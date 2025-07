Ένα απόγευμα με τους The Callas

Share this

Λάκη και Άρη καλησπέρα. Μπήκε ο μήνας του Velvet Garden Festival. Διαβάζουμε ότι ο φετινός τίτλος είναι "Moms". Πώς προέκυψε;

Το φετινό φεστιβάλ μας είναι αφιερωμένο στη μητέρα μας που έφυγε πέρσι τον Οκτώβρη. Ο τόπος που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια το φεστιβάλ ήταν το πατρικό της σπίτι και το κτήμα που καλλιεργούσαν οικογενειακά όντας πρόσφυγες. Με αφορμή αυτό ξαναπιάνουμε όλη την έννοια της "μαμάς", της θηλυκότητας, από την "μαμά Γη" μέχρι μια μακαρονάδα.

- Ποιος ανέλαβε το curating του line up φέτος;

Όπως κάθε χρόνο την επιμέλεια την έχει η Νάντια Αργυροπούλου και εμείς μαζί και κοιτάμε μαζί από τους εικαστικούς μέχρι τα συγκροτήματα, τους περφόρμερς, τα φαγητά και τα ποτά και την φιλοξενία.

- Μαζί σας αυτή τη φορά στο κτήμα οι παλιοί σας γνωστοί από κάποιο μακρινό Velvet Bus (το πρώτο ίσως;), Victory Collapse. Μαζί σας τον Μάιο και στο Μπάγκειον στην μεγάλη γιορτή για τα 20 Velvet Years. Τι σημαίνει να ξανασυναντιέστε;

Όντως έχουμε κάνει πολλά πράγματα με τους Victory Collapse από το 2007, πριν το πρώτο Velvet Bus, που είχαμε πραγματοποιήσει το Velvet Volcano Festival στο απολιθωμένο δάσος στη Λέσβο. Δεν αισθανόμαστε ότι ξανασυναντιόμαστε απλά συνταξιδεύουμε σχεδόν 20 χρόνια. Αυτή η έννοια της ιδιαίτερης "οικογένειας - παρέας" είναι πολύ σημαντική για όλο το έργο μας και μουσικά και κινηματογραφικά και εικαστικά.

- Ποιες άλλες μπάντες-μουσικοί θα εμφανιστούν; Μια φράση για την καθεμία, τον καθένα;

Ο Metaman που μόλις έχει βγάλει ένα σούπερ άλμπουμ, οι Azraq Sahara με μια φοβερή ψυχεδελοποπ αίσθηση μελωδίας και η πρώτη συναυλία της μικρής Ioana με 2 -3 τραγούδια. Και μια σούπερ έκθεση με καμιά 30αρια σύγχρονους εικαστικούς καλλιτέχνες.

- Τι άλλο θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε;

Για να ζήσεις την εμπειρία του Velvet Gardens πρέπει να έρθεις από τις 12 το μεσημέρι. Να ζήσεις την έννοια της κοινότητας, το μεγάλο τραπέζι που στήνουμε και τρώμε όλοι μαζί με φαγητά που έχουμε φτιάξει όλοι μαζί, να πιεις, να μπεις από νωρίς στη τελετή. Αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό. Το ότι είμαστε όλοι μαζί εκεί και τα κάνουμε όλα μαζί. Θα δεις υπέροχα live κάτω από τις ελιές, art works από σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες και performances. Στις 12 το βράδυ είσαι υπερπλήρης από όλο αυτό και εκεί κλείνει και η μουσική και απολαμβάνεις με τους φίλους σου τ’ αστέρια. Το επόμενο πρωί όλοι βοηθούν να μαζέψουμε και ανυπομονούν για το επόμενο. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και το πώς έρχεσαι, πού μπορείς να μείνεις και άλλες πληροφορίες στη σελίδα του Velvet Gardens festival στο Facebook και το Instagram.

- Μια δυνατή παιδική σας ανάμνηση από το κτήμα;

Παιδική ανάμνηση να παίζουμε με τις ξαδέρφες μας και να φτιάχνουμε σπιτάκια από καφάσια που αργότερα θα γίνουν έργα όπως το stage μας από καφάσια ("Μπέλλου") ή ο Καφασοναός μας.

- Μέχρι πριν λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το "Punkthenon" κάτω από ανοικτό ουρανό, στο Πεδίον του Άρεως στην έκθεση "Plásmata 3" της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Είδαμε πολύ κόσμο να χαλαρώνει μπροστά του καθισμένος σε σεζλόνγκ απολαμβάνοντας ένα ποτό και την μουσική. Πώς λειτούργησε για εσάς αυτή η τοποθέτησή του σε έναν ανοικτό δημόσιο χώρο και ποιες οι αντιδράσεις του κόσμου;

Είναι πολύ σημαντικό το εικαστικό μας έργο να βγαίνει έξω, να κάνει βόλτες στην πόλη και να κάνει παρέα με ευρύ κοινό. Το ότι στα μάρμαρά μας ένα σκυλάκι μπορεί na έκανε τσίσα ή κάποιο παιδί να έκανε ένα story ή ο Αττικός ήλιος που τα ξαναχτύπαγε (αυτά τα μάρμαρα του "Punkthenon" ήταν κάποτε πεζοδρόμια στο κέντρο) έχει μια καθημερινή μαγεία που μας γοητεύει. Aπό τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές μας ήταν το να ακούμε σχόλια και εντυπώσεις και ιδέες από τους γύρω μας που έχουν το Πεδίον Άρεως στην καθημερινότητα τους.

- Σε λίγες μέρες εμφανίζεστε ως support στη συναυλία των Dandy Warhols στο Universe και μας θυμίσατε ότι έχετε εμφανιστεί στην Γαλλία και με τους The Brian Jonestown Massacre. Τι σημαίνει για εσάς να παίζετε δίπλα σε τέτοιες μπάντες;

Είναι μια επιβράβευση για μας να μπορούμε να συνομιλούμε και να συνεργαζόσαστε με συγκροτήματα που ήταν για μας είδωλα και ασχοληθήκαμε και παίξαμε μουσική γιατί θέλαμε να τους μοιάσουμε. Και είχαμε την χαρά να παίξουμε και εδώ και στο εξωτερικό σε μεγάλα φεστιβάλ με καλλιτέχνες που εκτιμάμε απεριόριστα όπως Dan Treacy ή ο Ty Segal, όπως και επίσης να συνεργαστούμε στενά και να γίνουμε φίλοι με καλλιτέχνες που μας έχουν "στιγματίσει" όπως ο Ian Svenonius, ο Lee Ranaldo και ο Jim Sclavunos. Το ότι ο Thurston Moore κουβαλάει μαζί του σε όλο τον κόσμο το "Ecstatic Peace" κέντημα που του έχουμε φτιάξει το θεωρούμε απίστευτο. Έχουμε περάσει υπέροχα στις συναυλίες μαζί τους και έχουμε γίνει φίλοι και βρισκόμαστε πλέον και εκτός δουλειάς με πολλούς από αυτούς.

- Πώς προέκυψε αυτή η πρόταση;

Η πρόταση προέκυψε απλά από την εταιρεία παραγωγής και τους ευχαριστούμε πολύ. Ζούμε μια πολύ ιδιαίτερη παγκόσμια συγκυρία, με ένα διάχυτο προκλητικό σιχαμερό φασισμό. Ο τίτλος του τελευταίου δίσκου "ΑΝΑΤΟΛΗ" αναφέρεται κατά πολύ σε αυτή την παγκόσμια αηδία και απογοήτευση. Σκεφτόμαστε πολύ και το "East Beat" τραγούδι μας που έχουμε γράψει πριν καμιά δεκαριά χρόνια και αναφέρεται σε αυτό το δράμα της κοντινής Ανατολής, της "γειτονιάς" μας.

- Στα παρασκήνια αν ανταλλάξετε δυό κουβέντες, θεωρείτε ότι θα είναι για μουσική, ποδόσφαιρο ή τον καιρό;

Αν πίνουν έχουμε να πούμε πολλά, χεχεχε... Αν όχι, δύσκολη η επικοινωνία, υπάρχει αμηχανία, μένεις στα τυπικά, γενικά είμαστε ντροπαλοί. Στα πρώτα 5 λεπτά καταλαβαίνεις αν ταιριάζεις με κάποιον. Μπορεί μια μικρή λεπτομέρεια όπως ένα πουκάμισο, ή ένα βιβλίο που θα δεις στην τσέπη του ή το τι πίνει ή το που μένει να ξεκλειδώσει τις σχέσεις.

- Από ό,τι γνωρίζουμε μόλις ολοκληρώσατε και την νέα σας ταινία. Λίγα λόγια για αυτήν;

Για τη ταινία θα τα πούμε μια άλλη φορά λίγο πιο μετά, το φθινόπωρο. Πάντως πιστεύουμε πως είναι η καλύτερη που έχουμε κάνει και με διαφορά. Χεχε...

- Ταινίες, φεστιβάλ, εκθέσεις, μουσική. Τι μπορεί τελικά να σταματήσει τους Callas;

Τίποτα φαινομενικά δε μπορεί να σταματήσει τους Callas. Μπορεί όμως να τους σταματήσει κάτι πολύ απλό. Ένα δάκρυ ενός φίλου, μιας φίλης, ενός συνεργάτη.

VELVET GARDENS 2025 | MOMS

Σάββατο 19 Ιουλίου 2025 - 12.00μμ - 12.00πμ

Θερμησία Αργολίδας, Δήμος Ερμιονίδας

Eπιμέλεια: Νάντια Αργυροπούλου, Λάκης & Άρης Ιωνάς / The Callas

Συμμετέχοντες/ουσες/οντα:

Εικαστικά: Nicole Economides, The Callas, Anthie Drilloni, Efi Gousi, Anestis Ioannou, Elias Kafouros, Dionisis Kavallieratos, Alexia Karavela, Irini Karayannopoulou, Nikos Liaskas, Ioanna Limniou, Angela Liosi, Theodora Malamou, Katerina Moschou, Stephanie Orati, Natalia Papadaki, Melia Papadopoulou, Katerina Papazissi, Irini Stamatiadi, Ariadne Strofylla, Eleni Tomadaki, George Tourlas, Katerina Trichia, VASKOS (Kostas Tzimoulis – Vassilis Noulas), Sotiris Vougiatzis, Iria Vrettou, Chris Vrettos, Andreas Vais, Marina Velisioti, Eugenia Vereli, Nikos Varitimiadis, Pavlos Fysakis - Pasqua Vorgia, Levee Wolf.

Live Gigs: Metaman, Victory Collapse, Azraq Sahara, Ioana

Performances: "Α morning bath in the cauldron" - Elpiniki Sarapanidou, "Orange drifts an outdoor somatic practice" - Μαριλένα Πετρίδου / Acture Somatics

Ήχητική επιμέλεια: Νίκος Τριανταφύλλου

Οπτική Ταυτότητα: Άντα Θεοδωρακάκη

Η είσοδος σε όλα τα events είναι ελεύθερη.