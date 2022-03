Στο νέο του Diggin o Ζώης Χαλκιόπουλος επιστρέφει στην Ιαπωνία των αγαπημένων του '70s με το Mirror of My Mind του Ryo Kawasaki.

Έχω μεγάλο θέμα τελικά με όλα αυτά τα releases που έκλεισαν και κυκλοφόρησαν κάπου στα τέλη του 1970. Σκεφτείτε ένα παιδί που περνάει την εφηβεία του σε εκείνη την περίοδο, τι χρώματα, τι αισθητική θα αποκομίσει στο μεταίχμιο από τις αλλαγές που θα ζήσει. Στην μουσική τα πράγματα είναι πιο ενδιαφέροντα αφού περνάει από ανθρώπους που βάσει των ερεθισμάτων θα λειτουργήσουν ανάλογα. Στην περίπτωση που θα αναλύσουμε σήμερα, τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα αλλά όχι κιόλας αφού εκείνη την περίοδο, σχεδόν όλοι οι μουσικοί ρουφάγανε σαν σφουγγάρια κάθε μουσική αλλαγή που ερχόταν κοντά τους. Στην περίπτωση πάλι των μουσικών από την Ιαπωνία προφανώς, ότι είπαμε πολλαπλασιάζεται επί 100.





Ο Ryo Kawasaki είναι από τους πολύ αγαπημένους μουσικούς, πολυεργαλείο και πολυδιάστατος μουσικά. Όντας ενεργός εκείνη την περίοδο, ο ίδιος έχει περάσει σε πολλά φάσματα τις συνθέσεις του. Μιλώντας αναλυτικότερα για το φανταστικό Mirror Of My Mind του 1979 που έχω στο μικροσκόπιο σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ ιδιαίτερα. Σαν να λέμε πως με έναν τρόπο τα όλα μπήκαν σε σωστή σειρά. Στο σύνολο μιλάμε για έναν καθαρόαιμο fusion δίσκο με άπειρες επιρροές από την αμερικάνικη soul και disco, μαζί με λατινοαμερικάνικο ήχο και exotica αισθητική. Υπάρχουν στιγμές που πιστεύεις πως οι περίφημοι Mizell Brothers κατασκήνωσαν στο στούντιο του Kawasaki ή που ο ίδιος είχε στήσει αυτί στις ηχογραφήσεις του Donald Byrd στα τέλη του 1970.



Πολλά τα tracks που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον καθ' όλη την διάρκεια,''Trinkets & Things'', ''In & Out Of Love'' και ''Brasiliana'' που έχει γράψει ο Baden Powell. Αρκετοί και μουσικοί που έχουν συνεργαστεί με τον Kawasaki: Gil Evans, Elvin Jones, Chico Hamilton. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από κιθαρίστας και συνθέτης ο ίδιος, είναι ο δημιουργός του λογισμικού Kawasaki Synthesizer για τον Commodore 64 που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα 80s. Φτάνοντας όπως πάντα στο φυσικό format, ο δίσκος κυκλοφόρησε από την Openskye για τη σειρά Master Sound 76 που έχει φιλοξενήσει αρκετούς σημαντικούς μουσικούς όπως ο Frank Zappa και ο Billy Cobham. Οι εκδόσεις: oρίτζιναλ, 1η και επανέκδοση στις αρχές του 2000. Σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ένας ακριβός και όχι πολύ γνωστός δίσκος που αξίζει να αποκτηθεί και να μαθευτεί. Share the Love.