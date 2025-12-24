Τα 3 τελευταία σημειωμένα πράγματα στην ατζέντα μου για το 2025

Δίπλα στα τελευταία ραντεβού με γιατρούς και τις υπενθυμίσεις για εξόφληση λογαριασμών σκάνε πάντα σαν κατακλείδα του έτους, 2-3 πράγματα που στριμώχνονται μέσα στο πρόγραμμα των ημερών ανάμεσα σε τρεξίματα και προθεσμίες στα κενά των ημερολογίων που είναι γεμάτα τελευταίες υποχρεώσεις, στη δική μου, ατζέντα, μάλιστα, μαρκάρονται με ροζ stabilo και γράφουν τον επίλογο της χρονιάς.

Μια συναυλία, μια ταινία και μια ραδιοφωνική εκπομπή θα κλείσουν το προσωπικό μου 2025 με ένα βαθύ κρυμμένο μήνυμα για ησυχία, βραδύτητα παρατήρηση και περισυλλογή, πάντα με κέντρο τον άνθρωπο, τις σχέσεις και την ανθρώπινη ζωή, πάντα από δημιουργούς με punk καρδιά και διάθεση για χορό.

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

"Mother Father Sister Brother", του Jim Jarmusch

5 χρόνια μετά το “The Dead Don’t Die” (2019) ο Jim Jarmusch επιστρέφει, κατακτά τον Χρυσό Λέοντα (Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, 2025) χωρίς κανείς να το περιμένει, και κερδίζει για ακόμα μία φορά το στοίχημα επιβεβαιώνοντας ότι προτιμά να γυρίσει “μια ταινία για έναν τύπο που κάνει βόλτα τον σκύλο του, παρά για τον Κινέζο Αυτοκράτορα”.

Χριστούγεννα στις μεγάλες οθόνες της Ελλάδας ένα τριμερές δραματοποιημένο πορτρέτο οικογενειακών σχέσεων, δομημένο σε τρεις ξεχωριστές ιστορίες ίσης διάρκειας περίπου, που εκτυλίσσονται σε διαφορετικές χώρες. Παρατηρητές μιας αμερικανικής ιστορίας με δύο ενήλικα αδέλφια που ξεκινούν μια επίσκεψη στον απομονωμένο πατέρα τους ανησυχώντας για την ψυχική του υγεία και καταλήγουν να τσουγγρίζουν νερό μαζί του, μια ιρλανδική ιστορία με δύο πολύ διαφορετικές αδελφές που συναντούν τη μητέρα τους- επιτυχημένη συγγραφέα ρομαντικών best seller και μια γαλλική ιστορία με τα δίδυμα αδέρφια που αντιμετωπίζουν την απώλεια των γονιών τους, κι αυτή η τελευταία αφήγηση σαν να φέρνει κάτι από την οικογένεια του ίδιου του Jarmusch.

Aργοί ρυθμοί που σου επιτρέπουν να παρατηρείς μικρές λεπτομέρειες και να “ακούς” κάτι μέσα στις σιωπές, μικρή δράση, -χαρακτηριστικό που έχουμε δει στις καλύτερες στιγμές του Jarmusch-, έκρηξη καμιά, ρεαλισμός, ευαισθησία, πορτρέτα ψυχογραφικά, βαθιά διαπραγμάτευση των οικογενειακών δεσμών.

Ensemble cast που περιλαμβάνει ονόματα, όπως Adam Driver, Cate Blanchett, Tom Waits, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Vicky Krieps και Indya Moore.

Τρυφερό, ειρωνικό, με διάσπαρτο χιούμορ ανάμεσα σε διακριτικές σκηνές καθημερινότητας, στοχαστικό πορτρέτο των ανθρώπων και των σχέσεών τους, ευαισθησία, απλότητα, διάθεση ελαφριά, αλλά και βαθιά ανθρώπινη θεώρηση των σχέσεων.

“Father Mother Sister Brother” μια ταινία χαμηλών τόνων, αλλά πλούσιας παρατήρησης, ό,τι πρέπει για την ημέρα των Χριστουγέννων που ούτως ή άλλως όλα κυλάνε αργά, σιωπηλά, με χώρο για στοχασμό και ψυχολογική λεπτότητα.

https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/father-mother-sister-brother-cinobo-patision/

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Paka Paka στο AUX CLUB

Μια μπάντα που δεν έχει αποκαλύψει ακόμα πολλά για τη δημιουργία της και τα σχέδιά της και στην μεταξύ μας συνομιλία προτιμά να μην λέει ακόμα πολλά είναι οι Paka Paka που θα κλείσουν στο AUX CLUB τη συναυλιακή μας χρονιά κι εμείς περιμένουμε πώς και πώς για αυτό.

Τους συναντήσαμε το καλοκαίρι σε φεστιβάλ σε Σούγια και Χανιά και live στην έδρα τους στη Θεσσαλονίκη. Οι περισσότεροι από τους φετινούς συμμετέχοντες στο “Αγοραφοβικό”, όταν ρωτήθηκαν ποια μπάντα θα συμπεριελάμβαναν στο line up του φεστιβάλ, ανέφεραν το όνομά τους. Σάββατο 3 Μάϊου στο “An” μας έδειξαν ποιοι είναι και τι κάνουν και το είχαν κάνει και τον Φλεβάρη στο Bad Tooth.

Οι ίδιοι συστήνονται ως το συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, με αναφορές σε ολόκληρο το φάσμα της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής - από trip hop, dub και techno, μέχρι drum 'n' bass, trance, αλλά και darkwave, avant-garde, punk και industrial. Ο σκοπός τους είναι ένας, όπως αναφέρουν: να μας ισοπεδώσουν στον χορό. Το έχουν κι αυτοί ανάγκη άλλωστε. Εμφανίζονται σε συναυλιακούς χώρους, εκθέσεις, καταλήψεις και ιδιωτικά πάρτυ από το 2010, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει ηχογραφήσεις. Στις πολύωρες εμφανίσεις τους (ρεκόρ η αδιάκοπη εξάωρη συναυλία τους στο Βόλο το 2018), το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με μια τελετουργία γεμάτη τόνους ενέργειας.

Οι Paka Paka στο AUX θα παρουσιάσουν κομμάτια από το επερχόμενο άλμπουμ τους, που αναμένεται την Άνοιξη του 2026, ενώ την οπτική εμπειρία θα επιμεληθεί ο Νίκος “Lopez” Κεχαγιάς, με φωτισμούς που θα απογειώσουν όλη τη στιγμή.

Τα live τους συνήθως διαρκούν ένα καλό δίωρο και ξεσηκώνουν μέχρι και τον τελευταίο παρόντα. Στο Spotify δεν θα τους βρεις, στο You Tube μπορείς να πάρεις μια πολύ μικρή γεύση μέσα από 2-3 ερασιτεχνικά βιντεάκια και το ολόφρεσκο video clip για το “Άδειος” που μόλις κυκλοφόρησε σε σκηνοθεσία Γιώργου Φιλίππου.

To “Distant Days” ακούσαμε το 2021 στο Bandcamp, τότε που εμφανίστηκαν με γραμματοσειρά που θυμίζει “Pac Man” και τον υπότιτλο χειροποίητη χορευτική μουσική (“Handmade Dance Music”).

Το όνομα τους προέκυψε από ένα δικό τους inside joke και σχετίζεται με τον ήχο των οργάνων. “Πάμε για Paka Paka” φαίνεται να είναι μια συνηθισμένη ατάκα πριν τις πρόβες τους, μου αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πάνος.

Χορευτική ηλεκτρονική μουσική με φυσικά όργανα από τους Πασχάλη Ιγνατιάδη (τύμπανα, ηλεκτρονικά κρουστά), Πάνο Παπάζογλου (ηλεκτρικό μπάσο, fx, φωνή), Mr Rooster (φωνή) και το κομπιούτερ του που τραγουδάνε για την καταστροφή του σύμπαντος, εκτελώντας ταυτόχρονα αδέξιες χορευτικές κινήσεις, Γιάννη Γκουντάνο (ηχοληψία, fx) και Νίκο Lopez Κεχαγιά στους φωτισμούς.

Πεντάδα εγγύηση χωρίς αναπληρωματικούς.

“Οι Paka Paka είναι η καλύτερη μπάντα των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Ποντιακή τέκνο με νησιώτικο rock’n’roll” διαβάζω σε ένα σχόλιο στο You Tube στα λίγα βιντεάκια που κυκλοφορούν. Δεν ξέρω αν θα τους περιέγραφα έτσι ακριβώς, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι η μπάντα που μπορεί να σου χαρίσει την καλύτερη ζωντανή χειροποίητη ηλεκτρονική μουσικοχορευτική εμπειρία πριν το κλείσιμο της χρονιάς.

Ραντεβού 28 Δεκεμβρίου στο AUX CLUB και θα με θυμηθείς.

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/paka-paka-aux-club/

Sounds On Screen: Sofia Coppola

NTS RADIO

Ένα δίωρο ταξίδι στον κόσμο της auteur του 21ου αιώνα Sofia Coppola που μας θύμισαν φέτος το καλοκαίρι οι Air στο Ηρώδειο και που ποτέ δεν ξεχάσαμε, γιατί οι κόσμοι της Coppola έρχονται και κάθονται μέσα σου σαν ιστορίες που έζησες ο ίδιος προσωπικά άλλοτε χαμένος στην μετάφραση, άλλοτε ακροβατώντας στην εφηβεία σου με σκοτεινές σκέψεις δίπλα στις παρθένες αδερφές σου, κι άλλοτε επανεξετάζοντας τις σχέσεις σου και τον εαυτό σου, προσπαθώντας να ισορροπήσεις ανάμεσα στη μητρότητα, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ταυτότητα.

Στιγμές από τα soundtracks που καθορίζουν τη διαχρονικά über cool μουσική της επιμέλεια, εμβληματικές ερμηνείες από τις ταινίες της, ηχητικά αποσπάσματα από το πρώιμο έργο της, συνεντεύξεις και πολλά ακόμη. Αν και η απόλυτη αισθητική της Coppola σε όλα τα επίπεδα έχει συχνά ισοπεδωθεί και υιοθετηθεί ως απλώς «ένα vibe» από moodboards του Pinterest και αρχειακούς λογαριασμούς στο Instagram, οι ίδιες οι ταινίες της κάθε άλλο παρά επίπεδες είναι. Η Coppola φτάνει στον τρυφερό πυρήνα της ζωής των ανθρώπων, όταν βρίσκονται σε μετάβαση, σε διαδικασία εξέλιξης, στη μοναξιά ή ολοκληρωτικά χαμένοι. Με ένα βλέμμα που μεγεθύνει τη λεπτότητα των ανθρώπινων σχέσεων, μεταμορφώνει αυτά τα προσωπικά βάσανα σε ονειρικά πορτρέτα χαρακτήρων. Το NTS Radio παρουσιαζει ένα εμβληματικό αφιέρωμα στην Sofia Coppola στην εκπομπή "Sounds on Screen" σε επιλογή και μίξη της Florence Scott-Anderton. Η εκπομπή δημοσιεύτηκε στις 27 Νοεμβρίου 2025 με μουσική και ήχους από την καριέρα της Sofia Coppola, αλλά μπορείς να την βρεις και σήμερα στον επίσημο ιστότοπο της NTS ή στο SoundCloud.

Εξαιρετική πηγή για όσους ενδιαφέρονται για τις ταινίες της Sofia Coppola, την αισθητική της και την ξεχωριστή επιλογή μουσικής που την χαρακτηρίζει. Η τέλεια επιλογή πριν ή μετά τα οικογενειακά χριστουγεννιάτικα τραπέζια.

https://www.nts.live/shows/sounds-on-screen/episodes/sounds-on-screen-sofia-coppola-27th-november-2025



