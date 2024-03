Σtella, πώς κατάφερες να έχεις κομμάτι με οκταψήφιο αριθμό streams στο Spotify;

Mudd - In The Garden Of Mindfulness

Σtella, with a sigma. Έξυπνο δεν είναι; Να κάνεις καριέρα μοναχά με το μικρό σου όνομα και να υποδηλώνεις την καταγωγή και προέλευσή σου με τη βοήθεια ενός σύμφωνου και μόνο; Η Στέλλα Χρονοπούλου πήρε αυτή την καλλιτεχνική απόφαση πολλά χρόνια πριν, όταν ήταν ακόμα άπειρη, άβγαλτη και πάθαινε ανεξέλεγκτη κρίση πανικού πριν βγει στη σκηνή. Για φαντάσου! Να φοβάσαι τόσο πολύ την έκθεση, αλλά να κρύβεις μέσα σου τόσο τσαγανό ώστε να σκέφτεσαι την καριέρα εκτός συνόρων και το διεθνές κοινό, πριν καλά-καλά βγει ο πρώτος σου δίσκος. Βρεθήκαμε face-to-face στην μπάρα ενός καφέ των Εξαρχείων και όταν κοιταχτήκαμε στα μάτια συνειδητοποιήσαμε πως είχαμε να βρεθούμε 10 ολόκληρα χρόνια. Ακριβώς όσα, δηλαδή, έχουν περάσει από την κυκλοφορία του πρώτου της single (και γιγαντιαίου ραδιοφωνικού hit) “Picking Words”, επέτειος που λειτουργεί ως αφορμή για τη μεγάλη της συναυλία στο Gagarin 205 στις 23 Μαρτίου 2024. Αντί συνέντευξης, της ζήτησα να κάνουμε παρέα μια μεγάλη αναδρομή και να καταγράψουμε ποιες στιγμές και ποια πρόσωπα έπαιξαν κομβικό ρόλο τα δέκα αυτά χρόνια. Και επέλεξα να μεταφέρω την ιστορία της σε τρίτο πρόσωπο. Για να θυμίζει ακόμα περισσότερο παραμύθι.

Μια φορά κι έναν καιρό στην Αθήνα…

Τέλη 00s. H Στέλλα δεν είναι ακόμα Σtella. Έχει εντοπίσει πως η καρδιά της ανήκει στη μουσική, μα με το που τελειώνει την Καλών Τεχνών, αρχίζει να δουλεύει σε περιοδικά -προέχει η οικονομική ανεξαρτησία. Δεν της περνάει καν από το μυαλό να γίνει μουσικός, η έκθεση στο κοινό της είναι δυσάρεστη και αφόρητη, στο σχολείο δεν κατάφερνε ποτέ να πει το ποίημα. Ένα βράδυ γνωρίζεται με τον Μπάμπη Κουρτάρα (Sillyboy) μέσω ενός κοινού γνωστού, ο οποίος έχει την πληροφορία πως οι Expert Medicine (το συγκρότημα στο οποίο έπαιζε τότε ο Sillyboy) αναζητά τραγουδίστρια, καθώς η Τζένη Καπάδαη έχει μόλις αποχωρήσει από το σχήμα. Το «προξενιό» λειτουργεί και η Στέλλα αναλαμβάνει το μικρόφωνο και γράφει κάποια κομμάτια με την μπάντα. Μέσα από την όλη εμπειρία, αρχίζει να ανακαλύπτει τον πραγματικό εαυτό της.

2010. Δισκοπωλείο Metropolis, Πανεπιστημίου & Μπενάκη, 5ος όροφος. Οι Expert Medicine παρουσιάζουν τον δίσκο τους live και δύο από τα κομμάτια είναι να τα τραγουδήσει η Στέλλα. Περιμένει τη σειρά της στα παρασκήνια, έχει παραλύσει από το άγχος, αισθάνεται άυλη, πάει να βγει στο μικρόφωνο πιστεύει πως δεν θα τα καταφέρει, νομίζει θα χάσει τις αισθήσεις της, μα ως διά μαγείας, με το που πατά το πόδι της στη σκηνή, γλιτώνει το blackout, η φωνή βγαίνει όπως πρέπει να βγει και τα ξόρκια λύνονται. Εκείνη την ημέρα, εκείνη τη στιγμή ακριβώς ξεκλειδώνει την πίστα «live performance” και αρχίζει να πιστεύει στις δυνάμεις της.

Αρχές 10s. Με τον Αλέξη Ζαμπάρα των Expert Medicine αρχίζει να γράφει κάποια κομμάτια και οι δυο τους σχηματίζουν τους Fever Kids. Το τραγούδι τους “Holding Grass” βρίσκει αμέσως τον δρόμο του προς το «εναλλακτικό» ραδιόφωνο, μέσω του παραγωγού του En Lefko 87.7 Γιώργου Μπακαλάκου (Nteibint) που έχει κάνει additional production στο κομμάτι. Όχι τόσο στρατηγικά αλλά μάλλον περισσότερο συγκυριακά, το τραγούδι ακούγεται αποκλειστικά στις εκπομπές του σταθμού, οι ακροατές σπάνε τα τηλέφωνα για να ρωτήσουν πώς λέγεται «το κομμάτι που ξεκινά με μια ανάσα» και πού μπορούν να το βρουν, μα εκείνο δεν υπάρχει πουθενά, είναι ακυκλοφόρητο, δεν έχει ανεβεί καν στο YouTube. Ένα πρώτο buzz δημιουργείται γύρω από την Σtella, την χροιά της και -σημαντικό- την άριστη αγγλική προφορά της.

2012. Με τη βοήθεια του Sillyboy στην παραγωγή, γράφει -ως Σtella solo αυτή τη φορά- τρία κομμάτια, τα ηχογραφεί -δεν έχει δισκογραφική ακόμα- κι ένα απόγευμα απλά τα ανεβάζει στο SoundCloud ως free download. Τίλος EP; Keep Me Naked. Κλικ.

- Και τώρα τι;

- Γιατί δεν φτιάχνεις μια μπάντα;

Είναι περίοδος εξωστρέφειας και γνωριμιών. Ο Sillyboy βλέπει ένα live των Sad Disco και της προτείνει τον Κοπούλ (Θοδωρής Γεωργακόπουλος, ντραμς), εκείνος την οδηγεί στον Βελισσάριο (Πράσσα, μπάσο) και αυτός με τη σειρά του στην Δανάη (Οικονομίδου, πλήκτρα, φωνητικά), κι έτσι σχηματίζει την πρώτη μπάντα της. Όλο αυτό το διάστημα συνεχίζει να γράφει κομμάτια, ευελπιστώντας πως σταδιακά θα πάρουν μορφή και θα γίνουν ολοκληρωμένος δίσκος. Όλα τα κομμάτια είναι γραμμένα στα αγγλικά, σκέφτεται εξαρχής πως πρέπει να βρει label στο εξωτερικό. Δεν έχει ιδέα όμως πώς να το κάνει αυτό, δεν ξέρει πώς να βρει επαφές έξω ή πώς γράφεται ένα «σωστό» e-mail κρούσης. Όλα τα mail με demos που έχει στείλει στο εξωτερικό παραμένουν αναπάντητα. Ένα βράδυ σε ένα live στο Gagarin, την πλησιάζει ένας άγνωστος.

- Περικλής Πιλαβάς, έχω την Inner Ear. Άκουσα το EP σου μου άρεσε πολύ, έχω ακούσει ό,τι έχεις κάνει, θα ‘θελα πολύ να σου βγάλω άλμπουμ.

Τα χάνει. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική πρόταση που της γίνεται. Ακολουθεί το ένστικτό της και λέει “why not”. Λίγο πριν τις υπογραφές, ωστόσο, το συμβόλαιο για ένα άλμπουμ τη δεσμεύει, τελικά, για δύο.

2014. Στην εκπνοή του 2014 κυκλοφορεί το πρώτο της επίσημο single με την Inner Ear Records με τίτλο “Picking Words”. Η χαρακτηριστική μπασογραμμή του αντηχεί στα ερτζιανά, ο En Lefko 87.7 για άλλη μια φορά παίζει τον ρόλο του, λίγο αργότερα καταφτάνει στα δισκοπωλεία και το άλμπουμ. Ο τίτλος του; Σtella.

2015. Η πρώτη μεγάλη της συναυλία στο Romantso στις 2 Απριλίου 2015 γίνεται sold out. Εντυπωσιάζεται με την πληροφορία αλλά δεν συνειδητοποιεί τι στα αλήθεια σημαίνει αυτό μέχρι την ημέρα του live, όπου ενώ περιμένουν να βγουν στη σκηνή ο Κοπούλ βγαίνει για τσιγάρο και επιστρέφει backstage σε αμόκ φωνάζοντας «Ρε! Η ουρά γυρνάει γωνία!» Η οικεία αίσθηση πανικού επιστρέφει, όλο αυτό που πρόκειται να συμβεί το αισθάνεται ακραία προσωπικό, το stage fright είναι υπαρκτό, αλλά (αναγκαστικά) διαχειρίσιμο. Η αμηχανία στα πρώτα λεπτά του live είναι εμφανής, αλλά σταδιακά ξεθυμαίνει. Με τα χρόνια, η συστολή της θα γίνει σήμα-κατατεθέν και μέρος του performance.

2016. Τα τραγούδια για το δεύτερο άλμπουμ -που έτσι κι αλλιώς πρέπει να βγει βάσει συμβολαίου- είναι έτοιμα, το όνομά της ακούγεται αρκετά σε εγχώριο επίπεδο αλλά η Σtella βλέπει ήδη πως όλο αυτό έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ταβάνι, πιστεύει πολύ στα τραγούδια της αξίζει να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά, έχει πάθει εμμονή να βρει εταιρεία έξω. Το να βρει τρόπο να συμβεί αυτό, της γίνεται, για δύο ολόκληρα χρόνια, αυτοσκοπός. Εγκαταλείπει τα γενικά e-mails «Αποστολή demo», συνειδητοποιεί πως δεν έχει κανέναν να κάνει αυτή τη δουλειά για εκείνη, το παίρνει πάνω της, κάθεται για ώρες στο laptop, και προσπαθεί πλέον, εντελώς στοχευμένα, να βρει τα προσωπικά e-mails που αντιστοιχούν σε στελέχη δισκογραφικών του εξωτερικού. Ανατρέχει σε μια τεράστια λίστα καλλιτεχνών που την εμπνέουν, αναζητά πού δισκογραφεί ο καθένας και καταλήγει σε έναν κατάλογο με περίπου 500 (!) labels σε Ευρώπη και Αμερική. Μετά ξεκινάει… το “hacking”. H Σtella αρχίζει να γκουγκλάρει πρόσωπα μανιωδώς («Ποιος είναι Head of A&R στην Τάδε εταιρεία»), ανατρέχει σε συνεντεύξεις τους, και δοκιμάζει στην τύχη. Πληκτρολογεί mike.smith ή msmith ή m.smith παπάκι label τελεία com, σουλουπώνει το draft e-mail που έχει συντάξει και πατάει send. Οι ατέλειωτες ώρες στην καρέκλα της θυμίζουν μια παλιότερη εποχή της ζωής της (προ μουσικής) τότε που για έξι μήνες έπαιζε νυχθημερόν μόνο video games. Δεν θεωρεί πως ήταν χαμένος χρόνος. Ούτε και τότε το πίστευε. Αυτό είχε ανάγκη τότε, αυτό έκανε. Τώρα έχει πεισμώσει, ό,τι και να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βρει εταιρεία έξω. Στέλνει mail μέχρι να μην κάνουν bounce back. Στα mail που δεν γυρίζουν πίσω, περιμένει λίγο καιρό και κάνει follow-up με νέο mail. Στέλνει mail μέχρι και στον ύπνο της. Στέλνει mail μέχρι και στον Θεό.

2018. Έχει ήδη βγει το δεύτερο άλμπουμ στην Inner Ear (Works For You, 2017), η εμμονή συνεχίζεται, ο Δημήτρης Ρόκκος aka Κορμοράνος (φίλος της Στέλλας από τη σχολή) τη συστήνει μέσω e-mail στον Sebastian Cowan, ιδρυτή του καναδικού label Arbutus (μεταξύ άλλων πρώτο label της Grimes). Η Σtella του στέλνει κάποια κομμάτια που προορίζει για το επόμενο album της, The Break, μα εκείνος το παίζει hard-to-get, και την έχει στο περίμενε. Κάποια στιγμή το καλοκαίρι, μεταξύ άλλων, κάνει κρούση σε άλλο ένα τυχαίο όνομα, δεν είναι βέβαιη για το τι θέση έχει στο label -κι έπειτα Sub Pop είναι αυτή, πόσο ευσεβής πόθος- πληκτρολογεί tonykiewel ή t.kiewel ή tkiewel. Send. Τρεις μήνες αργότερα, στο inbox της βρίσκει ένα e-mail από τον Τony Kiewel, Vice President της Sub Pop. Το e-mail ξεκινά με την παρακάτω φράση:

I hope you haven’t given up on me.

2019-2020. Οι κόποι της επιτέλους αρχίζουν να αποφέρουν καρπούς. Σε ένα live της γνωρίζει μέσω του Κορμοράνου τον Tom Calvet, που πολύ σύντομα θα γίνει έμπιστός της, και παραγωγός του επόμενου άλμπουμ της. Στο μεταξύ, υπογράφει με το publishing division της Sub Pop (για την ώρα καμία κουβέντα για δισκογραφικό συμβόλαιο, μόνο για publishing), η Arbutus λέει επιτέλους το ναι, η κυκλοφορία του The Break αρχίζει να δρομολογείται και εκείνη ήδη δουλεύει πάνω στο επόμενο άλμπουμ, έχοντας στραφεί -μετά και από προτροπή του Tom- σε πιο vintage ήχο, και έχοντας εντάξει μεταξύ άλλων στη μουσική της μπουζούκι και κανονάκι. Η ζωή είναι ωραία. Ο τρίτος δίσκος της The Break κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο του 2020 but timing is a bitch. Λίγες ημέρες αργότερα ολόκληρος ο πλανήτης μπαίνει σε καραντίνα. Η Arbutus πανικοβάλλεται και πριν καν κλείσει μήνας από την κυκλοφορία του δίσκου σπάει το συμβόλαιο. Εκείνη γίνεται ράκος.

2020-2022. Η Σtella δέχεται την πανδημία στωικά και συνειδητοποιεί ότι το The Break θα πάει «χαμένο». Συναυλίες και περιοδείες ακυρώνονται, η ζωή μπαίνει σε παύση, η προσγείωση απότομη, η απογοήτευση μεγάλη. Μια ανοιξιάτικη ημέρα ένας γνωστός της από την Αμερική (ιδιοκτήτης γκαλερί στο Los Angeles και ιδρυτής της Castleface Records) παίρνει την πρωτοβουλία να προσεγγίσει ξανά την Sub Pop -διαφορετικά αυτή τη φορά- και στέλνει το νέο άλμπουμ της στο A&R της εταιρείας. Μάιο του 2020, η Σtella προστίθεται επισήμως στο ρόστερ της Sub Pop και νιώθει πάλι το rollercoaster της ζωής να ανεβαίνει. Το Up and Away κυκλοφορεί στις 17 Ιουνίου του 2022.

Σήμερα. H Σtella ζει στην Κυψέλη, μα «βρίσκεται» εκτός συνόρων. Όλο το καλοκαίρι του ’23 έδινε συναυλίες στο εξωτερικό. Ένα κομμάτι της, το “Charmed”, έχει πάνω από 37 εκατομμύρια streams στο Spotify. Δεν έχει (ακόμα) μάνατζερ, μα έχει ατζέντη. Και μια έμπειρη ομάδα που την πλαισιώνει και της μαθαίνει new ways of working κάθε μέρα. Ο Edmund Irwin-Singer των Glass Animals, που την βρήκε στο Instagram και μίξαρε για εκείνη το standalone single “Girl Supreme”, τώρα ολοκληρώνει την μίξη του επόμενου δίσκου της -στην Sup Pop, φυσικά.

Flashback. H Στέλλα, μικρό κοριτσάκι, έχει ήδη επιδείξει καλλιτεχνική φλέβα, μα ντρέπεται πολύ. Ο μπαμπάς της την κοιτάζει στα μάτια και της λέει: «Ξέρεις γιατί σε βγάλαμε Στέλλα; Σημαίνει αστέρι. Μια μέρα θα μιλάνε όλοι για σένα».

Η Σtella γιορτάζει τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του “Picking Words” με μια μεγάλη συναυλία στο Gagarin 205 το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024. Περισσότερα εδώ.