H Madonna ανακοινώνει και επίσημα το "Confessions II"

Νέο άλμπουμ στις 3 Ιουλίου, με τη Madonna να επιστρέφει στον ήχο και τη μυθολογία της dance εποχής της.

Madonna
Η Madonna επιβεβαίωσε την επιστροφή της στο σύμπαν του Confessions On A Dance Floor, ανακοινώνοντας το πολυαναμενόμενο Confessions II, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Το άλμπουμ λειτουργεί ως άμεση συνέχεια του δίσκου του 2005 και, σύμφωνα με την ίδια, φιλοδοξεί να κάνει το κοινό να «χορέψει, να γιορτάσει και να προσευχηθεί με το σώμα του».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια περίοδο προσεκτικά σκηνοθετημένης προσμονής: από τις πρώτες νύξεις τον περασμένο Φεβρουάριο μέχρι το πλήρες “reset” των social media της, με τον λογαριασμό της στο Instagram να διαγράφεται και το επίσημο site της να αποκτά νέο “Confessions” αισθητικό προσανατολισμό. Παράλληλα, αφίσες σε ασπρόμαυρη παλέτα που εμφανίστηκαν στο Λονδίνο ενίσχυσαν τις φήμες πριν την τελική επιβεβαίωση.

Η Madonna αποκάλυψε το εξώφυλλο του δίσκου μέσα από το Instagram, σε αποχρώσεις ροζ και λιλά, ανακοινώνοντας λιτά τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας. Το Confessions II θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: μια standard με 12 κομμάτια και μια deluxe που θα περιλαμβάνει τέσσερα επιπλέον tracks. Αν και η πλήρης tracklist δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, γνωρίζουμε ήδη ότι το πρώτο τραγούδι θα τιτλοφορείται “One Step Away”.

Με την επιστροφή της στη Warner Records και μια αφήγηση που μοιάζει να γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, η Madonna δεν επαναφέρει απλώς μια επιτυχημένη φόρμουλα — δοκιμάζει ξανά τα όρια του τι σημαίνει pop εξομολόγηση στο σήμερα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

 

Διαβάστε Ακόμα

Αριάννα Κ

H Αριάννα Κ και Το Κομμάτι που Λείπει κυκλοφορούν το "Σκανδάλη & Πόνος"

Νέο άλμπουμ στις 29 Απριλίου από τη Veego Records και δεύτερο νέο single "Σκανδάλη και πόνος" που...
Madonna

H Madonna ανακοινώνει και επίσημα το "Confessions II"

Νέο άλμπουμ στις 3 Ιουλίου, με τη Madonna να επιστρέφει στον ήχο και τη μυθολογία της dance εποχής της.
Nine Inch Noize

O Trent Reznor αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το επερχόμενο Nine Inch Noize άλμπουμ

Νέο άλμπουμ σε συνεργασία με τον Boys Noize φέρνει reworks κλασικών κομματιών και o Reznor δηλώνει ξεκάθαρα:...

Steve Gunn

O Steve Gunn μιλά στο Αvopolis πριν τις εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Λίγο πριν τα live σε ILION plus και SOUL, ο Steve Gunn μιλά στον Γιάννη Παπαϊωάννου για τη διαρκή...
Massive Attack x Tom Waits

Massive Attack x Tom Waits: Το "Boots on the Ground" είναι ένα πολιτικό ξόρκι μέσα στο χάος

Μετά από έξι χρόνια σιωπής, οι Massive Attack επιστρέφουν με ένα κομμάτι που έρχεται να μας ταράξει.
Νέα μουσική

Πολλή νέα μουσική παντού, ελάχιστη που αντέχει στον χρόνο

Γιατί όλα τα "νέα" τραγούδια γεννιούνται ήδη κουρασμένα, και τι λέει αυτό για μια ποπ κουλτούρα...

Best of Network