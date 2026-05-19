Οι Muse κυκλοφόρησαν το "Hexagons" και επιστρέφουν στον ηλεκτρονικό κόσμο των πρώτων τους χρόνων

Οι Muse έδωσαν επίσημα στη δημοσιότητα το νέο single “Hexagons”, συνεχίζοντας την προώθηση του επερχόμενου δέκατου άλμπουμ τους, The Wow! Signal. Το κομμάτι ακολουθεί τις περσινές κυκλοφορίες των “Unravelling”, “Be With You” και “Cryogen”, χτίζοντας σταδιακά το ηχητικό και αισθητικό σύμπαν του νέου δίσκου.

Η αποκάλυψη του “Hexagons” δεν έγινε με τον συνηθισμένο τρόπο. Ο Matt Bellamy και η παρέα του έστησαν ένα παγκόσμιο online treasure hunt για τους fans, κρύβοντας αποσπάσματα του τραγουδιού σε διάφορα σημεία του διαδικτύου, αλλά και μέσα από ειδικούς κωδικούς που εμφανίστηκαν σε billboards σε πόλεις όπως το Σίδνεϊ, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μεξικό, το Παρίσι και το Λονδίνο. Όταν οι θαυμαστές κατάφεραν να ενώσουν όλα τα fragments, αποκαλύφθηκε ολόκληρο το τραγούδι.

Μουσικά, το “Hexagons” μοιάζει με μια συνειδητή επιστροφή των Muse στη σκοτεινή, περίπλοκη και ηλεκτρονική ατμόσφαιρα των πρώτων τους χρόνων. Το συγκρότημα αντλεί ξεκάθαρα έμπνευση από την εποχή του Origin Of Symmetry του 2001, συνδυάζοντας πολυεπίπεδα synths, έντονα instrumental ξεσπάσματα και μια σχεδόν κινηματογραφική δραματικότητα που θυμίζει επίσης το Black Holes And Revelations του 2006.

Το κομμάτι ανοίγει με ένα εκτεταμένο και έντονο instrumental μέρος, πριν εμφανιστεί η χαρακτηριστική falsetto φωνή του Bellamy να τραγουδά: “I’m a marionette with severed strings / Gorge on my soul while I’m weak and dying”. Οι στίχοι, γεμάτοι παρακμιακές εικόνες και υπαρξιακή ένταση, κουμπώνουν ιδανικά με τη γνώριμη αποκαλυπτική αισθητική που οι Muse καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες.

Με το “Hexagons”, οι Muse μοιάζουν να κοιτούν ξανά προς το παρελθόν τους, όχι όμως με νοσταλγική διάθεση, αλλά σαν να επανασυνδέονται με το πιο φιλόδοξο και αλλόκοσμο κομμάτι της ταυτότητάς τους.