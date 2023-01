Ποτέ δεν θα καταλάβω γιατί οι Fleetwood Mac άργησαν να εκτιμηθούν απο όλο το πλανήτη. Μιλάμε για μια μπάντα που δεν γίνεται να μην σου αρέσει ρε. Εκτός αν, ας πούμε, δεν σου αρέσει η ποπ. Και η μουσική τους, παρότι βασισμένη στη ροκ και τα μπλούζ, σε γενικότερες γραμμές είναι ποπ. Βέβαια τι ποπ είναι το θέμα. Ποπ έκαναν χιλιάδες μπάντες απο τα 60s και μετά και πολύ καλύτερα απο τους Fleetwood Mac, θα μου πεις, και θα έχεις απόλυτο δίκιο. Με το ίδιο σχεδόν σχέδιο, χρησιμοποιώντας την ίδια σχεδόν μανιέρα, θα πω εγώ. Η αμερικανική αλλά και αγγλική παρέα μαζί που δημιουργήθηκε απο τον μεγάλο Peter Green στο Λονδίνο έχει μετρήσει εκατομμύρια χιλιόμετρα μέχρι σήμερα, συγκινήσεις, πίκρες, χωρισμούς και εκατοντάδες αλλαγές. Δεν θα τα πούμε αυτά εδώ όμως, υπάρχει η Wikipedia για να μάθετε περαιτέρω γι'αυτούς και την τεράστια δισκογραφία τους. Αξίζει να αναφερθεί πως έχουν κυκλοφορήσει άπειρους δίσκους σε όλες τις δεκαετίες, ανοίγοντας έξυπνα την βεντάλια των μουσικών ειδών ανα τα χρόνια, βάζοντας τα δικά τους αρώματα κάθε φορά.

Πάμε τώρα με δυνατές δηλώσεις για να σοκάρουμε τους αναγνώστες μας. Το Mystery to Me που φιγουράρει σήμερα στο Diggin -αν όχι το καλύτερο Fleetwood Mac κατ εμέ- σίγουρα είναι το δεύτερο καλύτερο μετά το παγκοσμίως αποδεκτό Rumors, αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος γι αυτά τα λόγια. Γεγονός είναι πως αυτοί οι δίσκοι χρονικά είναι κοντά αλλά συγκεκριμένα το Mystery to Me είναι και το τελευταίο με την συμμετοχή του πολύ σημαντικού κιθαρίστα Bob Welch και αυτό λέει αρκετά αν σκεφτούμε πως μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές την αρχικής σύνθεσης των Mac μπορείς να καταλάβεις με γυμνό αυτί τι ήρθε και τι έφυγε απο την μουσική τους. Πάμε τώρα στα δικά μας κολλήματα.

Έναν δίσκο τον καταλαβαίνεις απο το πρώτο κιόλας track και δεν θέλω κουβέντα πάνω σε αυτό. Όταν έχεις εναρκτήριο κομμάτι το "Emerald Eyes", ήδη από το πρώτο play τα περιθώρια να μην σου αρέσει είναι ελάχιστα. Τεράστιο χιτ με αρκετές εβδομάδες παραμονή στα radio charts το 1973. Συνεχίζοντας θα κολλήσεις στο πιο αγαπημένο μου τραγούδι που έχει και έναν απο τους πιο όμορφους τίτλους ''Hypnotized''. Το εν λόγω track μπορεί να έχει και το καλύτερο flow που έχεις ακούσει και σοβαρολογώ. Όλη αυτή η συγκίνηση μαζεμένη μέχρι να φτάσεις στο επικό ''Keep on Going'' με τα εξαιρετικά breaks που πλέουν αρμονικά με τις κοφτερές μπασογραμμές και τα φανταστικά έγχορδα. Δεν περιγράφω άλλο.

Πολλές οι εκδόσεις σε λογικές τιμές για βινύλιο. Προτιμήστε παλαιότερες επανεκδόσεις αν όχι US original κόπια. Να μην ξεχάσω, το Mystery to Me έχει και ένα απο τα καλύτερα εξώφυλλα που έχουν δει τα ματάκια μου. Ψυχεδελικό και ποπ μαζί.

Αυτή είναι μια πολύ ωραία και κυρίως ήρεμη περίοδος μετά τις γιορτές για καλή μουσική και αυτός ο δίσκος είναι ότι πρέπει για να τον ανακαλύψετε στα ξεκινήματα του 2023.