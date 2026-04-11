Οι Lip Critic παρουσιάζουν το "Talon" και ετοιμάζουν το concept άλμπουμ "Theft World"

Το νέο single των Lip Critic ανοίγει τον δρόμο για το "Theft World", ένα άλμπουμ για την ψηφιακή παράνοια και την ταυτότητα που διαλύεται online.

Οι Lip Critic είναι άλλη μια μπάντα που γεννήθηκε μέσα στο ίντερνετ, μοιάζουν άλλωστε σαν το ίδιο το ίντερνετ όταν κολλάει, καίγεται και αρχίζει να βγάζει αλήθειες που δεν θες να δεις ή να ακούσεις. Ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη, στήνουν έναν ήχο που μοιάζει με collision: industrial θραύσματα, hip-hop ένστικτο, punk ένταση και μια μόνιμη αίσθηση ότι κάτι πάει στραβά, όλα αυτά επίτηδες. Στη σκηνή λειτουργούν σαν μια μικρή εξέγερση: ιδρώτας, ένταση, σώματα που κινούνται χωρίς οδηγίες.

Τώρα κυκλοφόρησαν το νέο τους single "Talon", προάγγελο του επερχόμενου άλμπουμ Theft World, που αναμένεται στις 1 Μαΐου μέσω της Partisan Records. Το κομμάτι συνοδεύεται από βίντεο σε σκηνοθεσία του Colter Fellows, γνωστού για δουλειές όπως τα “Legs In A Snare” και “Jackpot”.

Παράλληλα με τη νέα κυκλοφορία, το συγκρότημα ετοιμάζει το τελευταίο κεφάλαιο της “Theft Saga” residency, το οποίο θα παρουσιαστεί σε ένα απρόσμενο setting: ένα ρινγκ πυγμαχίας στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξηγεί η μπάντα, το "Talon" είναι «ένα τραγούδι για το ατελείωτο scroll μέσα στην κόλαση», μια ξέφρενη διαδρομή μέσα σε έναν βίαιο και παράλογο κόσμο, «σαν να τρέχεις με 1000 χλμ/ώρα σε ένα αυτοσχέδιο καρτ φτιαγμένο από tutorial στο YouTube».

Η θεματική του άλμπουμ αντλείται από μια πραγματική εμπειρία του frontman Bret Kaser, όταν, κατά τη διάρκεια της πρώτης τους περιοδείας, ανακάλυψε ότι η ταυτότητά του είχε κλαπεί. Ο δράστης, ένας νεαρός fan, είχε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του για εκατοντάδες αγορές, ανάμεσά τους και ολόκληρη τη δισκογραφία των Lip Critic, πιστεύοντας πως συμμετείχε σε ένα κρυφό παιχνίδι που η μπάντα είχε «κρύψει» στη μουσική της.

Αυτό το περιστατικό γίνεται η βάση για το Theft World, ένα concept άλμπουμ που μετατρέπει την ψηφιακή εμμονή, την παρανόηση και τη διαλυμένη ταυτότητα σε έναν ηχητικό κόσμο χαοτικό, αλλά απόλυτα συνειδητό.

 

 

