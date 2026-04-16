H Madonna ανακοινώνει και επίσημα το "Confessions II"

Η Madonna επιβεβαίωσε την επιστροφή της στο σύμπαν του Confessions On A Dance Floor, ανακοινώνοντας το πολυαναμενόμενο Confessions II, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Το άλμπουμ λειτουργεί ως άμεση συνέχεια του δίσκου του 2005 και, σύμφωνα με την ίδια, φιλοδοξεί να κάνει το κοινό να «χορέψει, να γιορτάσει και να προσευχηθεί με το σώμα του».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια περίοδο προσεκτικά σκηνοθετημένης προσμονής: από τις πρώτες νύξεις τον περασμένο Φεβρουάριο μέχρι το πλήρες “reset” των social media της, με τον λογαριασμό της στο Instagram να διαγράφεται και το επίσημο site της να αποκτά νέο “Confessions” αισθητικό προσανατολισμό. Παράλληλα, αφίσες σε ασπρόμαυρη παλέτα που εμφανίστηκαν στο Λονδίνο ενίσχυσαν τις φήμες πριν την τελική επιβεβαίωση.

Η Madonna αποκάλυψε το εξώφυλλο του δίσκου μέσα από το Instagram, σε αποχρώσεις ροζ και λιλά, ανακοινώνοντας λιτά τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας. Το Confessions II θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: μια standard με 12 κομμάτια και μια deluxe που θα περιλαμβάνει τέσσερα επιπλέον tracks. Αν και η πλήρης tracklist δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, γνωρίζουμε ήδη ότι το πρώτο τραγούδι θα τιτλοφορείται “One Step Away”.

Με την επιστροφή της στη Warner Records και μια αφήγηση που μοιάζει να γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, η Madonna δεν επαναφέρει απλώς μια επιτυχημένη φόρμουλα — δοκιμάζει ξανά τα όρια του τι σημαίνει pop εξομολόγηση στο σήμερα.