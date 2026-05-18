Ένα all-star gig έγινε χθες στο Λονδίνο για τη Γάζα

O Paul Weller και μέλη των Sex Pistols, Madness, Dexys Midnight Runners και Roxy Music ένωσαν δυνάμεις στη συναυλία “Artists for Gaza”.

Avopolis Team

Ένα one off show με legends της βρετανικής μουσικής σκηνής πραγματοποιήθηκε χθες στο La Scala του Λονδίνου, στο πλαίσιο του “Artists for Gaza”, μία συναυλία αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.  

Στη σκηνή βρέθηκαν, ανάμεσα σε άλλους, ο Paul Weller, ο Suggs από τους Madness, ο Kevin Rowland των Dexys Midnight Runners, ο Glen Matlock των Sex Pistols και ο Andy Mackay των Roxy Music, σε μια βραδιά που περιείχε μουσική, πολιτικές τοποθετήσεις και αφύπνιση για την ανθρωπιστική κρίση στην Παλαιστίνη.

Το line-up συμπλήρωσαν επίσης DJ sets και εμφανίσεις από τον Bobby Gillespie των Primal Scream, τον Jerry Dammers των Specials, Simon Bartholomew των Brand New Heavies αλλά και οι Gilles Peterson, David Holmes, Clive Langer και Howie B.

Σε δηλώσεις τους πριν από το event, o Kevin Rowland χαρακτήρισε τη συμμετοχή του «ανθρώπινο καθήκον», ενώ ο Bobby Gillespie περιέγραψε την κατάσταση στη Γάζα ως «το σημαντικότερο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εποχής μας».

Το “Artists For Gaza” προστέθηκε έτσι στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα μουσικών πρωτοβουλιών αλληλεγγύης που έχουν οργανωθεί τους τελευταίους μήνες από καλλιτέχνες της βρετανικής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Τα έσοδα της βραδιάς διατέθηκαν στην οργάνωση Workers 4 Palestine, η οποία στηρίζει κινητές ιατρικές μονάδες και δομές υγείας στη Γάζα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

