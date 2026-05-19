Οι Slipknot κυκλοφορούν επιτέλους το θρυλικό "χαμένο" album τους "Look Outside Your Window"

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες φημών, καθυστερήσεων και αλλεπάλληλων teasers, οι Slipknot ανακοίνωσαν επιτέλους την πλήρη κυκλοφορία του θρυλικού πλέον Look Outside Your Window, του “χαμένου” album που ηχογραφήθηκε το 2008, παράλληλα με τις sessions του All Hope Is Gone.

Το album, που είχε μέχρι σήμερα αποκτήσει σχεδόν μυθικό status ανάμεσα στους fans της μπάντας, κυκλοφόρησε αρχικά σε βινύλιο με περιορισμένη έκδοση για το Record Store Day 2026, όμως πλέον ανακοινώθηκε η ευρεία κυκλοφορία του σε CD και standard vinyl στις 12 Ιουνίου.

Το Look Outside Your Window ηχογραφήθηκε από τους Corey Taylor, Jim Root, Shawn “Clown” Crahan και Sid Wilson, οι οποίοι αξιοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο ανάμεσα στις ηχογραφήσεις του All Hope Is Gone για να πειραματιστούν χωρίς τις αισθητικές “υποχρεώσεις” του βασικού σχήματος των Slipknot. Η μπάντα το περιέγραφε επί χρόνια ως ένα εντελώς διαφορετικό project από τον γνώριμο ήχο της: πιο experimental, πιο μελωδικό και με επιρροές που ο Corey Taylor είχε φτάσει να συγκρίνει ακόμη και με τους Radiohead.

Το 2024, ο Shawn “Clown” Crahan είχε δηλώσει στο NME, «Ο κόσμος που περιμένει ότι αυτό θα ακούγεται σαν “Slipknot Slipknot” κάνει λάθος». Ενώ σε άλλο σημείο, περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση του project, ανέφερε: «Το album δεν με κάνει να κλαίω, αλλά πονάει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που με κάνουν να σταματώ και να κοιτάζω τον εαυτό μου και τη ζωή μου». Τέλος, ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι το project βλέπει επιτέλους το φως της δημοσιότητας, είπε «Αγαπώ τόσο πολύ αυτό το album. Ξέρω ότι ο κόσμος θα το αγαπήσει και έχω αποδεχτεί ότι θα υπάρξει μία... σύγχυση με τους Slipknot».

Το ΝΜΕ τον Απρίλιο είχε δώσει στο άλμπουμ τέσσερα αστέρια, αναφέροντας «Πάντα ξέραμε ότι το Look Outside Your Window θα ήταν πειραματικό. Είναι η ερημική φωνή του Taylor πάνω σε αυτή τη σχεδόν ενστικτώδη σύγκρουση βαρύτητας και ατμόσφαιρας που γεμίζει τον δίσκο με τον χαρακτηριστικό φόβο των Slipknot − κάτι που συνήθως εκφράζεται μέσα από μάσκες και αδυσώπητη βιαιότητα. Το Look Outside Your Window δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τους “The Nine” και το άλυτο μυστήριό του μπορεί πλέον επιτέλους να λυθεί, παίρνοντας τη θέση του στην ιστορία του συγκροτήματος ως ένα πραγματικά εντυπωσιακό cult classic».

Η tracklist του δίσκου περιλαμβάνει τα: “11th March”, “Moth”, “Dirge”, “Christina”, “Away”, “In Reverse” και “Juliette”, μεταξύ άλλων.