Πληροφορίες

Οι Locust επιστρέφουν με το "Long Distance Lover" μαζί με τον Neil Halstead των Slowdive

Ο Mark Van Hoen επαναφέρει το project των Locust με το νέο single "Long Distance Lover", ένα μελαγχολικό ambient-pop κομμάτι με συμμετοχή του Neil Halstead των Slowdive και φωνητικά της Natasha Morrow.

Locust
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι Locust, το μακροχρόνιο project του Βρετανού ηλεκτρονικού μουσικού Mark Van Hoen, κυκλοφόρησαν το νέο κομμάτι "Long Distance Lover", συνοδευόμενο από νέο video.

Το τραγούδι περιλαμβάνει κιθάρες και φωνητικά από τον Neil Halstead των Slowdive, καθώς και φωνητικά της Ιρλανδής μουσικού Natasha Morrow, δημιουργώντας μια ονειρική και νοσταλγική ατμόσφαιρα που κινείται ανάμεσα στην ambient electronica και τη shoegaze μελαγχολία.

Όπως αποκάλυψε ο Van Hoen, η μουσική του κομματιού ηχογραφήθηκε αρχικά το 2020 ως συνεργασία ανάμεσα στον ίδιο και τον Halstead, αλλά παρέμεινε ανεκμετάλλευτη για χρόνια μέχρι να σταλεί στη Natasha Morrow για πιθανές φωνητικές ιδέες. Η ίδια εμπνεύστηκε τη θεματική των τηλεφωνικών σχέσεων από απόσταση, μια ιδέα που, όπως ανέφερε ο Van Hoen, τον άγγιξε προσωπικά καθώς είχε βιώσει αντίστοιχες σχέσεις στο παρελθόν.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης πως, παρότι συνήθως οι απομακρυσμένες συνεργασίες δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης ουσιαστικής σύνδεσης, στην περίπτωση της Morrow η επικοινωνία τους μέσω πολύωρων τηλεφωνικών συνομιλιών δημιούργησε έναν ιδιαίτερο δεσμό και μια αίσθηση αμοιβαίας κατανόησης που τελικά πέρασε και μέσα στο ίδιο το τραγούδι.

Ο Mark Van Hoen κυκλοφορεί μουσική ως Locust από το 1993, ενώ στο παρελθόν υπήρξε μέλος των Seefeel και Scala. Το 2013 συνεργάστηκε ξανά με τον Neil Halstead στο project Black Hearted Brother, μαζί με τον Nick Holton, κυκλοφορώντας το άλμπουμ Stars Are Our Home.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Billie Eilish

«Τραβάτε όσο θέλετε»: Η Billie Eilish υπερασπίζεται τα κινητά στις συναυλίες

Η Billie λέει πως αποτελούν μέρος της εμπειρίας του κοινού της.
Locust

Οι Locust επιστρέφουν με το "Long Distance Lover" μαζί με τον Neil Halstead των Slowdive

Ο Mark Van Hoen επαναφέρει το project των Locust με το νέο single "Long Distance Lover", ένα...
Ένα all-star gig έγινε χθες στο Λονδίνο για τη Γάζα

Ένα all-star gig έγινε χθες στο Λονδίνο για τη Γάζα

O Paul Weller και μέλη των Sex Pistols, Madness, Dexys Midnight Runners και Roxy Music ένωσαν...

Featured

Cola – Cost of Living Adjustment

Cola – Cost of Living Adjustment

Με το "Cost of Living Adjustment", οι Cola παραδίδουν τον πιο ατμοσφαιρικό και φιλόδοξο δίσκο τους μέχρι...
Patti Smith

Patti Smith στο Λυκαβηττό: Μια συναυλία-μανιφέστο γεμάτη ποίηση, πολιτική και punk ψυχή

Η Patti Smith επέστρεψε στο Λυκαβηττό για μια sold out συναυλία γεμάτη ποίηση, πολιτική ένταση,...
Thessaloniki Street Food Festival

Η Θεσσαλονίκη μυρίζει ξανά δρόμο, καπνό και φρεσκοψημένο ζυμάρι: Το Street Food Festival επιστρέφει πιο "νόστιμο" από ποτέ

Από hip hop live και disco DJs μέχρι γεύσεις που μοιάζουν να βγήκαν από food market του Τόκιο ή...

Best of Network