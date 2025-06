Εκείνη η βραχνή φωνή στο κινηματογραφικό σύμπαν του "The Very Special World of Lee Hazlewood"

Ο μυστακοφόρος Lee Hazlewood ξέρει απο δάκρυα και βροχή. Ο Lee Hazlewood είναι μια απο τις μεγαλύτερες μορφές στην μουσική παγκοσμίως. Γεννήθηκε το 1929 στην Οκλαχόμα, ξεκίνησε σαν τραγουδιστής της Αμερικάνικης κάντρι αλλά και ποπ ενώ έχει υπάρξει και dj για πολλά χρόνια. Παράλληλα έγραψε πάρα πολλά τραγούδια και συνεργάστηκε με αρκετές μεγάλες φωνές όπως αυτή της Nancy Sinatra όπου και συνόδευσε για πάρα πολλά χρόνια δισκογραφικά. Στο ενδιάμεσο ίδρυσε την LHI records, το δικό του label όπου και κυκλοφόρησε δίαφορα ενδιαφέροντα άλμπουμ. Ο ίδιος έχει στο ενεργητικό του δεκάδες κυκλοφορίες απο το 1963 ως και το 2006, ένα χρόνο πρίν πεθάνει απο το τέρας που θα μας φάει όλους. Αρκετά όμως με την βικιπαίδεια. Ο Lee ήταν τεράστια μορφή, και τεράστια φωνή και οι φωνές που διαφέρουν δεν πεθαίνουν εύκολα. Λίγο πολύ όλοι έχετε παρατηρήσει ομοιότητες απο φωνή σε φωνή. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές επειδή, ακόμα και υποσυνείδητα ο ένας μιμείται τον άλλο. Τι συμβαίνει όμως όταν μια φωνή είναι τόσο μοναδική;

Η χροιά του Hazlewood θυμίζει αυτή των ηθοποιών που έκαναν σπικάζ στις αμερικάνικες ταινίες και σειρές, αφήγηση είτε για εισαγωγή, είτε για οτιδήποτε άλλο. Πέρα απο αυτό όμως δεν γίνεται να μην την ερωτευτείς, αφού είναι άκρως ερωτική και αισθησιακή, σε tracks όπως το υπέροχο "Some Velvet Morning" αλλά και στα πιο groovy κομμάτια που συμμετείχε (βλέπε "These Boots Are Made For Walkin"). Το The Very Special World of Lee Hazlewood του 1966 στην mfp της EMI είναι ο αγαπημένος μου δίσκος απο τον Lee επειδή μόνο εκεί περιέχεται το τεράστιο track "My Baby Cried All Night Long". Έγχορδα, backing vocals που σκοτώνουν, καπνισμένες νότες από πιάνο, τύμπανα στο σωστό tempo και η slo-mo φωνή του Lee συνθέτουν μια απίστευτη ατμόσφαιρα που διαρκεί περίπου 3 λεπτά ενώ θα έπρεπε να διαρκεί τριάντα. Ο στίχος δε, πάει τη φάση πιό μπροστά ("My Baby Cried All Night Long): «Το μωρό μου έκλαιγε όλο το βράδυ, επειδή με είδε να χορευω με την Flow και να νταραβερίζομαι με την Sue». Και μετά δράση-αντίδραση (Last night i cried all night long - This is the sad part): «Εχθές έκλαιγα όλο το βράδυ γιατί είδα το μωρό μου να κάνει τα ίδια πράγματα». Δάκρυα και βροχή. Και Boom! Έκρηξη μες το κατακαλόκαιρο.

