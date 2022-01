Περίεργος τρόπος για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Χιονίζει. Ας σημειωθεί σε αυτήν τη χρονική στιγμή ότι δεν με συγκινεί τίποτα όσο το καλοκαίρι. Οπότε με τα δίκια μου να γκρινιάζω αδέρφια. Σκέφτηκα να διαλέξω κάτι τελείως διαφορετικό αφού περάσαμε την 100άδα αυτής της στήλης, και να το βάλω κόντρα στον καιρό και ότι θέλει ας γίνει. Καιρό έχει να μπει κάτι ροκ στο Diggin. Καλά μην φανταστείτε, φλώρικο θα είναι, όπως μας αρέσει. Κατεβάζουμε τον δείκτη στην χρονομηχανή στο 1970 ακριβώς και δίνουμε λίγο παραπάνω στην θέρμανση για να το φέρουμε στα ίσα του.

Ταξίδι στο μακρινό Μίσιγκαν της Αμερικής ακριβώς στην αλλαγή δεκαετίας, όταν ακόμα όλα ήταν νωπά από τα sixties, όταν ακόμα οι νεολαίοι δεν είχαν αρχίσει τις σοβαρές τρέλες. Εκεί ακριβώς δημιουργήθηκαν μπάντες που έπαιξαν στο άβολο μεταίχμιο, δίνοντας την αγάπη και τον ρυθμό της προηγούμενης δεκαετίας αλλά και την νωχελική μαγεία που δειλά δειλά είχε αρχίσει να αχνοφαίνεται. Ο λόγος για το υπέροχο ντεμπούτο των The Rationals στην Crewe του 1969. Στα πρακτικά αξίζει να σημειωθεί πως η μπάντα εδραιώθηκε λίγο πριν την έλευση του πρώτου τους Long Player με διασκευές όπως στον Otis Redding και το διάσημο Respect, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση των charts. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, για άλλο λόγο ήρθαμε εδώ.

Την πρώτη φορά που άκουσα το "Glowin" θυμάμαι, έτριψα τα αυτιά και τα μάτια μου πέντε φορές, άφησα την μαγεία του να με καταβάλει και συνέχισα μαζί του. Και η αλήθεια είναι ότι είναι από αυτά τα tracks που δεν είσαι καλά μετά από την πρώτη ακρόαση -πόσο μάλλον όταν το είδα στο Late Night Tales του αγαπημένου Sam Shepherd aka Floating Points. Εκεί βεβαιώθηκα διπλά και έψαξα το βινύλιο -πρώτη έκδοση, βεβαίως βεβαίως. Το κομμάτι αναδύεται μέσα από καταιγίδες, νεροποντές και άγρια τοπία, εκεί όλα τα ξεκινάει μια κολασμένη μπασογραμμή. Αυτές οι δεύτερες φωνές και τα απίστευτα breaks στην μέση και το τέλος. Γλυκιά νοσταλγία.

Μην ρίξουμε όμως και το υπόλοιπο άλμπουμ που έχει λαμπρές στιγμές και έτοιμες να ανακαλυφθούν μέρα με τη μέρα -βλέπε: ''Temptation 'Bout To Get Me'', ''Handbags & Gladrags'', ''Ha Ha'' και πολλά άλλα που είναι μέσα στο κλίμα της εποχής, εκρηκτικά και μελωδικά μαζί. Κι είναι κι αυτά τα fade in - fade out στα tracks εξαιρετικό ψυχεδελικό τρικ θα πω. Το ακούς και στο βινύλιο και ψηφιακά. Και που είστε, μην αισθάνεστε άσχημα αν αγαπήσατε ένα άλμπουμ από ένα κομμάτι μόνο κι ας μην σας έβγαλε να το εξερευνήσετε όλο στο τέλος. Ένα κομμάτι είναι αρκετό για να αγοράσει κάποιος ολόκληρο τον δίσκο κάποιου μουσικού και να μπει μέσω του artwork, στην ψυχοσύνθεση του. Και εδώ το εξώφυλλο είναι φανταστικό, ανέμελο και κυρίως καλοκαιρινό.