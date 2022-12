Το τελευταίο diggin της χρονιάς - σας προετοιμάζω - είναι πολύ σπέσιαλ. Δεν θα μπορούσε να είναι μην είναι βασικά, οπότε το χέρι μοιραία θα πάει στην ελληνική μεριά της δισκοθήκης μου. Και αυτό γιατί τίποτα δεν μιλάει πιο καλά στην καρδιά από την εγχώρια μουσική δισκογραφία, την τρέλα της, τον τρόπο της να ξεχωρίσει και το μοναδικό της χρώμα. Τι συμβαίνει όμως όταν Έλληνες ηχογραφούν εκτός των συνόρων; Ανέκαθεν όλοι οι μουσικοί ανά τον κόσμο παίρναν αρώματα από τις εκάστοτε παγκόσμιες τάσεις μέσα στις δεκαετίες, στην περίπτωση του Ανδρέα Θωμόπουλου όμως τα πράγματα είναι ελαφρώς διαφορετικά.

Ο Ανδρέας Θωμόπουλος είναι γνωστός για τις iconic δουλειές του στον ελληνικό κινηματογράφο αφού είναι πίσω απο εξαιρετικές -πολύ μπροστά απο την εποχή τους- παραγωγές. Μια από αυτές, ικανή να σταθεί σαν περήφανη σημαία στο βιογραφικό του, το Αλδεβαράν του 1975, από όπου παρέλασαν τεράστιες μορφές του Ελληνικού ροκ όπως ο Δημήτρης Πουλικάκος και ο Σταύρος Λογαρίδης. Δεν θα μπορούσα να αφήσω απ'έξω βεβαίως βεβαίως ότι ήταν και ο δημιουργός-σκηνοθέτης του Ασυμβίβαστος, με πρωταγωνιστή τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ο ίδιος έγραψε και έναν απο τους μεγαλύτερους ύμνους αγάπης που έχει τραγουδηθεί απο όλες τις γενιές, το ''Να μ'αγαπάς'' του Παύλου. Η ιστορία θέλει τον ίδιο να το έχει γράψει για την γυναίκα του, αλλά να το έχει δώσει στον Πρίγκιπα του Ελληνικού Ροκ να το πει σε δίσκο του.

Εκτός μεγάλης οθόνης, ο δημιουργικότατος Θωμόπουλος, την περίοδο που ήταν φοιτητής στην Αγγλία, κυκλοφόρησε δύο μεγάλους δίσκους το 1971 στη βρετανική Mushroom που έχει στον κατάλογο της σημαντικούς καλλιτέχνες του ψυχεδελικού ήχου και όχι μόνο. Το εξαιρετικό Born Out Of The Tears Of The Sun, το οποίο ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1970 στα Chalk Farm Studios στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμπλουτίζει τον αγγλικό folk rock ήχο με πινελιές απο Ελλάδα, που γίνονται πιο αισθητές κυρίως στην χροιά του του Θωμόπουλου. Εδώ θα ακούσεις φλάουτα, τρίγωνα, σιτάρ, ελαφριά bongos, πιάνο, λίγο μπουζούκι και κυρίως ψυχεδελικές ακουστικές κιθάρες πλάι στην σχεδόν ερασιτεχνική φωνή του. Με ήρεμη παραγωγή και αρκετά ζεστή μίξη, ο δίσκος περιλαμβάνει οκτώ κομμάτια -στο 3ο, το ''The Stranger'', θα κολλήσεις με την μια όταν ακούσεις τον ελληνικό στίχο και τις μελωδικές γραμμές. Αμέσως θα ζεσταθεί η καρδιά με τους ελληνικούς στίχους, με την μια θα νιώσεις θαλπωρή. Ξένος και απόκοσμος σε έναν πλανήτη που πάντα θα τον κάνει να φεύγει και να αναζητά την τύχη του.

Μουσική να αφήσουμε το 2022 και να μπούμε στο 2023 σε ήρεμους τόνους, συνειδητοποιημένοι και χαλαροί. Μουσική από την Ελλάδα των 70s, από έναν αρκετά σημαντικό καλλιτέχνη που είμαι βέβαιος που πολλοί αγνοούν. Πρώτη έκδοση τσιμπημένη και επανέκδοση απο την Anazitisi Records, με αγάπη και σεβασμό στο ορίτζιναλ. Στο φανταστικό εξώφυλλο ο ίδιος κάθεται στα χαλάσματα, αφήνοντας μια τεράστια μεταφορά να πλανάται στον αέρα.