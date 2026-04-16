Πληροφορίες

O Trent Reznor αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το επερχόμενο Nine Inch Noize άλμπουμ

Νέο άλμπουμ σε συνεργασία με τον Boys Noize φέρνει reworks κλασικών κομματιών και o Reznor δηλώνει ξεκάθαρα: "Listen LOUD".

Nine Inch Noize
Avopolis Team

Ο Trent Reznor αποκάλυψε λεπτομέρειες για το επερχόμενο άλμπουμ των Nine Inch Noize, της συνεργασίας των Nine Inch Nails με τον Boys Noize (Alexander Ridha), το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Απριλίου. Η συλλογή περιλαμβάνει 12 κομμάτια, εκ των οποίων τα εννέα είναι επανεκτελέσεις υλικού των NIN, ενώ συμπληρώνεται από νέες εκδοχές των “Parasite” των How to Destroy Angels και “Memorabilia” των Soft Cell.

Το project έκανε το πλήρες live ντεμπούτο του στο Coachella στις 11 Απριλίου, αν και είχε ήδη “δοκιμαστεί” μέσα από μικρά sets κατά τη διάρκεια της περιοδείας Peel It Back των Nine Inch Nails. Σύμφωνα με τον Reznor, η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία τους σε soundtrack projects, όπως τα Challengers και Tron, ανοίγοντας την επιθυμία να μεταφερθεί το σύμπαν των NIN σε μια πιο καθαρά ηλεκτρονική, live εκδοχή.

«Το αποτέλεσμα ήταν τόσο διασκεδαστικό που νιώσαμε πως άξιζε να το εξελίξουμε», αναφέρει, εξηγώντας πως η αρχική σκέψη για ένα πλήρες set στο Coachella οδήγησε τελικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νέου show. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε διάφορα περιβάλλοντα (από στούντιο μέχρι ξενοδοχεία και αεροπλάνα) διατηρώντας έναν χαρακτήρα που κινείται ανάμεσα στο live και το studio session.

Με το Nine Inch Noize, ο Reznor μπορεί να επαναφέρει το παρελθόν των NIN, αλλά το αποδομεί και το ξαναστήνει μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ο θόρυβος γίνεται ρυθμός και η μνήμη ηλεκτρονικό σήμα. Βέβαια, παρά τον ενθουσιασμό γύρω από το project, ο Reznor ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για περιοδεία των Nine Inch Noize: «Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη. Το Σάββατο κυκλοφορεί. Την Κυριακή ξεκουράζομαι και τη Δευτέρα επιστρέφω σε νέο υλικό των Nine Inch Nails... Θα τα πούμε όταν ξαναβγώ στην επιφάνεια».

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Αριάννα Κ

H Αριάννα Κ και Το Κομμάτι που Λείπει κυκλοφορούν το "Σκανδάλη & Πόνος"

Νέο άλμπουμ στις 29 Απριλίου από τη Veego Records και δεύτερο νέο single "Σκανδάλη και πόνος" που...
Madonna

H Madonna ανακοινώνει και επίσημα το "Confessions II"

Νέο άλμπουμ στις 3 Ιουλίου, με τη Madonna να επιστρέφει στον ήχο και τη μυθολογία της dance εποχής της.
Featured

Steve Gunn

O Steve Gunn μιλά στο Αvopolis πριν τις εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Λίγο πριν τα live σε ILION plus και SOUL, ο Steve Gunn μιλά στον Γιάννη Παπαϊωάννου για τη διαρκή...
Massive Attack x Tom Waits

Massive Attack x Tom Waits: Το "Boots on the Ground" είναι ένα πολιτικό ξόρκι μέσα στο χάος

Μετά από έξι χρόνια σιωπής, οι Massive Attack επιστρέφουν με ένα κομμάτι που έρχεται να μας ταράξει.
Νέα μουσική

Πολλή νέα μουσική παντού, ελάχιστη που αντέχει στον χρόνο

Γιατί όλα τα "νέα" τραγούδια γεννιούνται ήδη κουρασμένα, και τι λέει αυτό για μια ποπ κουλτούρα...

Best of Network