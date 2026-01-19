H Dolly Parton πέρα από τα στερεότυπα

Δεν υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει τα ορόσημα της καριέρας της Dolly Parton. Η αμεσότητά της, η ζεστή προσωπικότητά της, το πηγαίο χιούμορ της, η τολμηρή σκηνική της παρουσία και η ποιότητά της της ως συνθέτρια και ερμηνεύτρια είναι το δίχως άλλo εντυπωσιακά και σπάνια στο σύμπαν της country. Από την ημέρα που εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1960 μέχρι και σήμερα, υπήρξαν και άλλες πολύ σπουδαίες και επιτυχημένες τραγουδίστριες της country. Υπάρχει όμως μόνο μία Dolly Parton.

Η Dolly Rebecca Parton γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946) στην κομητεία Σέβιερ του Τενεσί και μεγάλωσε με πολύ λίγα χρήματα σε μια καλύβα ενός δωματίου. H ταπεινή της καταγωγή έγινε το θέμα για πολλά από τα πιο διάσημα τραγούδια της, ενώ και η ίδια διατήρησε πάντα την ενσυναίσθηση για τους κοινωνικά ευάλωτους. Σε ηλικία 10 ετών, η Parton εμφανιζόταν σε τοπικά προγράμματα και στα 13 της έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο περίφημο Grand Ole Opry με μια ερμηνεία του "You Gotta Be My Baby" του George Jones, το οποίο τραγούδησε με τον θείο της. Αυτή η γεύση από τη λάμψη της μεγάλης πόλης ήταν σπάνια για την Parton. Στο σπίτι της στα Smokey Mountains, υπήρχαν 12 στόματα για να τραφούν με περιορισμένες δυνατότητες. Η ίδια μετά το λύκειο μετακόμισε στο Νάσβιλ, όπου άρχισε να κάνει όνομα ως τραγουδοποιός. Αλλά η καριέρα της ως ερμηνεύτρια απογειώθηκε πραγματικά όταν ο τραγουδοποιός Porter Wagoner της έδωσε μια εβδομαδιαία θέση στο δημοφιλές τηλεοπτικό του show. Η σέξι με το κοφτερό πνεύμα και την εκπληκτική φωνή κέρδιζε ή ράγιζε τις καρδιές ενός από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κοινά της χώρας.

Αφού η Parton γνώρισε επιτυχία κάνοντας ντουέτα με τον Wagoner, άρχισε να κυκλοφορεί σόλο υλικό με το ντεμπούτο single "Just Because I'm A Woman" το 1968 και τελικά έφτασε το πρώτο της τραγούδι στο Νο. 1 με το "Joshua". Κανένα όμως δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το "Jolene", το οποίο εκτοξεύτηκε στα country charts στο Νο. 1 το 1973 και παρέμεινε στο Hot 100 για οκτώ εβδομάδες.

Η Parton τερμάτισε την επαγγελματική της σχέση με τον Wagoner το 1974, ύστερα από 14 επιτυχίες που έφτασαν μαζί στο Top 10. Ο χωρισμός είχε αντίκτυπο στην καριέρα της: ενέπνευσε το "I Will Always Love You", ένα από τα πιο δημοφιλή singles όλων των εποχών.

«Προσπαθούσα να ξεφύγω μόνη μου επειδή είχα υποσχεθεί να μείνω στην εκπομπή του Wagoner για πέντε χρόνια. Ήμουν εκεί για επτά», εξήγησε στο CMT το 2011. «Και τσακωθήκαμε πολύ. Μοιάζαμε πολύ. Ήμασταν και οι δύο πεισματάρηδες. Και οι δύο πιστεύαμε ότι ξέραμε τι ήταν καλύτερο για εμάς. Λοιπόν, πίστευε ότι ήξερε τι ήταν καλύτερο και για μένα, και εγώ πίστευα ότι ήξερα περισσότερα για μένα εκείνη την εποχή... Απλώς δεν άκουγε τους λόγους για τους οποίους έφευγα».

Η σόλο καριέρα της καθοδηγήθηκε όχι μόνο από το μουσικό της ταλέντο, αλλά και από την αξιαγάπητη αίσθηση του χιούμορ της και την πληθωρική σκηνική της παρουσία. Αν και η Parton ήταν υποψήφια πολλές φορές, τόσο σόλο όσο και με τον Wagoner, κέρδισε το πρώτο της βραβείο Γκράμι το 1979 για την καλύτερη γυναικεία country φωνητική ερμηνεία για το τραγούδι "Here You Come Again". Έκτοτε, έχει συγκεντρώσει επτά ακόμη βραβεία Γκράμι, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου για το συνολικό της έργο το 2011.

Με τα χρόνια, η Parton έχει αξιοποιήσει το ταλέντο της σε κλασικούς κινηματογραφικούς ρόλους (9 To 5, Steel Magnolias) και έχει συμμετάσχει σε άλλες επιχειρήσεις, όπως το άνοιγμα του θεματικού πάρκου Dollywood στην κομητεία Sevier και την ίδρυση ενός θεάτρου με την Dixie Stampede της Dolly Parton. Ένα από τα πιο περήφανα επιτεύγματά της είναι το Ίδρυμα Dollywood, το οποίο χρηματοδοτεί τη Βιβλιοθήκη Φαντασίας Dolly Parton και παρέχει ένα βιβλίο το μήνα σε παιδιά σε κοινότητες σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι η Dolly Parton δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ερμηνεύτρια, αλλά και μια πολύ ταλαντούχα συνθέτρια: τις περισσότερες από τις μεγάλες επιτυχίες της, της έχει γράψει η ίδια, κάτι διόλου συνηθισμένο στον ασφυκτικά ανδροκρατούμενο (σε ό,τι αφορά τους συνθέτες) κόσμο της country. Αποδείχθηκε επίσης οξυδερκής επιχειρηματίας, καθώς κατέχει όλα τα δικαιώματα έκδοσης για κάθε τραγούδι που έχει γράψει μέχρι σήμερα. Κάποτε μάλιστα αρνήθηκε στον Elvis τα δικαιώματα ηχογράφησης του "I Will Always Love You" όταν το management του Βασιλιά της είπε ότι θα έπρεπε να παραχωρήσει τα μισά δικαιώματα έκδοσης προκειμένου να το τραγουδήσει ο Elvis.

Σε ό,τι αφορά τη συνήθως εντυπωσιακή και λαμπερή της εμφάνιση, η ίδια έχει δηλώσει: «Θα το έκανα ακόμα κι αν δεν ήμουν στον χώρο του θεάματος. Θα ήμουν σερβιτόρα που θα ξόδευε όλο μου το μισθό σε μακιγιάζ, χλωρίνη και ψηλοτάκουνα παπούτσια... Δεν είμαι φυσική καλλονή. Δεν είναι ότι είμαι όμορφη με όλα αυτά τα πράγματα -- απλώς αυτό μου αρέσει και με κάνει να νιώθω άνετα».

Η ίδια αποπνέει σταθερά αυτοπεποίθηση: «Πάντα είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στο ταλέντο μου και στην προσωπικότητά μου», είπε κάποτε.

Η ακλόνητη αφοσίωση της Parton στους άλλους αποκαλύπτεται ακόμη πιο βαθιά στις σχέσεις της με την τοπική κοινότητά της. Έχει στήσει το φιλανθρωπικό της έργο και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην πόλη της, την κομητεία Σεβιέρ, προκειμένου να παρέχει θέσεις εργασίας στην εργατική κοινότητα. Έχει μιλήσει ανοιχτά για το bullying και την πατριαρχία και κηρύττει την ισότητα για ανθρώπους κάθε χρώματος, φύλου και κοινωνικής τάξης.

Πριν από τρία χρόνια, η Parton κυκλοφόρησε το τελευταίο της μέχρι στιγμής άλμπουμ, 47ο στην καριέρα της, με τον τίτλο Rockstar, που αποτελείται από μια σειρά από ντουέτα (με Ann Wilson, Rob Halford, Nikki Sixx, Linda Perry).

Mε τον ιδιαίτερο συνδυασμό καλλιτεχνικού ταλέντου, λαϊκής γοητείας και πνευματώδους χιούμορ, η Dolly Parton έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι υπερβαίνει κατά πολύ το στερεότυπο της «ξανθιάς χαζογκόμενας», που της έχουν κατά καιρούς αποδώσει.

15 τραγούδια για να αγαπήσει κανείς την Dolly Parton:

15. Yellow Roses (από το album White Limozeen, 1989)

Το “Yellow Roses” εμφανίστηκε σε μια απελπιστική στιγμή για την Parton, η οποία σηματοδότησε την επιστροφή της στην country μουσική μετά την εμπορική αποτυχία του pop Rainbow το 1987. Ως αποτέλεσμα, η τραγουδίστρια σημείωσε δύο singles που έφτασαν στο νούμερο ένα των country charts μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ: τα “Yellow Roses” και “Why'd You Come In Here Looking Like That”. Βγάζοντας στο προσκήνιο μια άλλη οικεία εμπειρία, το τραγούδι ασχολείται με την ιδέα ενός πρώην εραστή που φαίνεται επιθυμητός και δελεαστικός. Αρχικά, η εμφάνιση του πρώην εραστή συζητείται σχολαστικά, καθώς η Parton τονίζει τις καουμπόικες μπότες και τα στενά τζιν του που θυμίζουν την εικόνα του ονείρου μιας καουμπόισσας. Περίεργη και σαστισμένη, η Parton συλλογίζεται το κίνητρο πίσω από την παρουσία του πριν εμβαθύνει στο παρασκήνιο της σχέσης τους, αποκαλύπτοντας ότι είναι άπιστος και συναισθηματικά απόμακρος.

14. Jeannie's Afraid of the Dark (από το album Just the Two of Us, 1968)

Τα απίστευτα παραγωγικά χρόνια συνεργασίας της Dolly με τον Porter Wagoner, από το 1967 έως το 1976, απέδωσαν δεκάδες κλασικά τραγούδια, πολλά από τα οποία φέρουν την αδιαμφισβήτητη πινελιά της στη σύνθεση τραγουδιών. Στο τραγούδι αυτό το ντουέτο αφηγείται με τις φωνές μιας μητέρας και ενός πατέρα, που αναλογίζονται τον φόβο της κόρης τους για το σκοτάδι μετά από μια επίσκεψη σε ένα νεκροταφείο. Η Dolly δίνει ένα ανατρεπτικό τέλος, με τον Wagoner να δανείζει έναν στίχο που λέγεται «σπασμένος άντρας» για να σφραγίσει τη συμφωνία. Η Dolly κατακτά την τέχνη του να μετατρέπει μια απλή, οικεία φράση σε ηχηρό οικογενειακό δράμα.

13. I've Been This Way Too Long (από το album The Right Combination - Burning the Midnight Oil, 1972)

Αυτό το γοητευτικό ντουέτο φέρνει ένα ζευγάρι που μαλώνει (ξανά, την Dolly και τον Wagoner, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο από την “Jeanie”) εναντίον του άλλου, αλλά καθιστά σαφές ότι τσακώνονται μόνο για πλάκα. Δεν υπάρχουν πολλά ερωτικά τραγούδια που βασίζονται σε μια αίσθηση αμοιβαίας ανυπακοής. Αλλά εδώ, σε λίγα σύντομα, εσκεμμένα τετριμμένα λεπτά, βλέπουμε ένα πλήρως υλοποιημένο ζευγάρι, ο καθένας από τους οποίους υπερηφανεύεται για την άρνησή του να αλλάξει αυτό που είναι, εναρμονιζόμενοι καθώς επιμένουν, «Δεν μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που είμαι, είμαι τόσο πολύ καιρό».

12. Little Sparrow (από το ομώνυμο album, 2001)

Παρά την εμπορική επιτυχία της Parton στην mainstream country και ποπ, η ίδια δεν φοβάται να ασχοληθεί και με την παραδοσιακή μουσική. Η Parton κυκλοφόρησε μια τριλογία άλμπουμ bluegrass στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και το Little Sparrow (η δεύτερη κυκλοφορία) περιελάμβανε μια συνεργασία με τους Nickel Creek καθώς και μια διασκευή του "Seven Bridges Road". Ολόκληρος ο δίσκος προσφέρεται για αρμονίες και συνεργασίες, αλλά το ομώνυμο κομμάτι ξεχωρίζει ως μια επίδειξη των φωνητικών δυνατοτήτων της Parton. Στιχουργικά, το τραγούδι είναι μια σπάνια στιγμή ευθραυστότητας για την εκρηκτική σταρ, με μια παρηγορητική φωνή που προτρέπει τον ακροατή: «Ποτέ μην εμπιστεύεσαι τις καρδιές των ανθρώπων». Είναι ένα γλυκόπικρο τραγούδι που δεν διαθέτει τη συνηθισμένη ευθυμία της Parton, αποκαλύπτοντας το βάθος της ως τραγουδοποιού και ερμηνεύτριας χωρίς περιττές πολυτέλειες.

11. Do I Ever Cross Your Mind (από το album Heartbreak Express, 1982)

Ο πλούτος των φωνητικών αρμονιών σε αυτό το τραγούδι είναι από μόνος του ένα αριστούργημα. Η ντελικάτη φωνή της Parton αιωρείται πάνω στις πλούσιες, βραχνές φωνής των δεύτερων τραγουδιστών της. Η ενορχήστρωση είναι κλασική, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τα στιχουργικά θέματα του τραγουδιού, τη νοσταλγία και τον ανεπαίσθητο, επίμονο φόβο ότι οι καλύτερες μέρες σου μπορεί να έχουν μόλις περάσει — όταν ήσουν μαζί του. Το "Do I Ever Cross Your Mind" ακούγεται πιο ανάλαφρο από ό,τι απειλεί να είναι το υπονοούμενο νόημά του.

10. Jesus and Gravity (από το album Backwoods Barbie, 2008)

Μετά από μια πολυετή καριέρα ως μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας στην country ή την pop μουσική, η ταπεινότητα που επιδεικνύεται στο "Jesus and Gravity" είναι εντυπωσιακή. Σε αυτό το single της δεκαετίας του 2000, σε συνδυασμό με μια γκόσπελ χορωδία, η Parton σπεύδει να αποδώσει την επιτυχία της τόσο στον Θεό όσο και στο δικό της θάρρος και όχι στη μοίρα ή την τύχη.

9. Down From Dover (από το album The Fairest of them All, 1970)

Ένα από τα πιο θλιμμένα τραγούδια της Dolly. Στοχάζοντας σε θέματα που ήταν πολύ έξω από την ποπ μουσική της εποχής του, το "Down From Dover" χρησιμοποιεί προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες και εικόνες για να φωτίσει την ιστορία μιας γυναίκας που αρχίζει να δείχνει πάρα πολλά για να κρύψει πλέον την εγκυμοσύνη της. Προσπαθεί να διατηρήσει την ελπίδα καθώς περιμένει τον πατέρα του μωρού να έρθει «από το Ντόβερ» για να βοηθήσει, αλλά εν τω μεταξύ οι συνέπειες συσσωρεύονται. Η συμπονετική αλλά αμείλικτη άποψη της Dolly ακολουθεί την αφήγηση σε ένα τραγικό τέλος με ατρόμητο ποιητικό έλεγχο.

8. Old Flames Can’t Hold A Candle To You (από το album Dolly, Dolly, Dolly, 1980)

Αν και δεν γράφτηκε αρχικά από την Parton, αυτή η συγκεκριμένη μπαλάντα γνώρισε μια αναβίωση όταν εφάρμοσε τη μαγεία της. Μέσα στο τραγούδι, η Parton τραγουδάει για περασμένα ειδύλλια, παρέχοντας σιγουριά καθώς αυτές οι «παλιές φλόγες» ανήκουν στις περασμένες εποχές και ξεθωριάζουν από τη μνήμη στο φως της τωρινής αγάπης. Το σύνδρομο του απατεώνα σε μια σχέση είναι κάτι με το οποίο όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Στην εκδοχή της Parton, οι προηγούμενες σχέσεις δεν συγκρίνονται με την τωρινή αγάπη, ένα συναίσθημα παρόν στην συγκινητική και δυνατή εκφορά των λέξεων: «Sometimes at night I think of old lovers I’ve known / I remember how holding them helped me not feel so alone / Then I feel you beside me and even their memories are gone / Like stars in the night lost in the sweet light of dawn».

7. Here You Come Again (από το ομώνυμο album, 1977)

Το “Here You Come Again” αποτελεί άλλη μια περίπτωση ενός εξωτερικού τραγουδιού που η Parton αγκάλιασε μοναδικά. Δημιουργημένο από τους Barry Mann και Cynthia Weil, το τραγούδι κατέλαβε κεντρική θέση ως το ομώνυμο τραγούδι και το ντεμπούτο single από το άλμπουμ της του 1977. Το άλμπουμ σηματοδότησε μια crossover επιτυχία για την Parton, συνδυάζοντας κάντρι και ποπ επιρροές, με το “Here You Come Again” να μεταφέρει πόνο καρδιάς και ανθεκτικότητα καθώς η Parton τραγουδάει για την επιστροφή ενός πρώην εραστή. Προσγειωμένο στην αγκαλιά της Parton, αφού η Brenda Lee το απέρριψε, η τραγουδίστρια της κάντρι αυστηροποίησε τους κανόνες στις μουσικές ενορχηστρώσεις. Ταυτόχρονα, ωστόσο, ήταν έτοιμη να αμφισβητήσει οποιονδήποτε την περιέγραφε ως κάτι άλλο εκτός από country.

6. My Tennessee Mountain Home (από το ομώνυμο album, 1973)

Αν υπάρχει ένα πράγμα που η Parton λατρεύει να φέρνει στην επαγγελματική της δουλειά, αυτό είναι ο ρεαλισμός. Συχνά επικαλούμενη εμπειρίες που καθόρισαν την παιδική της ηλικία και τη γενική της ανατροφή, η εστίαση της Parton στις προσωπικές της σκέψεις και συναισθήματα είναι αναμφισβήτητα αυτό που την κάνει τόσο αγαπητή παγκοσμίως. Το "My Tennessee Mountain Home" αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αυτοβιογραφίας, ενός άλμπουμ τόσο προσωπικού που το τραγούδι τελικά έγινε το μουσικό θέμα για το πάρκο Dollywood. Το ομώνυμο άλμπουμ δεν τα πήγε τόσο καλά, τουλάχιστον όχι όσον αφορά τη θέση στα charts. Ωστόσο, παραμένει ένα αγαπημένο άλμπουμ μεταξύ των θαυμαστών της, οι οποίοι επαινούν τους εσωστρεφείς στίχους του και τις υποβλητικές εικόνες που αντανακλούν τα παιδικά της χρόνια στην επαρχία του Τενεσί.

5. Coat of Many Colors (από το ομώνυμο album, 1971)

Ένα κομμάτι που κυριολεκτικά γράφτηκε πάνω σε μια απόδειξη στεγνού καθαρισμού, επειδή είχε πάνω της τις χειρόγραφες σημειώσεις της Parton. Αυτές οι σημειώσεις ήταν ιδέες που είχε το 1969 για ένα τραγούδι που τελικά θα ονομαζόταν “Coat of Many Colors”, και θα απαθανατιζόταν για πάντα μέσω του Porter Wagoner, ο οποίος αποφάσισε να εκθέσει την απόδειξη σε περίοπτη θέση μόλις το τραγούδι έγινε επιτυχία.

Το “Coat of Many Colors” έγινε γίνει μια αγαπημένη επιτυχία για πολλούς λόγους. Αφενός, αναδεικνύει την τάση της Parton να αποδίδει τους στίχους με βαρύγδουπο συναίσθημα. Αφετέρου, κρύβει στην καρδιά του μια ιστορία που μπορεί κανείς να τη γνωρίσει, μια ιστορία που εμβαθύνει στις παιδικές εμπειρίες της ίδιας της Parton , συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων για «εκφοβισμό, για αγάπη, για αποδοχή, για καλούς γονείς», όπως το θέτει η ίδια.

4. I Will Always Love You (από το album Jolene, 1974)

Το “I Will Always Love You” είναι ένα από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Η γένεσή του έγκειται στην καθοριστική επιλογή της Parton να διακόψει τους επαγγελματικούς δεσμούς της με τον Wagoner το 1974. Μετά από αυτή την απόφαση, δημιούργησε μια διαχρονική μπαλάντα αγάπης — μια σύνθεση που έγινε αίσθηση για την τραγουδίστρια τρεις φορές. Ένα τραγούδι τόσο πολύτιμο για την σταρ της country που αρνήθηκε ακόμη και κάποτε να τραγουδήσει στον Elvis, το “I Will Always Love You” είναι ίσως η πιο προσωπική στιγμή της Parton. Οι νεαρότεροι το γνωρίζουν από τη Whitney Houston.

3. Wildflowers (από το album Trio, 1987)

Το “Trio” ήταν το πρώτο άλμπουμ που ηχογράφησαν από κοινού η Dolly Parton, η Emmylou Harris και η Linda Ronstadt. Πλέον έχει καταχωρηθεί για πάντα στο Grammy Hall of Fame. Ανάμεσα στην αξιαγάπητη αρμονία των τριών μουσικών θεοτήτων της country, η ωδή της Parton στην περιπλάνηση ξεχωρίζει. Είναι ενδιαφέρον ότι η αρχική ηχογράφηση περιελαμβάνει μόνο άρπα, ακουστική κιθάρα που παίζει η Harris και βιολί, μια λιτή ενορχήστρωση που υπογραμμίζει τη νοσταλγία του λαϊκού τραγουδιού των Απαλαχίων. Οι στίχοι εκφράζουν μια αίσθηση ανησυχίας και μια επιθυμία για εξερεύνηση, χρησιμοποιώντας τα αγριολούλουδα ως μεταφορά: «Wildflowers don’t care where they grow».

2. Jolene (από το ομώνυμο album, 1974)

Tο “Jolene” είναι το καλύτερο παράδειγμα η μινιμαλιστικής country-pop. Είναι λιτό και γυμνό, με το έντονο παίξιμο της κιθάρας να περιβάλλει την παρακλητική απελπισία της Parton. Δεν είναι μια ιστορία ή μια οπτική γωνία που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην τέχνη — μια γυναίκα παρακαλεί μια άλλη να μην κλέψει τον άντρα της, παρόλο που είναι ικανή να το κάνει. Είναι ευάλωτο, ταπεινωτικό να το παραδέχεσαι — ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε εύκολα να κλέψει τον εραστή σου. Είναι μια άτυπη εκδήλωση ανασφάλειας, που αποκαλύπτεται σε μια ειλικρινή, ακλόνητη παραδοχή. Είναι αυτή η αυστηρή, ψυχρή φύση της οπτικής γωνίας της Parton που σε συνεπαίρνει, και οι σκληρές ακουστικές κιθάρες που βρίσκονται από κάτω είναι φρενήρεις, μεθοδικές και ανήσυχες — όπως ακριβώς και ο πρωταγωνιστής του τραγουδιού.

Just Because I’m A Woman (από το ομώνυμο album, 1968)

Η Parton αγωνίζεται ενάντια στα αρνητικά στερεότυπα από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Στο ντεμπούτο της το 1967, η Parton επιβεβαίωσε τη θέση της ως ολοκληρωμένη μουσικοσυνθέτρια ηγέτιδα στην country μουσική, ενώ παράλληλα κατήγγειλε τον μισογυνισμό ως απάντηση στις συνεχείς ερωτήσεις του συζύγου της για την ερωτική της ιστορία:

«My mistakes are no worse than yours / Just because I’m a woman», τραγουδάει η Parton, επικρίνοντας τα σεξιστικά διπλά μέτρα και σταθμά καθώς ισχυρίζεται: «Now I know that I’m no angel / If that’s what you thought you’d found / I was just the victim of / A man that let me down».