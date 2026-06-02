Η M.I.A. μηνύει τον Kid Cudi για 2,8 εκατομμύρια δολάρια επειδή την έδιωξε από την κοινή τους περιοδεία

Νομική διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη M.I.A. και τον Kid Cudi, με τη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα να καταθέτει αγωγή ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του ράπερ, έπειτα από την απομάκρυνσή της από την περιοδεία Rebel Ragers.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το ποσό αντιστοιχεί σε εγγυημένη αμοιβή που είχε συμφωνηθεί μεταξύ της M.I.A., της εταιρείας της Neet Touring LLP και της Live Nation. Η πλευρά της καλλιτέχνιδας υποστηρίζει ότι η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή του ποσού ανεξαρτήτως του περιεχομένου των εμφανίσεών της, ενώ κατηγορεί τον Kid Cudi ότι πίεσε τη διοργανώτρια εταιρεία να τερματίσει τη συνεργασία τους.

Η ένταση ξεκίνησε στις 2 Μαΐου, όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ντάλας, η M.I.A. προχώρησε σε ένα πολιτικά φορτισμένο σχόλιο από σκηνής για την παράνομη μετανάστευση και αυτοχαρακτηρίστηκε ως «brown Republican voter». Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να αναφερθεί με ένα σχήμα λόγου στο cancel που έχει δεχθεί κατά καιρούς για τις απόψεις της που ακουμπούν στη Δεξιά. Εκείνο το βράδυ το κοινό αντέδρασε αρνητικά και αποδοκίμασε μέρος της τοποθέτησής της.

Λίγο αργότερα, η Μ.Ι.Α. χρειάστηκε να αποσαφηνίσει σε δήλωσή της το προφανές: πως δεν είναι Αμερικανίδα πολίτης και δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις ΗΠΑ. Ενώ δύο ημέρες αργότερα, ο Kid Cudi ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι η M.I.A. δεν θα συνέχιζε στην περιοδεία, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει εξαρχής να μην γίνονται «προσβλητικά σχόλια» στις συναυλίες του. Όπως ανέφερε, είχε δεχθεί πολλά παράπονα από θεατές που ένιωσαν ενοχλημένοι από τις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Η M.I.A. απάντησε έντονα στα social media, κατηγορώντας τον Cudi ότι διαστρεβλώνει τα λόγια της. Υποστήριξε πως οι δηλώσεις της συνδέονταν με το τραγούδι "Illygal" και με ζητήματα μετανάστευσης που απασχολούν το έργο της εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι είχε υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μεταναστών πολύ πριν αυτά γίνουν δημοφιλές θέμα στη δημόσια συζήτηση. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί για τις απόψεις της και χαρακτήρισε τη στάση των επικριτών της υποκριτική.



Nα σημειωθεί ότι η Μ.Ι.Α. και ο Βig Boi ήταν τα δύο βασικά support acts σε όλη σχεδόν την περιοδεία, ενώ οι A-Trak, me n ü και Dot Da Genius εμφανίζονταν σε επιλεγμένες ημερομηνίες. Μετά την αποπομπή της M.I.A., ο Kid Cudi συνέχισε την περιοδεία με τον Big Boi και δεν προχώρησε σε αντικατάστασή της.