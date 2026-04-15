Πληροφορίες

Ο Jack White αποκαλεί τον Τραμπ «χειρότερο Αμερικανό όλων των εποχών»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η εικόνα που έδειχνε τον Τραμπ ως «Χριστό», με τον Jack White να εξαπολύει δημόσια επίθεση και να μιλά για βλασφημία.

Jack White
Avopolis Team

Ο Jack White εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανάρτηση –και γρήγορη διαγραφή– μιας AI-generated εικόνας που τον παρουσίαζε ως Χριστό-θεραπευτή. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από συντηρητικούς κύκλους, με κατηγορίες περί βλασφημίας να διατυπώνονται δημόσια .

Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε στο Truth Social στις 14 Απριλίου, έδειχνε τον Τραμπ ντυμένο με βιβλικούς χιτώνες να «θεραπεύει» έναν ασθενή, ενώ στο φόντο εμφανιζόταν μια δαιμονική φιγούρα. Παρότι κατέβηκε γρήγορα, ο ίδιος υποστήριξε ότι απλώς τον απεικόνιζε ως γιατρό που «κάνει τους ανθρώπους καλύτερους» .

Ο White, σε εκτενές post στο Instagram, δεν μάσησε τα λόγια του. Κατηγόρησε τον Trump για υποκρισία και επιτέθηκε ευθέως στους υποστηρικτές του, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί κάποιος να τον στηρίζει μετά από μια τέτοια «βλασφημία». Παράλληλα, τον χαρακτήρισε «απατεώνα» και «επικίνδυνη φιγούρα», κορυφώνοντας την παρέμβασή του με τη φράση ότι είναι «ο χειρότερος Αμερικανός όλων των εποχών» .

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλυσίδα αντιδράσεων γύρω από τη χρήση AI εικόνων στην πολιτική επικοινωνία, με τον Τραμπ να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο για την αισθητική και το μήνυμα των αναρτήσεών του.

 

