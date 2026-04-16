O The Field επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια σιωπής

Ο Axel Willner επανέρχεται στις 15 Μαΐου με νέο άλμπουμ ambient techno και drone, αφήνοντας πίσω του μια περίοδο σιωπηλής αλλά επίμονης δημιουργίας.

The Field
Avopolis Team

Ο Axel Willner επαναφέρει το project The Field με το Now You Exist, το πρώτο νέο υλικό του μετά το Infinite Moment του 2018, το οποίο κυκλοφορεί στις 15 Μαΐου μέσω της Studio Barnhus. Το άλμπουμ εκτείνεται σε περίπου 40 λεπτά και περιλαμβάνει πέντε κομμάτια που κινούνται ανάμεσα σε μια διαλογιστική εκδοχή της ambient techno και σε υπνωτικά drone τοπία.

Με έδρα το Βερολίνο, ο Σουηδός παραγωγός έχει δραστηριοποιηθεί κατά καιρούς με διαφορετικά aliases, όπως Lars Blek, Hands και Loops of Your Heart, ωστόσο το όνομα The Field παραμένει το πιο αναγνωρίσιμο κεφάλαιο της διαδρομής του από το 2003 μέχρι σήμερα. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την τελευταία του ολοκληρωμένη δουλειά, ο Willner δεν έμεινε αδρανής, κυκλοφορώντας ανεξάρτητα υλικό μέσω Bandcamp με το πραγματικό του όνομα.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, περιέγραψε το άλμπουμ COMMUNICATION pt. 1-7 (2024) ως μια συλλογή ηχητικών θραυσμάτων «ηχογραφημένων στο στούντιο με κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων», μια προσέγγιση που φανερώνει τη συνεχή του τάση να μετατοπίζει τα όρια της παραγωγής και της ακρόασης. Με το Now You Exist, αυτή η διαδρομή μοιάζει να αποκτά ξανά μορφή, όχι ως επιστροφή, αλλά ως μια ακόμα φάση μετάλλαξης.

 

 

 

