Ο Kanye West αναβάλλει συναυλία στη Μασσαλία εν μέσω πιέσεων και αντιδράσεων

Ο Kanye West ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Μασσαλία της Γαλλίας, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου στο Stade Vélodrome. Μέσω ανάρτησής του στο X στις 15 Απριλίου, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δική του απόφαση, πριν αυτή επιβληθεί ενδεχομένως από τις αρχές.

«Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να αναβάλω τη συναυλία μου στη Μασσαλία μέχρι νεωτέρας», έγραψε, προσθέτοντας πως «χρειάζεται χρόνος για να γίνει κατανοητή η ειλικρίνεια της πρόθεσής μου να επανορθώσω». Όπως σημείωσε, αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του, αλλά δεν θέλει να φέρει τους θαυμαστές του «στη μέση αυτής της κατάστασης».

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου ο καλλιτέχνης, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye, βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση στην Ευρώπη. Πρόσφατα του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του ιστορικού αντισημιτικών δηλώσεών του, οδηγώντας στην ακύρωση του Wireless Festival 2026, όπου είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί ως headliner. Στις 14 Απριλίου έγινε επίσης γνωστό ότι οι γαλλικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να του αρνηθούν την είσοδο στη χώρα.

Η αντίδραση στη Μασσαλία ήταν ήδη έντονη από τον Μάρτιο, όταν ο δήμαρχος της πόλης είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί η πόλη να αποτελέσει «βήμα για όσους προωθούν το μίσος και τον απροκάλυπτο ναζισμό», ξεκαθαρίζοντας ότι ο West «δεν είναι ευπρόσδεκτος» στο Vélodrome.

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει επιχειρήσει να επαναπροσδιορίσει τη δημόσια εικόνα του, δηλώνοντας πως επιθυμεί να συναντήσει μέλη της εβραϊκής κοινότητας και να παρουσιάσει «ένα show αλλαγής, που φέρνει ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσα από τη μουσική». Ωστόσο, το παρελθόν του παραμένει βαρίδι: από ανοιχτές δηλώσεις θαυμασμού για τον ναζισμό μέχρι την κυκλοφορία τραγουδιού με τίτλο "Heil Hitler" το 2025 και την πώληση προϊόντων με σβάστικες.

Παρά τις αντιδράσεις, η ευρωπαϊκή του περιοδεία παραμένει (προς το παρόν) ενεργή, με στάσεις σε Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία. Στην Ολλανδία, μάλιστα, παρά τις πιέσεις για ακύρωση, η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

After much thought and consideration, it is my sole decision

to postpone my show in Marseille, France until further notice. — ye (@kanyewest) April 15, 2026