O Trent Reznor αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το επερχόμενο Nine Inch Noize άλμπουμ

Ο Trent Reznor αποκάλυψε λεπτομέρειες για το επερχόμενο άλμπουμ των Nine Inch Noize, της συνεργασίας των Nine Inch Nails με τον Boys Noize (Alexander Ridha), το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Απριλίου. Η συλλογή περιλαμβάνει 12 κομμάτια, εκ των οποίων τα εννέα είναι επανεκτελέσεις υλικού των NIN, ενώ συμπληρώνεται από νέες εκδοχές των “Parasite” των How to Destroy Angels και “Memorabilia” των Soft Cell.

Το project έκανε το πλήρες live ντεμπούτο του στο Coachella στις 11 Απριλίου, αν και είχε ήδη “δοκιμαστεί” μέσα από μικρά sets κατά τη διάρκεια της περιοδείας Peel It Back των Nine Inch Nails. Σύμφωνα με τον Reznor, η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία τους σε soundtrack projects, όπως τα Challengers και Tron, ανοίγοντας την επιθυμία να μεταφερθεί το σύμπαν των NIN σε μια πιο καθαρά ηλεκτρονική, live εκδοχή.

«Το αποτέλεσμα ήταν τόσο διασκεδαστικό που νιώσαμε πως άξιζε να το εξελίξουμε», αναφέρει, εξηγώντας πως η αρχική σκέψη για ένα πλήρες set στο Coachella οδήγησε τελικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νέου show. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε διάφορα περιβάλλοντα (από στούντιο μέχρι ξενοδοχεία και αεροπλάνα) διατηρώντας έναν χαρακτήρα που κινείται ανάμεσα στο live και το studio session.

Με το Nine Inch Noize, ο Reznor μπορεί να επαναφέρει το παρελθόν των NIN, αλλά το αποδομεί και το ξαναστήνει μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ο θόρυβος γίνεται ρυθμός και η μνήμη ηλεκτρονικό σήμα. Βέβαια, παρά τον ενθουσιασμό γύρω από το project, ο Reznor ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για περιοδεία των Nine Inch Noize: «Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη. Το Σάββατο κυκλοφορεί. Την Κυριακή ξεκουράζομαι και τη Δευτέρα επιστρέφω σε νέο υλικό των Nine Inch Nails... Θα τα πούμε όταν ξαναβγώ στην επιφάνεια».