Επιστρέφοντας στον exotica παράδεισο του Monster Rally

Στο νέο του Diggin', ο Ζώης Χαλκιόπουλος βάζει στο πικάπ το Return To Paradise του Monster Rally.

Νέα εβδομάδα, με αέρα στα πανιά και μαλακτικό στα ρούχα. Αυτή η μυρωδιά που συναγωνίζεται το γκρίζο της πόλης όταν απλώνονται και έρχεται να γίνει ένα με την άνοιξη που μόλις πάτησε το πόδι της στα μέρη μας. Κι εγώ σκέφτομαι: άλλη μια άνοιξη χωρίς νόμιμες βόλτες, άλλη μια φορά που ανοίγει η ψυχή και το σώμα μένει μέσα με περιορισμούς. Εδώ χρειαζόματε υποκατάστατα για να τα καταφέρουμε, να βγούμε από το κουκούλι μας και να ζήσουμε αυτή την όμορφη εποχή όπως της πρέπει.

Η προφορική ιστορία της μουσικής παγκοσμίως λέει πως πολλοί καλλιτέχνες, βάσει της καταγωγής τους, αλλά και του τόπου κατοικίας τους, έγραψαν μουσική κοντά στην αισθητική και την ατμόσφαιρα που τους περιέβαλε κατά καιρούς. Το σημερινό παράδειγμα ίσως δεν είναι απόλυτο και αυτό μας αρέσει πολύ. Ο 33χρονος Ted Feighan από το Οχάιο της Αμερικής, ως Monster Rally, άρχισε να μαζεύει exotica, pop δίσκους, ενώ στην συνέχεια τους ηχογραφούσε για να τους σαμπλάρει. Αποτέλεσμα, ένα πολύχρωμο και αρκετά μυρωδάτο αποτέλεσμα που ακούει στο όνομα Return To Paradise. Ένα όμορφο κολάζ ήχων, θα έλεγε κανείς, όσο κι αν ακούγεται κλισέ. Μόνο που εδώ, τα κομμάτια κόπηκαν άτσαλα και τα fade in και out κρύβουν κυκλοθυμίες, ενώ τίποτα δεν παίζει ακριβώς στο τέμπο, δίνοντας ένα Dilla αποτέλεσμα στο σύνολο. Σε κάποια tracks έχουν χρησιμοποιηθεί έξτρα beats, παρότι τα πιο πολλά τρέχουν μόνα τους σαν samples στα αυλάκια.

Ο κορμός της μουσικής του Monster Rally βασίζεται στην exotica του '50 και του '60 της Αμερικής, ενώ κάπου-κάπου θα συναντήσεις λίγη Ινδία ή Ιαπωνία. Ήχοι από τρεχούμενα νερά, μαγικά πουλιά, θελκτικά tribal κρουστά, μαγικές άρπες και φλάουτα φτιάχνουν ένα ταξιδιάρικο τέρας που μπαίνει και βγαίνει σε κρυφές ανοιξιάτικες πίστες, με κρυμμένα δώρα και χιλιάδες λούπες. Τα εξώφυλλα και γενικότερα το artwork των δίσκων του Monster Rally βασίζεται στο κολάζ, ενώ αποτελείται κυρίως από βλάστηση και 60s αισθητικής φωτογραφίες.

Η δισκογραφία του απαρτίζεται απο 8 Long Player δίσκους και κάποια singles. Εστιάζοντας στα 3 πρώτα, που είναι και τα πιο αγαπημένα μου, βάζω στο πικάπ την...«Επιστροφή στον Παράδεισο» του 2013. Πολύ όμορφος δίσκος. Τρεις εκδόσεις, με επανέκδοση το 2021, αρκετά πικάντικες όλες τους πάραυτα. Αυτό να κάνετε κι εσείς βασικά. Καιρός είναι να μπούμε και πάλι σε σειρά.