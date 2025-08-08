Summer Packing: Αύγουστος 2025

Αύγουστος. Ο μήνας που περιμένουμε 11 μήνες. Να τα χωρέσουμε όλα. Ξεκούραση, ξενύχτια, βιβλία, παιχνίδια, χαλάρωση, ύπνο, έρωτα, ξεγνοιασιά. Κυνηγημένοι από την καθημερινότητα στοιβαζόμαστε σε πλοία, αεροπλάνα και δρόμους, διανύουμε χιλιόμετρα κυνηγημένοι για να βρεθούμε 3,4,5,6,7,10 μέρες μακριά από την χειμωνιάτικη εστία και να τα πετύχουμε όλα.

Αίσθηση ή ψευδαίσθηση, άλλοτε πετυχαίνει και άλλοτε όχι, η θερινή ευτυχία και ανεμελιά φέρνει πάντα λίγες ώρες ανάγνωσης, ακρόασης και θεάματος γιατί, αν μη τι άλλο, η απραξία σού επιβάλλεται τουλάχιστον 4-5 μέρες τον χρόνο από την ίδια τη ζωή που τραβάει αργόσυρτους ρυθμούς, γιατί οι άνθρωποι γύρω σου αποφασίζουν να την αργοπορούν. Τα αυτοκίνητα στην πόλη οδηγούνται αργά, τα γραφεία κλείνουν, τα εμπορικά αδειάζουν, τα μπαρ κατεβάζουν ρολά, οι φίλοι λείπουν, εσύ λείπεις από το γραφείο του μυαλού σου που σου επιβάλλει τις επόμενες 360 ημέρες του κόσμου δουλειά και πειθαρχία.

Παρόν-παρελθόν σε λέξεις, μουσική και εικόνες για όσο κρατήσει ο Αύγουστος.

Το Casablanca να δεις να ηρεμήσει η ψυχούλα σου εκεί στο όμορφο Θησείον για «Να μάθεις να ψάχνεις για αγάπες που θυμίζουν Καζαμπλάνκα, όχι συμβάσεις ορισμένου χρόνου», όπως έγραψε κάποτε ο Λουντέμης κι εκείνη τη Δίκη ενός Σκύλου που πίσω της κρύβει όλη την απανθρωπιά και την αδικία του κόσμου και δύο μάτια ενός σκύλου που τελικά θανατώνονται και βάζεις στη διαπασών τον "Μάρκο" της Πλάτωνος, όταν επιστρέφεις από το σινεμά, και κλαις μία για αυτόν και μία για τον άνθρωπο που ξέπεσε σε ζώο αγριότερο από πριν σε μια ζωή αβίωτη. Η ερώτηση του μικρού ήρωα σε δεύτερο ρόλο στην πρωταγωνίστρια και σκηνοθέτρια Λετίσια Ντος How do you manage to love people αποστομωτική και πέρα για πέρα αληθινή, αφού μάθαμε από τη συνέντευξη της στον κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη ότι προέκυψε από την πραγματική ερώτηση του μικρού συμπρωταγωνιστή της στην ίδια.

Να ακούσεις Dionysians για να καταλάβεις τι σημαίνει εξωτικό ελληνικό γκαράζ ροκ και φόρος τιμής στα 60s (Veego μας, πήρες τη σωστή απόφαση που μας έφερες αυτό το καθηλωτικό επτάιντσο που χωράει στη βαλίτσα μας μέσα στο καλοκαίρι), Ben LaMar Gay και το Yowzers του που εμπνέεται από τα blues, την gospel και την folk και συνδυάζει την τζαζ της Νέας Ορλεάνης, τα τραγούδια της εργατιάς της Αλαμπάμα και την χιπ χοπ του Σικάγο σε ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της εποχής, Maintenant Jamais από Population II με ατμόσφαιρα από Τhe Virgin Suicides μέχρι synth-funk beats, Jeff Buckley, επειδή έρχεται η ταινία για τη σύντομη ζωή του και το μοναδικό Grace και βέβαια το New Sensations του Lou Reed που ταιριάζει σε όλα τα ταξίδια και επίσης έχουμε έναν ακόμα λόγο να φρεσκάρουμε μετά το 45λεπτο Lou Reed: The Sound of the Underground του Louis Dubreuil.

Ξυπόλυτη/-ος με μια γαβάθα καρπούζι και λίγο φέτα να ανοίξεις το laptop και να αναζητήσεις το Studio στο Apple TV+, γιατί είναι η σειρά που έχει παραδώσει ήδη 10 επεισόδια διαμαντάκια που σατιρίζουν το Χόλιγουντ και τις μεγάλες παραγωγές του, βάζοντας στο επίκεντρο τη διαμάχη ανάμεσα στην υψηλή τέχνη και το εύπεπτο σινεμά, και βέβαια δεν είναι τυχαίο που ο Σκορτσέζε δέχεται να περάσει από αυτήν.

Διάβασε τα "Ζωντανά Πλάσματα", γιατί οι Αντίποδες δεν σε πρόδωσαν ποτέ, γιατί ο Μπόρχες και ο Μπολάνιο είναι εδώ σε ένα κράμα πραγματικότητας και μυθοπλασίας, γιατί o Ατσέμι τελικά κατασκευάζει μια ιστορία με χιούμορ που σώζει ό,τι καταρρέει γύρω μας, τον Φλας της Βιρτζίνια Γουλφ από το παρελθόν, μια εντυπωσιακή νουβέλα-βιογραφία, για ένα κοκκινόμαλλο Κόκερ Σπάνιελ, το σκυλάκι της ποιήτριας Elizabeth Barrett, μέσα από τη ζωή του οποίου προβάλλει η ζωή της ποιήτριας και σχολιάζεται η αγγλική κοινωνία των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα και το Από τους Velvets στους Voidoids για να καταλάβεις την ευφυία των ροκ εν ρολ μουσικών και να απολαύσεις μια εύγλωττη μαρτυρία για την αμερικανική εκδοχή του πανκ. Τα κεφάλαια "Ζω σε κινέζικα βράχια" και "Τα βήματα του μοντέρνου χορού" με πρωταγωνιστές τους Pere Ubu (πρώτο καλοκαίρι χωρίς τον David Thomas), Friction και Devo ξεχωρίζω από εδώ και θα καταλάβεις γιατί.

Προσοχή στο τι θα διαλέξεις τελικά από όλα αυτά. Οι αναμνήσεις τους θα πιάσουν όλο τον χειμώνα που έρχεται.