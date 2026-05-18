«Τραβάτε όσο θέλετε»: Η Billie Eilish υπερασπίζεται τα κινητά στις συναυλίες

Η Billie λέει πως αποτελούν μέρος της εμπειρίας του κοινού της.

Billie Eilish
Φωτ.: Dan Regan
Avopolis Team

Η Billie Eilish δεν συμμερίζεται την γκρίνια για τα κινητά στα live. Τα βλέπει ως μέρος της κουλτούρας της Gen Z και ως έναν ακόμη τρόπο να απολαμβάνουν τη συναυλία οι fans της. Εκεί που οι εκατομμύρια «γέροι του Μάπετ», που φυσικά και δεν ανήκουν στη γενιά της, βλέπουν ένα κοινό που θέλει περισσότερο να δηλώσει ότι πήγε συναυλία, παρά να τη δει (τα λέγαμε αυτά την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή τους Μetallica), η Billie δεν τραβάει κανένα ζόρι με τα κύματα των κινητών που αντικρίζει όταν είναι on stage. Αντίθετα, θεωρεί πως το να τραβάει κάποιος βίντεο και φωτογραφίες στις live εμφανίσεις είναι πλέον κομμάτι της εμπειρίας για τη νέα γενιά.

Μιλώντας στο NME, η pop star σχολίασε πως οι νεότεροι fans έχουν μάθει να ζουν μέσα από το κινητό τους και να καταγράφουν στιγμές συνεχώς. Όπως είπε, και η ίδια έκανε ακριβώς το ίδιο όταν πήγαινε σε συναυλίες μικρότερη, τραβώντας σχεδόν κάθε λεπτό, για να μπορεί μετά να ξαναζεί την εμπειρία στο σπίτι. Και συνέχισε την «pro mobile» επιχειρηματολογία, τονίζοντας ότι τα κινητά και το internet είναι αυτά που κρατούν τον κόσμο συνδεδεμένο σήμερα. Εδώ που τα λέμε ακούγεται απόλυτα φυσιολογικό, η Billie να βλέπει τη μαγνητοσκόπηση ή το sharing μιας συναυλίας ως ένα ακόμη μοίρασμα ανάμεσα στη γενιά της – το "social pebbling" είναι ταυτόσημο με το συναίσθημα που πολλαπλασιάζεται όταν μοιράζεσαι content. Και αν θέλουμε να γίνουμε και λίγο κυνικοί, πόσο νόημα θα έβγαζε να κατακρίνει το online experience η mega star που ξεκίνησε ουσιαστικά online, με το “Ocean Eyes” να γίνεται viral και να της ανοίγει τον δρόμο προς την παγκόσμια επιτυχία. Ή το να αγνοήσει το γεγονός πως το virality των live εκτοξεύει τη ζήτηση και μοιραία και τις τιμές των εισιτηρίων.

Σε περίπτωση που θέλετε να μετρήσετε τα κινητά-πυγολαμπίδες στις συναυλίες της Billie, στις αθηναϊκές αίθουσες παίζεται αυτές τις μέρες το 3D concert φιλμ Billie Eilish – Hit me Hard and Soft: The Tour, σε σκηνοθεσία James Cameron.  

 

