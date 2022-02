Τα 80s δεν θα πεθάνουν ποτέ. Αυτή ήταν η απόλυτη διαπίστωση μου για άλλη μια φορά ξυπνώντας σε άλλη μια μέρα που θέλω να δώσω αγάπη, μυστήριο και ρυθμό στην ζωή μου. Σε ποια άλλη δεκαετία ο κόσμος ντυνόταν φανταχτερά, βγαίνοντας στους δρόμους όλη μέρα, δίνοντας ραντεβού στις ντισκοτέκ, κάνοντας βόλτες με τις μηχανές τους ως το Σούνιο, ζώντας τις ζωές τους έντονα; Μάλλον από εκεί ξεκίνησε και το φάγαμε όμορφα στα 90s εμείς που ήμασταν στην εφηβεία. Το μαρτυρούν οι ταινίες και δεν είναι ψέματα, η δεκαετία του 1980 ήταν πολύ ελεύθερη και αυτό βγαίνει και στην μουσική που είναι αεράτη, γεμάτη συναισθήματα και ζεστασιά, κι ας βασίστηκε στα σύνθια και τα ''ψεύτικα'' κομπρεσσαρισμένα drums.

Σήμερα την τιμητική του έχει ένα καλά κρυμμένο διαμάντι από τα εγχώρια, τα δικά μας, τα καλά. Σίγουρα πολλοί δεν το γνωρίζετε και πως άλλωστε να το μάθετε - η Ελλάδα το 1980 κυκλοφόρησε πολύ πράμα η αλήθεια είναι. Στον χαμό αυτό μέσα ξεπετάχτηκαν και πολλές πολύ σημαντικές κυκλοφορίες που δεν έφεραν την υπογραφή μεγάλων δισκογραφικών και σημαντικών μουσικών παραγωγών. Εμείς είμαστε εδώ για όλα αυτά, πρώτον γιατί έτσι λειτουργεί το diggin και δεύτερον γιατί πολλά από αυτά έχουν πραγματικά μεγάλη μουσική σημασία.

Ο λόγος για τo Just A Dream των Transport. Ξεκινώντας από την δεύτερη πλευρά, δεν θα κρυφτώ, το "Emotions" είναι η κομματάρα του δίσκου, ένα space disco synth pop αριστούργημα με τα όλα του. Μυστήριο, έρωτα, ρυθμό και μαγεία. Καθαρό dig για dj set, να στείλεις τον άλλον αδιάβαστο μια ώρα αρχύτερα. Αυτός είναι και ο λόγος που η γερμανική No More Pop το επανεξέδωσε σε 7'' με remixes στο πλάι. Συνεχίζοντας με το ομώνυμο "Just a Dream" απλά δικαιώνεσαι. Όλοι οι disco δίσκοι είχαν, εκτός από δυνατά κομμάτια, και slow στιγμές για να χορέψει το ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτή είναι η στιγμή λοιπόν. Μελένια. Δεν θα μπω σε πλήρη ανάλυση του tracklist γιατί πραγματικά όλα τα κομμάτια είναι φανταστικά και οι μουσικοί έχουν παίξει με φαντασία στον εν λόγω δίσκο.

Οι Transport έβγαλαν μόνο ένα Long Player που προφανώς δεν έχει επανεκδοθεί. Ανάρπαστο και ακριβό στην πρώτη του έκδοση, σε πολύ μικρό label, σχεδόν private με 2 κυκλοφορίες όλες κι όλες (η άλλη είναι μπουζουκολαϊκη), αξίζει και το τελευταίο cent, όσο και να το αγοράσετε. Το artwork επίσης είναι φανταστικό, κολάζ κολλημένο στο χέρι. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει πιθανότητα να μην το προσέξετε πάνω σε diggin. Το λάθος είναι πως πολλοί το περνάνε για ''ξένο''. Το Just a Dream των Θεσσαλονικιών Transport κυκλοφόρησε το 1985. Και μόλις μπήκε το "Computer World". Φοβερό groove αδέρφια. Τι ωραία θα ήταν να ζούμε στα 80s πραγματικά.