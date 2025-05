O Marc Mac και η «Βρώμικη Παλιά Hip Hop» του

Σε περιόδους που ο όγκος των δίσκων που συγκεντρώνονται στο σπίτι μου είναι μεγάλος, πάντα κατευθύνω το ενδιαφέρον μου στα items που είναι καλά φυλαγμένα από παλιά στα ράφια και δίνουν μια ζεστή σιγουριά στην ψυχή. Γι'αυτό και για την συγκεκριμένη εβδομάδα στο Diggin πάμε βαθιά στο υποσυνείδητο μου επαναφέροντας μνήμες από τα λυκειακά μου χρόνια, τότε που το αίμα έβραζε και η Drum n Bass έδινε και έπαιρνε. Η μουσική βέβαια αυτή δεν έκανε appeal σε όλους-και ο βασικός λόγος ήταν ότι πολύς κόσμος δυσκολεύεται με την χορευτική μουσική που ο ρυθμός δεν είναι στα 4/4 (τέσσερα τέταρτα). Παρ'όλ'αυτά εκεί που θα διάλεγα έναν δίσκο από εκείνη την era τύπου 'Timeless' από Goldie ή 'Mondus Operandi' από Photek βρέθηκα σε κάτι πολύ κοντά σε αυτόν τον ήχο και ιστορία κοφτερή σαν σπαθί katana που χωρίζει όλη αυτή την σκηνή στην μέση με άνεση.

Ο Marc Mac, έτερον ήμισυ των θρυλικών 4Hero και παραγωγός πολλής μουσικής με παρεμφερή ήχο (βλέπε Jungle, Breakbeat) θα καταφέρνει πάντα να με εντυπωσιάζει στο έπακρο κάθε φορά που θα αποφασίσει να κυκλοφορήσει μουσική παραέξω. Ο δίσκος το Marc Mac Presents Visioneers – Dirty Old Hip Hop και η χρονιά το 2006 στα πρώτα κιόλας βήματα της BBE, ενός από τα πιο σημαντικά labels της Βρετανικής urban σκηνής που πάντα έκανε focus στην καλή μουσική του δρόμου, είτε hip hop είναι αυτό είτε jazz είτε afrobeat κλπ. Έχοντας καντάρια μουσικής πίσω του εδώ ο πολυτάλαντος μουσικός διαλέγει να επανασυστήσει στο κοινό κλασσικά hip hop tunes παίζοντας από την αρχή με τον δικό του soulful τρόπο τα samples που οι ίδιοι χρησιμοποίησαν. Μιλάμε για το 2006 οπότε για σχεδον 20 χρόνια πίσω και για κάτι που μπάντες και μουσικοί κάνουν τώρα. Έτσι tracks όπως τα ''Runnin'' των The Pharcyde, ''Dirty Old Bossa Nova'' των A Tribe Called Quest, ''The World is Yours'' του Nas για παράδειγμα ακούγονται τόσο μα τόσο organic ξανά με την ευαισθησία του Marc Mac στο φουλ.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο εν λόγω δίσκος μπαίνει στο τοπ 50 των δίσκων που έχει χρησιμοποιήσει στα sets μου έβερ αφού μιλάμε για το απόλυτο tool. Δεν έχει επανεκδοθεί, πράγμα που σημαίνει πως κρατάει τιμή το βινύλιο και ακούγεται ως σήμερα νεράκι. Για να μην αναφερθώ στο πόσο κατάλληλη εποχή είναι αυτή τώρα για να ακροαστεί.

Άντε και αν σας αρέσει μπορούμε να μπούμε στα άδυτα των 4Hero μετά. Καλοκαίριασε!