Η Nicki Minaj και το ρουσφέτι που την οδήγησε στην αγκαλιά του Τrump

Η Nicki Minaj δεν έγινε MAGA επειδή διάβασε Hayek. Ούτε επειδή ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισε να μεταμορφωθεί σε δεξιόφωνη version της Ann Coulter με lace front περούκα. Αν πιστέψουμε τη νέα της συνέντευξη στο TIME, η πολιτική της μεταστροφή ξεκίνησε από κάτι πολύ πιο πεζό: το Los Angeles, τη γραφειοκρατία και μία εμπειρία που θυμίζει ανατριχιαστικά ελληνικό ρουσφέτι.

Η Minaj περιγράφει πως τα τελευταία χρόνια το σπίτι της στο LA βρέθηκε επανειλημμένα στόχος “swatting” επιθέσεων − δηλαδή ψεύτικων emergency calls που οδηγούν ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις SWAT έξω από το σπίτι κάποιου, συχνά μέσα στη νύχτα. (Η πρακτική θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη και στις ΗΠΑ έχει συνδεθεί ακόμα και με θανάτους.)

Σύμφωνα με την ίδια, προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια από το γραφείο του Gavin Newsom, του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια, όμως όπως υποστηρίζει, αγνοήθηκε πλήρως. Εκεί αρχίζει και το πραγματικά κωμικό κομμάτι της ιστορίας. H Nicki Minaj περιγράφει το political awakening της σχεδόν σαν Ελληνίδα που ανακάλυψε ότι «αν δεν έχεις άνθρωπο, δεν γίνεται δουλειά». Τη λύση, όπως λέει, της την έδωσε τελικά η Anna Paulina Luna, Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Φλόριντα και ένθερμη υποστηρίκτρια του Donald Trump. Η Luna φέρεται να τη βοήθησε να έρθει σε επαφή με υπηρεσίες ασφαλείας και ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές, κάνοντάς τη Nicki, σύμφωνα με τα λόγια της, να νιώσει για πρώτη φορά ότι κάποιος «την άκουσε» πολιτικά. Και κάπου εκεί, πάνω από τη ροζ περούκα φόρεσε το «κόκκινο καπέλο».

Η ίδια επιμένει ότι οι συντηρητικές της τάσεις υπήρχαν εδώ και χρόνια, αλλά φοβόταν να τις εκφράσει δημόσια επειδή η μουσική βιομηχανία λειτουργεί σαν “Democratic family”. Ένα (ψιλό) coming out είχε κάνει ήδη από το 2012, όταν στο “Mercy” του Lil Wayne έκανε guest verse “I’m a Republican voting for Mitt Romney / You lazy bitches is f-cking up the economy”. Τότε έμοιαζε περισσότερο με trolling υψηλού budget − άλλη μια Roman Reloaded στιγμή από μια καλλιτέχνη που πάντα απολάμβανε να σοκάρει το internet.

Χρειάστηκε ωστόσο η δεύτερη θητεία Trump, για να μετατραπεί από provocateur σε επίσημη MAGA Barbie. Και το αστείο είναι ότι όλη αυτή η μεταστροφή γεννήθηκε από το φαιδρό και γνώριμο, ότι το σύστημα λειτουργεί μόνο όταν «γνωρίζεις τον σωστό άνθρωπο». Κι έτσι, κάπου ανάμεσα στα swatting περιστατικά, την αδιαφορία του Newsom και τα τηλεφωνήματα της Luna, η Nicki ανακάλυψε αυτό που στην Ελλάδα γνωρίζουμε δεκαετίες τώρα: η ιδεολογία τελειώνει εκεί που αρχίζει το «ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο».