Joy Division/New Order, Oasis και Wu-Tang Clan ετοιμάζονται για το Rock & Roll Hall of Fame 2026

Το Rock & Roll Hall of Fame ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες που θα ενταχθούν στην κλάση του 2026, με τους Oasis, Phil Collins, Wu-Tang Clan και Joy Division/New Order να ξεχωρίζουν ανάμεσα στους φετινούς εισακτέους. Τη λίστα συμπληρώνουν οι Sade, Iron Maiden, Billy Idol και Luther Vandross.

Η τελετή ένταξης θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου στο Los Angeles, ενώ θα ακολουθήσει τηλεοπτική μετάδοση μέσω ABC και Disney+ τον Δεκέμβριο.

Από τους φετινούς τιμώμενους, οι Wu-Tang Clan και Luther Vandross εισάγονται με την πρώτη τους υποψηφιότητα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν βρεθεί ξανά στη λίστα, με τους Oasis, Iron Maiden και το κοινό entry των Joy Division/New Order να μετρούν ήδη δύο προηγούμενες υποψηφιότητες.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που δεν κατάφεραν να μπουν φέτος συγκαταλέγονται η Mariah Carey (για τρίτη φορά υποψήφια), καθώς και οι Jeff Buckley, Lauryn Hill, Black Crowes, Shakira και P!nk.

Παράλληλα, το Early Influence Award απονέμεται στους Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte και Gram Parsons, ενώ τα Musical Excellence Awards θα δοθούν μεταξύ άλλων στους Linda Creed και Rick Rubin. Ο εκλιπών Ed Sullivan τιμάται με το Ahmet Ertegun Award για τη συνεισφορά του εκτός καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην κλάση του 2025 είχαν ενταχθεί οι Cyndi Lauper, Outkast, Salt-N-Pepa και White Stripes, ενώ φέτος οι Strokes και Yeah Yeah Yeahs, αν και επιλέξιμοι για πρώτη φορά, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν υποψηφιότητα.