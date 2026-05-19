Η Jenny Gillespie Mason μοιράζεται το νέο folk single "Medicine of Light"

Η folk τραγουδοποιός Jenny Gillespie Mason έδωσε στη δημοσιότητα το νέο single "Medicine of Light", δεύτερο δείγμα μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ της In the Safety of the Light, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου 2026 μέσω της Native Cat Recordings.

Το κομμάτι, σε παραγωγή του Noah Georgeson, γνωστού για τη συνεργασία του με καλλιτέχνες όπως η Joanna Newsom και η Vashti Bunyan, ξεκινά σαν μια εύθραυστη πιανιστική ιδέα και σταδιακά μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό, σχεδόν πνευματικό acoustic folk ύμνο. Η νέα κυκλοφορία δίνει μια πρώτη εικόνα από αυτό που φαίνεται πως θα είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες folk δουλειές της χρονιάς.

Αρχικά γραμμένο ως ένα σύντομο πιανιστικό interlude, το "Medicine of Light" επαναπροσδιορίστηκε πλήρως μέσα στο studio. Η μεταφορά της βασικής σύνθεσης στην ακουστική κιθάρα άνοιξε τον χώρο για πιο οργανικές ενορχηστρώσεις και έδωσε στο τραγούδι μια αίσθηση ηρεμίας και εσωτερικής πνευματικότητας που θυμίζει ύμνο.

Όπως εξηγεί η ίδια η Mason: «Το “Medicine of Light” γράφτηκε αρχικά στο πιάνο και ήταν πολύ μικρότερο, σχεδόν σαν interlude. Όταν συζητήσαμε με τον Noah Georgeson για το πώς θα γινόταν η ηχογράφηση και ποιους μουσικούς θα φέρναμε στο session, συνειδητοποίησα πως μεταφέροντάς το στην ακουστική κιθάρα μπορούσα να το κάνω πιο μεγάλο και πιο γεμάτο. Ένιωθα ότι όχι μόνο θα ήταν πιο ενδιαφέρον ενορχηστρωτικά, αλλά και ότι το μήνυμα του τραγουδιού χρειαζόταν περισσότερο χώρο. Είναι σχεδόν σαν ύμνος».

Με το In the Safety of the Light να πλησιάζει, η Jenny Gillespie Mason φαίνεται να εδραιώνει σταδιακά τη θέση της ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της σύγχρονης folk σκηνής. Το "Medicine of Light" λειτουργεί σαν ο συναισθηματικός πυρήνας του άλμπουμ, ισορροπώντας ανάμεσα στην προσωπική εξομολόγηση και τις διαχρονικές folk ενορχηστρώσεις.