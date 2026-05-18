Οι Locust επιστρέφουν με το "Long Distance Lover" μαζί με τον Neil Halstead των Slowdive

Οι Locust, το μακροχρόνιο project του Βρετανού ηλεκτρονικού μουσικού Mark Van Hoen, κυκλοφόρησαν το νέο κομμάτι "Long Distance Lover", συνοδευόμενο από νέο video.

Το τραγούδι περιλαμβάνει κιθάρες και φωνητικά από τον Neil Halstead των Slowdive, καθώς και φωνητικά της Ιρλανδής μουσικού Natasha Morrow, δημιουργώντας μια ονειρική και νοσταλγική ατμόσφαιρα που κινείται ανάμεσα στην ambient electronica και τη shoegaze μελαγχολία.

Όπως αποκάλυψε ο Van Hoen, η μουσική του κομματιού ηχογραφήθηκε αρχικά το 2020 ως συνεργασία ανάμεσα στον ίδιο και τον Halstead, αλλά παρέμεινε ανεκμετάλλευτη για χρόνια μέχρι να σταλεί στη Natasha Morrow για πιθανές φωνητικές ιδέες. Η ίδια εμπνεύστηκε τη θεματική των τηλεφωνικών σχέσεων από απόσταση, μια ιδέα που, όπως ανέφερε ο Van Hoen, τον άγγιξε προσωπικά καθώς είχε βιώσει αντίστοιχες σχέσεις στο παρελθόν.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης πως, παρότι συνήθως οι απομακρυσμένες συνεργασίες δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης ουσιαστικής σύνδεσης, στην περίπτωση της Morrow η επικοινωνία τους μέσω πολύωρων τηλεφωνικών συνομιλιών δημιούργησε έναν ιδιαίτερο δεσμό και μια αίσθηση αμοιβαίας κατανόησης που τελικά πέρασε και μέσα στο ίδιο το τραγούδι.

Ο Mark Van Hoen κυκλοφορεί μουσική ως Locust από το 1993, ενώ στο παρελθόν υπήρξε μέλος των Seefeel και Scala. Το 2013 συνεργάστηκε ξανά με τον Neil Halstead στο project Black Hearted Brother, μαζί με τον Nick Holton, κυκλοφορώντας το άλμπουμ Stars Are Our Home.