Οι Ho99o9 παρουσιάζουν το βίντεο για το "OK, I’m Reloaded"

Οι Ho99o9, το ντουέτο από το New Jersey με βάση το Los Angeles, έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο βίντεο για το "OK, I’m Reloaded", ένα από τα πιο επιθετικά κομμάτια του τρίτου τους άλμπουμ Tomorrow We Escape, που κυκλοφορεί μέσω 999 Deathkult / Last Gang.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν μια εκτενή σειρά live εμφανίσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2026, στο πλαίσιο περιοδείας που θα συνδυαστεί με συμμετοχές σε φεστιβάλ. Σε επιλεγμένες ημερομηνίες θα συμμετέχει ως support ο DJ Stacy, γνωστός και ως Pink Siifu, με τα εισιτήρια να έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία.

Αναφερόμενοι στο νέο βίντεο, οι Ho99o9 δήλωσαν πως στόχος τους ήταν να αποτυπώσουν την ωμή ενέργεια ενός από τα πιο «απρόλογα» tracks του δίσκου, αντλώντας έμπνευση από την ταινία Carlito’s Way και την πρώιμη δισκογραφία του Jay-Z.

Το Tomorrow We Escape συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα συνεργατών, μεταξύ των οποίων οι Nova Twins, Chelsea Wolfe, Greg Puciato, MoRuf και Pink Siifu, ενώ το mixing και mastering ανέλαβε ο Trayer Tryon των Hundred Waters.