Ο Helado Negro επιστρέφει παρέα με τη Reyna Tropical στο album "Helado Tropical"

Υπάρχουν καλλιτέχνες που μοιάζουν να κυνηγούν διαρκώς το επόμενο δημιουργικό restart και άλλοι που χτίζουν αργά, υπομονετικά και με αξιοσημείωτη συνέπεια έναν κόσμο γύρω από τη μουσική τους. Ο Helado Negro (stage name του Roberto Carlos Lange) ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Και το νέο του collaborative project Helado Tropical δείχνει εξαρχής σαν μια απόλυτα οργανική εξέλιξη του πολυσυλλεκτικού, ηλιόλουστου και προσωπικού ήχου που καλλιεργεί εδώ και χρόνια.

Ο Roberto Carlos Lange ενώνει δυνάμεις με τη Reyna Tropical − επίσης stage name της μεξικάνας μουσικού Fabi Reyna, για έναν ολόκληρο κοινό δίσκο που θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου απο τη Psychic Hotline. Την πρώτη γεύση αυτής της συνεργασίας έχουμε με το “Tocando”, ένα κομμάτι που διατηρεί όλη τη γνώριμη ζεστασιά και τη ρευστή, σχεδόν θεραπευτική, αίσθηση που χαρακτηρίζει τον Lange, αυτή τη φορά όμως μέσα από έναν πιο εξωστρεφή παλμό.

Λίγα λόγια για τη Reyna Tropical: Είναι γεννημένη στο Μεξικό και μεγαλωμένη ανάμεσα σε διαφορετικές πλευρές της latin διασποράς στις ΗΠΑ, κουβαλά εδώ και χρόνια έναν ήχο που βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο συνάντησης της latin folk με ambient textures με την indie pop, ενώ παράλληλα είναι ιδρύτρια του σημαντικού μουσικού media platform She Shreds.

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν οι δύο καλλιτέχνες, το κοινό τους project γεννήθηκε αρχικά μέσα από ένα session που προοριζόταν απλώς για ένα single, αλλά πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε κάτι μεγαλύτερο. Ο Ηelado σημειώνει πως σε κανένα σημείο της διαδικασίας δεν «σκάλωσαν», περιγράφοντας τη δημιουργία του album σαν μια διαρκή εξερεύνηση μικρών «κόσμων» και κοινών συναισθημάτων. Από τη δική της πλευρά, η Reyna συνδέει τον δίσκο με την έννοια της κίνησης, του ταξιδιού και του φυσικού περιβάλλοντος, μιλώντας για το πώς ο ήλιος, ο αέρας και το νερό μπορούν να μεταμορφώσουν την ανθρώπινη εμπειρία και τελικά την ίδια τη μουσική.

Αν κάτι έκανε πάντα ξεχωριστό τον Helado Negro, ήταν ακριβώς αυτή η ικανότητα να μετατρέπει την ηρεμία σε κάτι σχεδόν κινηματογραφικό. Και το Helado Tropical προμηνύεται σαν μία ακόμη πολύ φυσική συνέχεια αυτής της ατμόσφαιρας.

Μάλιστα, ίσως αυτή να είναι και η στιγμή που ο Helando, μαζί και η Reyna, βγουν οριστικά από την κατηγορία τού «καλά κρυμμένου μυστικού» της αμερικανικής indie, σε μία εποχή όπου το global momentum γύρω από τη σύγχρονη latin μουσική κουλτούρα (βλέπε, Bad Bunny) μετριέται σε ΤΝΤ. Η έκρηξη και για δημιουργούς που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν αυστηρά niche περιπτώσεις, φαίνεται αναπόδραστη.



