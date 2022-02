Με αφορμή τη παράσταση της Ίριδας Καραγιάν Make any sound Make any sound move Make any sound move us, o Νίκος Βελιώτης συνομίλησε με την Άννα Γεωργάτου για το «deep listening» αλλά και για το σύνολο της τριαντάχρονης και πλέον πορείας του στη πειραματική μουσική σκηνή της χώρας.