Οι Party Dozen ανεβάζουν ξανά την ένταση με το "Special Unit"

Οι Party Dozen ανακοίνωσαν την επιστροφή τους με το νέο single “Special Unit”, το οποίο κυκλοφορεί μέσω της City Slang και λειτουργεί σαν ακόμη μία απόδειξη πως το αυστραλιανό ντουέτο εξακολουθεί να κινείται μετωπικά απέναντι σε κάθε έννοια ηχητικής “κανονικότητας”.

Το συγκρότημα ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη σύνθεση, την ερμηνεία, την ηχογράφηση, το mixing και το mastering του κομματιού, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό ηχητικό ξέσπασμα γεμάτο ένταση, παραμόρφωση και ωμή ενέργεια. Μέσα σε μόλις 2 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, το “Special Unit” συμπυκνώνει όλη τη βίαιη κινητικότητα και τον θορυβώδη παλμό που έχουν μετατρέψει τους Party Dozen σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ονόματα της σύγχρονης post-punk και noise σκηνής.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο όπου το ντουέτο ετοιμάζεται για δύο σημαντικές εμφανίσεις: μία στο εμβληματικό Sydney Opera House στο πλαίσιο του Vivid Sydney και μία ακόμη στο Red Rocks Amphitheatre μαζί με τους Amyl and the Sniffers. Ένα περιβάλλον που μοιάζει ιδανικό για τη σχεδόν “βιομηχανική” ένταση του “Special Unit”, το οποίο οι ίδιοι αντιμετωπίζουν σαν μια ηχητική έκρηξη σχεδιασμένη για μεγάλους ανοιχτούς χώρους.

Το single διαδέχεται το 7ιντσο “Mad Rooter / Ghost Rider”, το οποίο σηματοδότησε και την έναρξη της συνεργασίας τους με τη City Slang, το label που στεγάζει ονόματα όπως οι Caribou, Lambrini Girls και Jessica Pratt. Τα “Mad Rooter” και “Special Unit” αποτελούν τα πρώτα δείγματα από το πέμπτο άλμπουμ των Party Dozen, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.