Τι καλό έχει να μας πει άραγε ο "Bully" του hip-hop;

Είναι κάτι παραπάνω από γνωστό η ασυνέπεια, η αλαζονεία και η υπερέκθεση του γνώστου rapper / παραγωγού / beat maker από το Chicago, όσον αφορά στην κυκλοφορία δίσκων. Πολλάκις έχουν δημοσιευτεί tracklists, έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες και έχουν δημοσιοποιηθεί promos και teasers για κάτι που τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ! Ενδεικτικό αυτού είναι και η κυκλοφορία ενός mini-movie διαρκείας 29 λεπτών στο X με τίτλο "Bully V1", από τον ίδιο τον Kanye, σε σκηνοθεσία Hype Williams, όπου ο γιος του, Saint West, έβγαζε απανωτά knock-out πληθώρα παλαιστών που ερχόταν κατά πάνω του στο ring, όσο από πίσω έπαιζε σαν soundtrack ο ομώνυμος δίσκος που, μάλλον, αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα μεθαύριο. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα περισσότερα τραγούδια που πρωτοακούσαμε εκεί θα είναι και στον δίσκο με αρκετά από αυτά να βρίσκονται εδώ και καιρό ανεβασμένα και στο Spotify. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο χαοτική είναι η κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά, τόσο στο rollout του δίσκου, όσο και στην ίδια την κυκλοφορία αυτή καθ’ αυτή. Τραγούδια που ανεβαίνουν και ξανακατεβαίνουν, αλλάζοντας μίξη, verses, samples και γενικότερα μορφή, ο Ye, από το μακρινό 2016 και την κυκλοφορία του The Life of Pablo μας έχει συνηθίσει στο να κάνει το κοινό του ένα με την όλη διαδικασία του επαναπροσδιορισμο ενός δίσκου, ακόμα και όταν αυτός έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στα streaming services, μην μπορώντας να διατηρήσει μια σταθερή απόφαση στο τι θα κυκλοφορήσει τελικά και τι όχι. Ενδεικτικό αυτής της αστάθειάς του είναι και το γεγονός πως ενώ πέρσι σε συνεντεύξεις του εκθείαζε την ύπαρξη της AI και έλεγε πως τη θεωρεί ένα χρήσιμο εργαλείο, όπως και το autotune, το οποίο αναμένεται να αξιοποιήσει στις επόμενές του κυκλοφορίες, αρκετοί συνεργάτες του από τότε έχουν δηλώσει πως ο δίσκος αυτός δεν θα περιέχει καμία δημιουργία μέσω AI.

Επίσης ενδεικτικό αυτής της "διπολικότητας" που τον διακατέχει, είναι και όλες οι δηλώσεις που έκανε τα τελευταία 3 χρόνια, πλούσιες σε αντισημιτισμό και ακραία ναζιστική ιδεολογία, ενώ και οι ίδιες του οι πράξεις ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο, με χαρακτηριστικό συμβάν την πρόσληψη του Milo Yiannopoulos, της διαβόητης ακροδεξιάς περσόνας, ως υπεύθυνο προσωπικού στο brand του, "Yeezy". Παρά τις ακραίες και, συχνά, χυδαίες του τοποθετήσεις, τον Ιανουάριο του 2026 δήλωσε δημόσια πως δηλώνει μετανιωμένος για αυτά του τα λεγόμενα και την συμπεριφορά του, αποδίδοντάς τα πάντα στην διπολική διαταραχή που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τον ίδιο από το 2002, όταν και ενεπλάκη σε ένα, σχεδόν θανατηφόρο, ατύχημα με το αμάξι το οποίο του προκάλεσε βλάβη στην εγκεφαλική του λειτουργία. Η διπολική διαταραχή, δεν είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό, καθώς είναι νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική το 2016, μετά από ένα ακόμα μοτίβο εκρηκτικής ανεξέλεγκτης δημόσιας συμπεριφοράς, και μίλησε για αυτό και μέσω της μουσικής του, με τον δίσκο του 2018, ye, όπου και στο ίδιο το εξώφυλλο αναγραφόταν η φράση, «Ι hate being bipolar it’s awesome».

Η αλήθεια είναι πως έχουμε χάσει το μέτρημα από τις προβληματικές και αμφιλεγόμενες δηλώσεις του και τις φορές που ζήτησε συγγνώμη, γεγονός που βέβαια επιβεβαιώνει την διάγνωση του ως διπολική προσωπικότητα. Ο ναρκισσισμός και η αλαζονεία που τον διακατέχει από τα πρώτα βήματα της καριέρας του, ήταν ο πόλος έλξης τεράστιας μερίδας του κοινού που τον ακολουθεί πιστά, όσο βέβαια αυτό δεν τον οδηγούσε στο να ξεπεράσει κάποια όρια. Αυτά τα όρια όσο περνούσε ο καιρός, όχι μόνο δεν τα σεβόταν, αλλά έδειχνε να τα συνθλίβει ολοένα και περισσότερο, με κορύφωση τις προαναφερθείσες αντισημιτικές του δηλώσεις, συνοδευόμενες από περίσσια αυτοπεποίθηση με τη σβάστικα σε Υeezy t-shirt, γεγονός που έκανε την δημόσια εικόνα του να μουτζουρώνεται ολοένα και περισσότερο και μεγάλη μερίδα του κοινού του να αποστασιοποιείται.

Η μεταμέλεια που έδειξε στην αρχή του νέου έτους δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι αληθινή, αυθεντική ή όχι, σίγουρα όμως είναι ένα πρώτο βήμα προς κάποια εξιλέωση, όχι μόνο ως άτομο, αλλά και ως καλλιτέχνης, μιας και αυτή η φθίνουσα πορεία στον χαρακτήρα του είναι το βασικό αντίτιμο και στους τελευταίους του δίσκους. Μοιραία λοιπόν, ενώ τα τελευταία δείγματα κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι, το στάτους του και η πορεία του στη μουσική βιομηχανία είναι κάτι παραπάνω από ισχυρά, και όσο και προχωρήσει ο ίδιος σε τέτοιο ηθικό ξεπεσμό, πάντα μπορεί και να υπάρχει μια μικρή σπίθα ελπίδας πως όλο αυτό θα αλλάξει. Ας ελπίσουμε πως η δημόσια μεταμέλειά του να αποτελέσει αυτήν την εναρκτήρια σπίθα για ένα σπουδαίο μουσικό comeback. Προσωπικά, όσο καιρός και να περάσει, δεν θα σταματήσω να ελπίζω σε μια καλή κυκλοφορία από έναν άνθρωπο που έχει μία από τις πλουσιότερες και πιο πολυδιάστατες δισκογραφίες, όχι μόνο στον χώρο της ραπ, αλλά και στην μουσικό γίγνεσθαι του 21ου αιώνα γενικότερα.