απαντώ αυτό, αλλά ανυπομονώ για τον Βεσλεμέ με την Τρίχρωμη, που μαζί με τον Ντίνο Σαδίκη, τους Soma, τον Κτίρια και τον Capette είναι τα 5 acts που νομίζω θα μπορούσαν αβίαστα να είναι και στο ΑΦΦ23 που ήμουν επιμελητής εγώ.

- Διακρίνω, επίσης και στα τρία τον βασικό άξονα "Παρόν-Παρελθόν-Μέλλον" κι έτσι πάντα δίπλα στους νέους μουσικούς και σε ό,τι πιο φρέσκο ακούγεται σήμερα σκάνε μουσικοί αδιαπραγμάτευτης αξίας, όπως η Λένα Πλάτωνος, οι Lost Bodies, ο K.ΒΗΤΑ, το συγκρότημα χωρίς όνομα με μέλη των Κόρε Ύδρο. Φέτος μεγάλη έκπληξη ο Κώστας Τουρνάς. Υπάρχει κάτι που κρύβεται πίσω από αυτή την επιλογή;

Το διακρίνεις πολύ σωστά, είναι μέρος της ματαιοδοξίας μου, η τριλογία των Αγοραφοβικών φεστιβάλ στο ΠΛΥΦΑ, να κατέγραψε την άνθιση της ευρύτερης indie σκηνής και των συγγενικών παρακλαδιών της στα 20s, αν και η σπορά είχε γίνει το δεύτερο μισό των 00s. Και ναι, προσπαθήσαμε να καταγράψουμε σπουδαίες αναφορές στο παρελθόν και να κάνουμε και μερικές προβλέψεις για το μέλλον της σκηνής. Μας έλειψαν, όμως, ονόματα και από το παρελθόν -όπως το δίπολο Αγγελάκας-Παυλίδης, με όποιον τρόπο- και από το παρόν -σοβαρή παράλειψη ο Μαζόχα, αν και προσπαθήσαμε- αλλά και από αυτά που πιστεύουμε για το μέλλον.

- Το 2023 και το 2024 στο Αγοραφοβικό είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε και δύο ποιητές. Τον Δημήτρη Γλυφό και τον Στέλιο Λαλούση αντίστοιχα. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο Αγοραφοβικό 3;

Και ναι και όχι ακριβώς. Αυτό που θα συμβεί φέτος είναι ότι το άνοιγμα της δεύτερης μέρας θα το κάνουμε μαζί με την Φένια, η οποία διατηρεί ένα ψιλοκρυφό blog με μερικά απίθανα κείμενα που έχει γράψει η ίδια. Ένα από αυτά θα διαβαστεί στις 19.00 στην Γ7 το Σάββατο.

- Αλλάζει κάτι στο φετινό Αγοραφοβικό;

Έχουμε ένα πιο παλαβό ΑΦΦter party το Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα στο Arch Club Live Stage. Φέτος εκτός από dj sets θα είναι εκεί και οι Kareoles & friends x 555ivas καθώς και η Lou.

- Φαντάζομαι κάθε χρόνο υπάρχουν λάθη και παραλείψεις που βέβαια περνούν απαρατήρητα σε μας, αλλά εσύ ως εμπνευστής του και έχοντας μια συγκεκριμένη ιδέα στο μυαλό σου μπορεί να παρατηρείς. Γίνονται διορθώσεις από τον ένα χρόνο στον άλλο;

Ναι, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης σε διάφορους τομείς. Τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε και προσπαθούμε να τα διορθώνουμε όλα.

- Σε έχω δει να περιφέρεσαι ήσυχα ανάμεσα στον κόσμο και στις σκηνές χωρίς παρεμβάσεις. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν ότι εσύ είσαι αυτός στον οποίο χρωστάμε κάθε χρόνο αυτή τη φθινοπωρινή γιορτή. Υπάρχει θεωρείς κάτι που θα μπορούσε να σε κάνει να παρέμβεις;

Όσοι θέλουν να γκρινιάξουν για κάτι με γνωρίζουν μια χαρά. Στο Αγοραφοβικό, όπως μου αρέσει να αναφέρω, υπάρχει μια ομάδα έμπειρων ανθρώπων που φροντίζουν για όλα χωρίς να χρειάζεται να κάνω εγώ πολλά εκείνη την ώρα.

- Αν μπορούσες να καλέσεις κάποια μπάντα ή μουσικό από το εξωτερικό, ποιον θα επέλεγες για το πρώτο, ποιον για το δεύτερο και ποιον για το τρίτο Αγοραφοβικό;

Στο καταστατικό του ΑΦΦ είναι οι μπάντες είτε να μένουν εδώ, είτε να κατάγονται από εδώ, είτε να σχετίζονται με κάποιον τρόπο με όσα συμβαίνουν εδώ. Καταργώντας αυτή την αρχή, στο πρώτο θα καλούσα την Molly Nilsson, στο δεύτερο την Anne Clark (καλή ώρα) και στο τρίτο, χμ, τους Kneecap;

- Κάθε χρόνο το Αγοραφοβικό κλείνει με ένα act συλλογικό, με τον curator και πολλούς από τους συμμετέχοντες στη σκηνή. Είναι μια στιγμή πολύ συγκινητική τόσο για εμάς τους ακροατές-θεατές, όσο και για σας φαντάζομαι. Πώς καταφέρνεις να συνεχίζεις να στέκεσαι ήσυχα σε μια γωνία και να μην βάζεις φωνάζεις από χαρά "Ναι, τα καταφέραμε και φέτος";

Είναι πολλές οι φορές που δεν καταφέρνω να χαρώ την στιγμή. Εκείνη την ώρα μάλλον σκέφτομαι «ουφ», το μάζεμα μετά, πληρωμές που πρέπει να γίνουν επί τόπου, τέτοια.

- Ποια στιγμή απολαμβάνεις περισσότερο κατά το στήσιμο;

Την κατάρτιση του lineup, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βλέπω τα κουτάκια να συμπληρώνονται στον πίνακα και χαζοχαίρομαι.

- Φαντάζομαι ότι ο Αύγουστός σου πλέον σε κάποια εξοχή είναι συνυφασμένος με τη σκέψη του Αγοραφοβικού. Όσο πλησιάζει ο καιρός κάθε χρόνο ανυπομονείς ή αγχώνεσαι;

Αγχώνομαι, μόνο.

- Ποιο το συναίσθημα που αφήνει κάθε χρόνο το Αγοραφοβικό, όταν ξυπνάς την επόμενη μέρα;

Νιώθω ένα κενό. Χάνω κάτι που είχα στην καθημερινότητα μου για μήνες, οπότε το πρώτο πράγμα είναι η απώλεια, μαζί με μια ανακούφιση.

- Ο τόπος θα είναι πάντα το ΠΛΥΦΑ;

Ο τόπος των τριών πρώτων Αγοραφοβικών θα είναι πάντα το ΠΛΥΦΑ.

- Στο εξωτερικό στο αντίστοιχο "All Tomorrow’s Parties", αλλά και στο "Bowlie Weekender" που διοργάνωναν οι Belle & Sebastian και θεωρείται ο πρόδρομός του "All Tomorrow’s Parties", είχαμε δει στη θέση του επιμελητή ηθοποιούς, σκηνοθέτες, συγγραφείς και γενικότερα καλλιτέχνες κάθε είδους, όπως τον Jim Jarmusch ή τον Matt Goening (δημιουργό των Simpsons). Έχετε σκεφθεί ποτέ ο curator να μην είναι μουσικός; (Από προσωπικό ενδιαφέρον ρωτάω). Σκέψου ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τον πειραματισμό και την πολυφωνία. Για παράδειγμα θα είχε πολύ ενδιαφέρον το line up ενός συγγραφέα. Συμφωνείς; Έχεις σκεφθεί ποτέ να ζητήσεις ο curator να μην είναι μουσικός;

Όχι Άννα, ξέχασε το. Δεν είναι κάτι προσωπικό, απλά το καταστατικό λέει μόνο μουσικοί και έτσι θα παραμείνει, αν παραμείνει.

- Ελπίζω να φτάσει η απάντηση αυτή στη Φένια που θα δώσει σκυτάλη του χρόνου και να παρακάμψει καταστατικό.

Αυτή η παρανόηση με την σκυτάλη είναι σίγουρα έργο του Metaman. Γενικά δεν είναι καλό να πιστεύει κανείς όλα όσα λέει ο Θωμάς.

- Είναι η τρίτη χρονιά καθοριστική για να πούμε επίσημα πλέον ότι το Αγοραφοβικό είναι ένας μικρός θεσμός της πόλης μας;

Ναι, είναι καθοριστική για την συνέχεια του ή όχι. Δεν θέλω όμως να εδραιωθεί το ΑΦΦ. Δεν μου αρέσει τίποτα που έχει εδραιωθεί, η έννοια του θεσμού συνεπάγεται κάποιας μορφής εξουσία. Θα τελειώσει αργά ή γρήγορα ή πολύ γρήγορα και θα αφήσει πίσω μόνο ένα γράμμα σαν αυτό της Sarah records που μιλάει για την αξία του να δημιουργείς κάτι όμορφο και αγνό μόνο για την χαρά του να του βάλεις φωτιά και για εραστές που φεύγουν στην βροχή στις 5 το ξημέρωμα και δεν ξανασυνατιούνται ποτέ.

- Άρη, ευχαριστώ πολύ. Μην εγκαταλείψεις ποτέ το όνειρο. Όχι τίποτε άλλο, αλλά κάθε χρόνο μου μένουν μάρκες που κρατάω για την επόμενη χρονιά...

IΝΦΟ: Τρεις σκηνές θα στήσει και πάλι το Αγοραφοβικό φεστιβάλ στο ΠΛΥΦΑ το τελευταίο παρασκευοσάββατο του Σεπτέμβρη. Σε αυτή την τρίτη εκδοχή του ΑΦΦ, σε επιμέλεια φέτος της Sci-Fi River, το φεστιβάλ συνεχίζει την ανθολόγηση της πιο γόνιμης περιόδου της ευρύτερης ελληνικής indie σκηνής, όπως αυτή (ανα)γεννήθηκε στα 20s, καταγράφοντας συγγένειες -ηχητικές ή μη- τεκμηριώνοντας την με αναφορές στο παρελθόν και ρισκάροντας προβλέψεις για τις κατευθύνσεις της στο μέλλον.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της κάθε μέρας, αναλυτικά:

PreΑΦΦ Party

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025

Loser Bar (Βουλής 45-47)

21.00 / Deftera

22.00 / Ablaze Meursault x Eve Papagianni (dj set)

Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΛΥΦΑ



Αυλή

19.30 / Tsolimon

20.30 / Soma

21.45 / Κώστας Τουρνάς

23.00 / Nekrotsoulithra

A7

19.45 / Oytekan

20.45 / Κτίρια Τη Νύχτα

21.50 / Taki Tsan & Dj Alx

22.50 / Ντίνος Σαδίκης

00.00 / Kalliopi Mitropoulou x Nikos Veliotis

Γ7

19.00 / Citizen Jim

20.00 / Ραστώνη

21.15 / Chraja

22.30 / Veslemes x Trichromi

Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΛΥΦΑ

Αυλή

19.30 / Ms. Morris

20.30 / 0-100 Σειρένε x Dj Pitsouni

21.45 / Turboflow 3000

23.00 / Nalyssa Green

A7

19.45 / Xanthi

20.45 / Nefeli Walking Undercover

21.50 / Die Arkitekt x Τάμτα

22.50 / Fonoptikon

00.00 / Sci-Fi River

Γ7

19.00 / River Song x Dj Στεγνός

20.00 / Junkheart

21.15 / Libys

22.30 / Capette

ΑΦΦter Party

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025

Arch Club Live Stage (Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1)

01.00 / Ntentenis (dj set)

01.45 / Lou

02.15 / Kareoles & friends x 555ivas

03.15 / Dj Pitsouni (dj set)

04.00 / Turbo Deezy (dj set)

05.00 / Sci-Fi River x Metaman x Dj Στεγνός

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/agorafoviko-festival-2025/