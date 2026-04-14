Η Björk ανακοινώνει solar eclipse rave στην Ισλανδία και νέο άλμπουμ για το 2027

Η Björk ανακοίνωσε ένα νέο, ιδιότυπο event που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι στην Ισλανδία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως ετοιμάζει νέο άλμπουμ για το 2027. Το "Echolalia", όπως ονομάζεται, θα λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου στο Víðistaðatún στο Hafnarfjörður, ως ένα μονοήμερο φεστιβάλ που θα συνδυάζει μουσική, performance και φυσικά φαινόμενα.

Η ίδια θα παρουσιάσει DJ set, ενώ στο lineup περιλαμβάνονται η Arca, καθώς και οι Sideproject και Ronja Jóhannsdóttir. Κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας θα είναι η δίωρη ηλιακή έκλειψη, με τη σκηνή να βυθίζεται σε φυσικό ημίφως και να κορυφώνεται σε ένα λεπτό απόλυτου σκοταδιού.

Το event θα σηματοδοτήσει επίσης τα 40 χρόνια της ισλανδικής δισκογραφικής Smekkleysa, ενώ οι κάτοχοι εισιτηρίων θα έχουν πρόσβαση και στην έκθεση "Echolalia" στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας στο Ρέικιαβικ.

Στο πλαίσιο του showcase, η Björk θα παρουσιάσει τρία νέα κομμάτια σε «θεατρική κλίμακα», ανάμεσά τους τα "Ancestress" και "Sorrowful Soil", αφιερωμένα στη μητέρα της, σε νέες επεξεργασμένες εκδοχές με χορωδίες και οπτικοακουστικά στοιχεία. Ένα τρίτο κομμάτι θα αποτελέσει προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ της.

Όπως διευκρίνισε η ίδια, το "Echolalia" δεν αποτελεί τίτλο του νέου της δίσκου, αλλά μια «ομπρέλα» που περιλαμβάνει την έκθεση και το νέο υλικό, υπογραμμίζοντας πως η τελική μορφή των νέων συνθέσεων θα αποκαλυφθεί το 2027.