Οι Massive Attack επιστρέφουν με νέο single και πιθανή συνεργασία με τον Tom Waits

Το "Boots on the Ground" σηματοδοτεί την πρώτη νέα κυκλοφορία του Tom Waits μετά από 8 χρόνια και ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή των Massive Attack το 2026.

Οι Massive Attack ανακοίνωσαν το νέο τους single με τίτλο "Boots on the Ground", το οποίο φαίνεται να περιλαμβάνει τη φωνή του Tom Waits. Η είδηση επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω Instagram χθες 14 Απριλίου, με σχετική ανάρτηση που αναδημοσιεύτηκε από τον ίδιο τον Waits και στη συνέχεια διαγράφηκε, ενισχύοντας τα σενάρια συνεργασίας.

Παρά τη διαγραφή, ένα pre-save link για το κομμάτι παραμένει ενεργό, υποδεικνύοντας ότι ο Waits όντως συμμετέχει στο track. Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για την πρώτη του μουσική κυκλοφορία εδώ και οκτώ χρόνια, μετά από μια περίοδο κατά την οποία στράφηκε κυρίως στην ποίηση και την υποκριτική. Πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία Father Mother Sister Brother του Jim Jarmusch, ενώ αναμένονται και οι συμμετοχές του στα Wild Horse Nine του Martin McDonagh και στο animated φιλμ Ray Gunn του Netflix.

Την ίδια στιγμή, οι Massive Attack ετοιμάζουν την επιστροφή τους μέσα στο 2026, έχοντας ήδη προαναγγείλει από τον περασμένο Νοέμβριο μια σειρά νέων κυκλοφοριών. Το συγκρότημα ξεκαθάρισε ότι το νέο υλικό δεν θα διατεθεί μέσω Spotify, επιλέγοντας φυσικές και ψηφιακές κυκλοφορίες μέσω νέας δισκογραφικής πλατφόρμας.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με τη δημόσια στάση τους απέναντι στον CEO του Spotify, Daniel Ek, και τις επενδύσεις του σε στρατιωτική τεχνολογία, τις οποίες το συγκρότημα έχει επικρίνει ανοιχτά στο παρελθόν.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

